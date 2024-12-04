Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по правам человека
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по правам человека (СПЧ) перед предстоящей встречей в декабре. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В новый состав совета вошли:
- ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов;
- журналист Александр Малькевич;
- глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.
Из состава совета исключены:
- архитектор Андрей Боков;
- президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация Труда России» Борис Кравченко;
- президент фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский;
- член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.
Напомним, что на инвестиционном форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2025 года в России начнет действовать новая система долевого страхования жизни.
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