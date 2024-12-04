Никол Пашинян: отношения Армении и ОДКБ достигли точки невозврата

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения страны с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) достигли точки невозврата. В своем выступлении в парламенте он подчеркнул, что Армения не интересуется документами, принимаемыми в рамках ОДКБ, и заморозила свое участие в деятельности организации.



— Мы не участвуем в обсуждении каких-либо документов и не накладываем вето, поскольку считаем себя вне ОДКБ. Пусть делают что хотят. Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ все более трудным, если не невозможным, — заявил Пашинян.

Он также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что события в Нагорном Карабахе не касаются ОДКБ, поскольку Армения не подвергалась внешней агрессии.

Пашинян сказал, что решение о заморозке участия было принято не из-за Нагорного Карабаха, а из-за отсутствия «надлежащей реакции» на внешнюю агрессию на границах Армении в 2021 и 2022 годах.

Анастасия Фартыгина