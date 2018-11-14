На что жалуетесь? Медики России и Беларуси решают в Казани кадровый голод

На коллегии минздравов двух стран в Татарстане обсудили общие «больные» места

Татарстан и Беларусь будут развивать сотрудничество в области подготовки медицинских кадров и лечения онкологических заболеваний. Об этом накануне было заявлено на открытии совместной коллегии министерств здравоохранения России и Республики Беларусь. Предполагается, что итогом коллегии, которая будет проходить два дня, станет подписание дорожной карты по реализации заключенного два года назад меморандума о взаимопонимании между министерствами о сотрудничестве в сфере непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Корреспондент «Реального времени» побывала на коллегии и выяснила, какие возможности в рамках сотрудничества двух стран открываются для «принимающей стороны» — Минздрава РТ.

Место встречи объяснить легко



Не только гостеприимством и гарантированным приемом белорусской делегации по высшему разряду, но и профессиональный интерес к достижениям Татарстана в области подготовки медицинских кадров объяснил замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников несколько неожиданный выбор Казани как места проведения коллегии минздравов двух стран, а Казанской государственной медицинской академии — как конкретного места встречи.

— Татарстан лежит отнюдь не на полпути из России в Беларусь — зачем было делать «крюк», чтобы обсудить вопросы, которые напрямую наш регион не затрагивают? — удивилась корреспондент «Реального времени».

— Казань — один из российских центров, где медицина и медицинские услуги развиваются достаточно динамично, и медицинское образование тоже, — возразил Костенников. — А мы сейчас находимся в учебном заведении, которое является первым, которое было создано в Советском Союзе в 1920 году как образовательная организация постдипломного образования, которая была направлена на повышение квалификации врачей. И темой коллегии является именно образование…

Костенников также отметил, что проводить в будущем такие коллегии планируется и в других крупных российских научных центрах, «чтобы наши партнеры и коллеги видели, как в целом развивается наша страна, какие есть проблемы и как мы их решаем».

Костенников отметил, что проводить в будущем такие коллегии планируется и в других крупных российских научных центрах



Меняемся опытом: у них — стандарты, у нас — новации

Обсуждение проблем участники коллегии начали с проблем в области подготовки кадров в обеих странах. Директор Департамента образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Татьяна Семенова указала в своем выступлении на недостатки действующей модели российского медицинского образования, дав понять, что многообразие программ обучения, отличающихся в различных вузах — отнюдь не благо:

— Граждане имеют равные права на качественную медпомощь… Мы пришли к пересмотру подготовки специалистов в ординатуре.

Семенова сообщила, что в течение последних 15-20 лет в системе медицинского образования практически не разрабатывались и не утверждались самые трудоемкие в плане технической подготовки и одновременно самые важные в плане подготовки профессионалов документы — примерные образовательные программы. Слово «примерные», подчеркнула она, не должно никого вводить в заблуждение — речь идет о строгой унификации системы подготовки и стандартизации требований к профессиональным знаниям, умениям и навыкам медиков.

В свою очередь, начальник отдела кадров минздрава Республики Беларусь Ольга Маршалко дала понять, что у белорусских коллег с унификацией медицинского образования — полный порядок:

— Все образовательные учреждения на территории республики — государственные, в них действуют единые образовательные стандарты.

Однако в систему подготовки медиков в Беларуси, по словам Маршалко, безотлагательно требуется внести новации, которые давно и успешно работают в России. В частности, шире использовать возможности дистанционного образования с использованием возможностей Интернета, а также начать подготовку специалистов, которых в Беларуси пока не выпускают, например, трансплантологов и лучевых диагностов. И в этом поможет сотрудничество с Россией, вузы которой давно и успешно ведут обучение по этим специальностям. Еще одной областью сотрудничества должно стать создание в Беларуси сети университетских клиник. (На этом, заметим, «заработать очки» в будущем вполне может Казань, где университетская клиника действует не первый год).

Ольга Маршалко озвучила проблему, которая роднит Беларусь и Россию, и остро стоит в Татарстане — дефицит медицинских кадров. Фото iseu.bsu.by



Общий некомплект

Ольга Маршалко озвучила проблему, которая роднит Беларусь и Россию, и остро стоит в Татарстане — дефицит медицинских кадров. По данным белорусского минздрава, укомплектованность врачами в республике в среднем составляет 95,7 процента, при этом коэффициент совместительства достигает 1,36. Укомплектованность средним персоналом белорусских медучреждений составляет 97,3 процента при коэффициенте совместительства 1,26. В России же, согласно данным, опубликованным на официальном сайте минздрава в прошлом году, укомплектованность штатных врачебных должностей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в 2016 г. составляла лишь 85,9 процента при коэффициенте совместительства 1,3, а укомплектованность штатных должностей врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и врачей общей практики — 86,1 процента…

А в Казани, как ранее сообщало «Реальное время», укомплектованность поликлиник врачами еще ниже — она не дотягивает даже до 79 процентов от необходимого количества. Правда, у нас укомплектованность средним медперсоналом чуть выше среднероссийской — 86,5 процента.

Куда же деваются медицинские кадры, которых и в Татарстане, и в России, и в Беларуси с каждым годом готовят все больше? Ответа на этот вопрос с российской стороны на заседании коллегии не прозвучало, а участвовавший в коллегии замминистра здравоохранения республики Беларусь Дмитрий Пиневич сообщил, что у них свежеиспеченные специалисты в области медицины утекают прямым ходом сразу в двух направлениях — на восток и… в ЕС. Он заметил, что в такой ситуации попытки готовить все больше и больше медиков, чтобы их и для себя хватало, — «не очень адекватный ответ», потому что в такой гонке первым делом пострадает качество обучения, а значит и качество будущей медпомощи.

Куда же деваются медицинские кадры, которых и в Татарстане, и в России, и в Беларуси с каждым годом готовят все больше? Ответа на этот вопрос с российской стороны на заседании коллегии не прозвучало

Торопиться стоит!

Сразу несколько областей для научного сотрудничества с Беларусью предложила ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Лариса Мошетова — в лечении злокачественных опухолей на основе передового — мультидисциплинарного — подхода, в разработке современных методов коррекции возрастных изменений тканей глаза человека на основе технологий регенеративной медицины, разработке современной системы диагностики, лечения и профилактики вирусного гепатита и социально значимых инфекций — от ВИЧ до туберкулеза. Она также заявила о необходимости совместной работы над созданием необходимых врачам клинических рекомендаций, развитием симуляционных технологий для подготовки специалистов для работы в экстренной медицине и сотрудничества в области вузовской науки и трансляционной медицины.

А еще Мошетова поставила требующий неотложного решения вопрос о совместной подготовке педагогов для медицинских образовательных учреждений: «Без них никакое образование не эффективно!».

В свою очередь, Дмитрий Пиневич предложил на два года сдвинуть сроки реализации меморандума о взаимопонимании между министерствами о сотрудничестве в сфере непрерывного медицинского и фармацевтического образования — с 2025-го на 2023 год. Он прямо признался, что как чиновнику ему легче было бы никуда не торопиться, однако как специалист, радеющий за дело, он просто вынужден поспешить с назревшими преобразованиями.