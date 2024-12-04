В Татарстане утвердили масштабный пакет мер поддержки волонтеров
Кабмин Татарстана утвердил широкий перечень мер поддержки волонтерских организаций и их участников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Поддержка будет оказываться организаторам, самим организациям и ресурсному центру волонтерства.
Ключевым элементом поддержки станут гранты из бюджета Татарстана на развитие гражданского общества. Кроме того, предусмотрены обширные меры организационной и консультационной помощи.
Организационная поддержка включает:
- проведение форумов, слетов и семинаров для добровольческих сообществ;
- оформление личных книжек волонтеров;
- предоставление площадок для проведения мероприятий;
- помощь в участии волонтеров, включая «серебряных» волонтеров (старше 55 лет), в различных форумах и мероприятиях;
- разработку дизайн-макетов для добровольческих мероприятий.
Консультационная поддержка:
- проведение республиканского семинара для специалистов государственных и муниципальных учреждений, ответственных за взаимодействие с волонтерами;
- проведение республиканских форумов «Добрый Татарстан» и «#НаДроброеВолне»;
- специальный семинар для «серебряных» волонтеров «Молоды душой».
Ресурсный центр добровольчества также получит помещение в безвозмездное пользование. Утвержденный перечень мер призван стимулировать развитие волонтерского движения в республике и обеспечить всестороннюю поддержку добровольцев.
В конце июля кабмин Татарстана утвердил продление госпрограммы «Развитие молодежной политики». Второй этап продлен с 2024 по 2027 год, сумма затрат предварительно составит 24,4 млрд рублей.
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