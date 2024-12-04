Износ оборудования и дефицит кадров: с какими проблемами сталкивается металлообрабатывающая отрасль Татарстана

Фото: Мария Зверева

Более половины оборудования в отрасли российского станкостроения изношено — статус эксплуатации некоторой его части превышает 25 лет. Доля станков с возрастом до пяти лет составляет лишь 4,7%. Вместе с тем остро стоит вопрос дефицита кадров, в стране критически не хватает сварщиков, монтажников и слесарей. Однако, несмотря на проблемы, производство лишь набирает обороты — за год объем российского рынка станков вырос почти на 45%. О таком раскладе рассказали эксперты на пленарном заседании в рамках Глобального форума по металлообработке «ТЕМП». Подробнее о ситуации в секторе машиностроения и металлообработки — в репортаже «Реального времени».

«Радоваться рано»

«Импортозамещение стало естественным и динамичным процессом», — гласила презентация руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной. На пленарном заседании в рамках Глобального форума по металлообработке «ТЕМП» она озвучила расклад и промежуточные итоги работы секторов машиностроения и металлообработки республики.

Так, доля российской продукции на внутреннем рынке достигла исторического максимума. В транспортном машиностроении уровень импортозамещения составляет 97%, в энергетическом — 77%, в нефтегазовом — 54,5%, в тяжелом — 52,4%.

— Конечно, написано красиво, что импортозамещение стало естественным и динамичным процессом. И это действительно так. Но радоваться рано, потому что у нас еще очень много продуктов не замещено. Мы частично заместили западных игроков, но тем не менее технологический потенциал еще остается высоким, — прокомментировала ситуацию Минуллина.

«Импортозамещение стало естественным и динамичным процессом», — гласила презентация руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Инвестиции в основной капитал Татарстана за первые 6 месяцев 2024 года составили 521,5 млрд рублей (438,2 млрд рублей без учета бюджетных средств). Из общей суммы 10,8% приходится на машиностроение и металлообработку — то есть около 52 млрд рублей.

В целом наблюдается тенденция к росту объемов инвестиций в основной капитал. Так, в 2020 году сумма составила 605,8 млрд рублей (544,2 млрд без учета бюджетных средств), а к 2023 году достигла показателя в 1,2 трлн рублей (953 млрд без учета бюджетных средств).

Такая работа привела к росту валового регионального продукта — в прошлом году он составил более 4 трлн рублей. За 3 года показатель увеличился практически в два раза, добавила глава АИР :

— Это очень серьезный рост. Мы такой динамики не видели за последние 10 лет. В России инвестиции также растут, в том числе и в секторе металлообработки. Ограниченный доступ к финансированию и барьеры, которые имеет наша страна, санкционное давление сработали на активизацию внутреннего экономического состояния и привели к развитию собственных производств.



Более половины оборудования изношено

Что касается общероссийского рынка, по итогам 2023 года объем производства достиг 142 млрд рублей. Ежегодно в стране выпускается станков на общую сумму 31 млрд рублей. Об этом рассказала заместитель генерального директора по информационному вещанию ТНВ, модератор мероприятия Светлана Кадырова.

По ее словам, объемы производства лишь растут. К примеру, по оценке на 2023 год, в отрасли машиностроения на внешнем рынке объем отгруженной продукции вырос на 25% и составил 1 млрд 56 млн рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Наиболее востребованными на сегодняшний день остаются токарные станки — 35% от объемов рынка. Следом идут фрезерные (25%) и шлифовальные (24%) станки.

Однако более половины — 63—65% — оборудования в отрасли изношено, добавила Кадырова:

— Многие производственники используют станки, статус эксплуатации которых превышает 25 лет. При этом оборудование со сроком до 5 лет составляет всего 4,7%.

Критическая нехватка персонала

Еще одной острой проблемой отрасли стал уже наболевший для российской промышленности вопрос дефицита кадров. Подготовка молодых специалистов стала целью на пути к восстановлению производственного суверенитета страны, рассказала модератор Светлана Кадырова.

— Больше всего в кадрах нуждаются промышленные предприятия, в частности отрасль металлообработки и станкостроения. По данным сервиса по подбору инженерного технического персонала, в стране критически не хватает сварщиков, монтажников и слесарей, — пояснила она.

По ее словам, у предприятий, которые ищут специалистов, заинтересованных в поднятии уровня российской промышленности, есть несколько способов привлечь ценные кадры.

Первый — это обращение за помощью к государству. Нужно организовать производственный кластер. Тогда появится шанс не просто найти рабочую силу, а действительно знающих внутренние процессы предприятий специалистов.

Еще одной острой проблемой отрасли стал уже наболевший для российской промышленности вопрос дефицита кадров. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также можно поднять заработную плату и участвовать в конкурентной борьбе за ценные кадры. Однако, по словам Кадыровой, здесь все не слишком однозначно:

— Этот способ будет работать, если компании необходимо удержать ценного или даже незаменимого сотрудника. Впрочем, таким образом можно привлечь молодежь, которая сейчас ищет себя.

Еще один способ — подготовка студентов вузами и сузами. Они проводят учебную программу, которая полностью адаптирована к реалиям производственных предприятий.

— Хорошим примером этой совместной подготовки можно назвать проект «Крылья «Ростеха». Это образовательный проект госкорпорации «Ростех» по подготовке инженерных кадров для авиастроительной отрасли, — поделилась Кадырова.

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