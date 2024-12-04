Киргизия и Таджикистан завершили описание общей границы

Киргизия и Таджикистан завершили описание всех участков своей общей границы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина Киргизии.

Встреча сопредседателей правительственных делегаций двух стран Камчыбека Ташиева (Киргизия) и Саймумина Ятимова (Таджикистан) состоялась 4 декабря 2024 года в Баткене. По итогам встречи было объявлено о полном завершении описания всех оставшихся спорных участков границы.

Ташиев и Ятимов поручили рабочим группам приступить к оформлению итоговых документов по делимитации границы.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 987 км. Переговоры о ее делимитации велись с декабря 2002 года. Неурегулированность границ неоднократно приводила к вооруженным конфликтам между жителями и военными двух стран, включая крупный конфликт осенью 2022 года, унесший жизни более 60 человек с киргизской стороны.

Рената Валеева