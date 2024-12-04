Суяргулов о тратах мэра Бугульмы: «Моднейший человек — амбассадор всех брендов»

Фото: предоставлено прокуратурой Татарстана

Свой свежий иск в адрес мэра Бугульмы Линара Закирова прокомментировал сегодня прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Не называя имен и фамилий, он сообщил, что каждое решение — результат серьезной работы, в том числе по изучению личности чиновников.

Изучаешь и диву даешься тому количеству стран, которые объехал чиновник, названию отелей, где живет и списанию средств в брендовых магазинах, — отметил Суяргулов на брифинге в «Татар-информ». «У него там весь набор — «Луи Виттон», «Армани», «Гуччи» — моднейший человек — просто амбассадор в Татарстане всех брендов одежды и люксовых авто».

Напомним, 13 декабря в Татарстане стартует первый судебный процесс по «раскулачиванию» мэра. При сверке доходов и расходов бугульминского главы и приобретений его родственников за 10 лет проверяющие обнаружили весомое несоответствие. Прокурор РТ подал иск об обращении в доход РФ семи объектов недвижимости, оформленных на мать и двоюродного брата ВИП-чиновника, — всего на 60 млн рублей.