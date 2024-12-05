В Казани запустили проект о возвращении к истокам татарского народа

На ГТРК «Татарстан» вышло первое реалити-шоу на татарском языке «Асылыбызга кайту»

Фото: предоставлено Гузель Габидуллиной

На ГТРК «Татарстан» вышел в свет новый проект «Асылыбызга кайту» («Возвращение к истокам»). Это первое реалити-шоу телеканала на татарском языке, в котором две молодые женщины меняются социальными ролями: помощник генерального директора крупного предприятия на несколько дней переезжает в деревню, а лучший сельский тракторист-механизатор — в Казань. Главная задумка авторов — показать, что традиции татарского народа продолжают жить и в современной республике, а ее будущее неразрывно связано с культурным и духовным наследием предков. Как проходил кастинг героинь и удалось ли авторам проекта найти татарский культурный код — подробности в материале «Реального времени».

«Мы хотели, чтобы все было естественно»

В первых числах декабря зрители ГТРК «Татарстан» увидели первые выпуски нового проекта «Асылыбызга кайту» («Возвращение к истокам»). Сами съемки проходили несколько месяцев назад.

— Идея проекта появилась еще осенью прошлого года и сразу получила поддержку Комиссии при раисе республики по сохранению и развитию татарского языка и народов, проживающих в Татарстане. Но съемки мы решили проводить летом, чтобы передать всю красоту природы Татарстана. Думаю, нашему оператору Ильдару Галяутдинову это удалось, — рассказывает автор проекта, ведущая ГТРК «Татарстан» Эльмира Заляева.

Автор проекта — Эльмира Заляева и оператор Ильдар Галяутдинов. предоставлено Эльмирой Заляевой

Кастинг для поиска главных героинь шоу в телерадиокомпании решили не проводить. Пошли другим путем — искали среди знакомых и друзей.

— Мы хотели, чтобы девушки были естественными, такими, какие они есть, не играли на камеру. Ведь зритель всегда тонко чувствует фальшь, а нам очень хотелось, чтобы он им искренне сопереживал, вместе с ними находил что-то новое и погружался в татарскую культуру, — разъяснила Заляева.

«Мы хотели, чтобы девушки были естественными». На фото Динара Нигматуллина. Скриншот с сайта ГТРК «Татарстан». скриншот с сайта ГТРК "Татарстан"

В результате выбор редакторов передачи пал на многодетную маму, помощника генерального директора казанского завода, и маму-блогера, лучшую трактористку-механизатора России из села.

«Все смотрели на меня как на принцессу из «Золушки»

Одна из героинь многим жителям республики уже знакома. Это Гузель — блогер, которая занимается популяризацией татарского языка. «Ее отличает непосредственность, открытость. К тому же почти всю жизнь она прожила в деревне, хорошо знает жизнь на селе. Выбрали мы ее почти сразу и очень рады, что она согласилась», — рассказала автор проекта.

В первых числах декабря зрители ГТРК «Татарстан» увидели первые выпуски нового проекта «Асылыбызга кайту» («Возвращение к истокам»). скриншот с сайта ГТРК "Татарстан"

Гузель Габидуллина живет в деревне Сосне Балтасинского района. Приглашение принять участие в проекте она получила во время прогулки по зоопарку Ижевска:

— Первая мысль — это страх языкового барьера. Я опасалась, что съемка будет проходить на русском языке, а я говорю и думаю на татарском. Но как только узнала, что говорить надо на родном, успокоилась и сразу согласилась.

Девушку поразил съемочный процесс: «Кажется, что съемки на ТВ это что-то очень сложное, с тяжелой аппаратурой и большим количеством людей, а оказалось, что все очень естественно и непринужденно. Получилось, как будто я снимаю свой блог, так как привыкла это делать в социальных сетях каждый день».

«Все смотрели на меня как на принцессу из «Золушки». предоставлено Гузель Габидуллиной

Поскольку по заданию шоу девушкам пришлось поменяться своими рабочими ролями, у обеих героинь осталось много впечатлений от съемок. Например, Гузель пришлось трудиться в непривычной для себя среде — офисе крупного предприятия.

— Запомнился забавный случай с кофемашиной, когда мне казалось, что я ее испортила и она сгорела. Я на самом деле очень испугалась. В целом каждый день был особенным. Самый запоминающийся момент — это когда мы заблудились в театре Г. Камала. Я поднималась по лестнице, звучала красивая музыка — и в тот момент я почувствовала себя в сказке. Все смотрели на меня как на принцессу из «Золушки», — вспоминает героиня.

«Городу этого не хватает»

Куда сложнее оказалось подобрать татарскую девушку в городе. Кандидаток было много. Про Динару Нигматуллину рассказали знакомые продюсерской группы. Мама троих детей почти 15 лет проработала личным помощником директора Казанского вертолетного завода, а сейчас совмещает заботы о семье и работу уже на другом производственном предприятии.

— При первом же звонке Динара начала отказываться, не была уверена, что подойдет, но чем больше причин она называла, тем искреннее и душевнее становился диалог, мы понимали, что обратились по адресу. Она естественная, не играет и не жеманничает. На ее примере, можно рассказать, что мама может все. Уговорить Динару помогла ее семья, поддержал муж, старшая дочь, и она согласилась, — вспоминают авторы.

Динара Нигматуллина: «Надо просто ловить красоту». фото предоставлено Динарой Нигматуллиной

Когда Динара Нигматуллина услышала о приглашении на съемку, то решила, что родственники или друзья пытаются ее разыграть.

— Я сначала даже не поверила, а поговорив с организаторами, взяла время на раздумье. Надо было решить бытовые вопросы: я работаю, к тому же много повседневных забот с детьми. Меня беспокоил и главный мой вопрос: а нужно ли мне это? Я не блогер, не медийный человек, не умею играть на камеру. Мне казалось, что ничего не получится. Поразмыслив, я поняла, что нужно себя перебороть, и согласилась, — рассказала вторая героиня.

Все съемки для Динары проходили в родном краю Гузель — деревне Сосне Балтасинского района.

— В деревне меня удивило, что люди успевают и работать, и отдыхать. Они на все находят время. Вместе с тем всегда открытые и улыбчивые, здороваются, даже если не знакомы с тобой. Думаю, городу этого не хватает. Этот проект дал мне возможность посмотреть по сторонам в этой повседневной жизни. Надо просто иногда останавливаться и смотреть на небо, на растения, ловить красоту. Проект помог переосмыслить важные моменты жизни. Я поняла, что, может быть, я не на том фокусируюсь, — поделилась Динара Нигматуллина.

«Мы строим будущее, основываясь на прошлом»

Первую часть съемок проводили в селе. По замыслу, героиням каждый день давали различные задания, связанные с татарскими традициями, историей, культурой. Так, в одной из серий девушкам предстояло подобрать наряд у современных стилистов и из бабушкиного сундука. И тот, и другой наряд сегодня можно легко встретить на любой жительнице республики, но именно бабушка Гузель поведала, как и по какому поводу носили эти вещи раньше и как они появлялись.

«Динара в деревне разбирает сундук и тоже находит изү, но уже бабушкин». предоставлено Эльмирой Заляевой

— Гузель в городском бутике выбирает национальное украшение изү в современном исполнении, а в это же время Динара в деревне разбирает сундук и тоже находит изү, но уже бабушкин. Этим самым нам очень хотелось показать параллель: то, что лежит в бабушкиных сундуках, то, что хранится в бабушкиных рецептах, — все это продолжает жить сегодня уже в современной республике. То есть мы строим свое будущее, основываясь на прошлом, на этих мелочах, деталях, из которых складывается большая красивая картинка богатого многонационального Татарстана, — заключила Эльмира Заляева.

Часть заданий посвятили национальной кулинарии. Гузель в городе изучала меню татарской кухни в ресторане, а Динара готовила с бабушкой Гузель, по рецептам ее родителей. К слову, как оказалось, городской шеф-повар ресторана тоже готовил по рецептам своей бабушки.

Гузель в городе изучала меню татарской кухни в ресторане, а Динара готовила с бабушкой Гузель. предоставлено Эльмирой Заляевой

Отснятый видеоматериал разделили на шесть серий первого сезона. Выпуски шоу выходят каждые выходные: в субботу и воскресенье на телеканале «Россия 1» в восемь утра.