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Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по правам человека

18:54, 04.12.2024
Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по правам человека
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по правам человека (СПЧ) перед предстоящей встречей в декабре. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В новый состав совета вошли:

  • ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов;
  • журналист Александр Малькевич;
  • глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

Из состава совета исключены:

  • архитектор Андрей Боков;
  • президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация Труда России» Борис Кравченко;
  • президент фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский;
  • член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.

Напомним, что на инвестиционном форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2025 года в России начнет действовать новая система долевого страхования жизни.

Анастасия Фартыгина

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