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Экологи Татарстана пресекли незаконное складирование мусора в Мамадыше

16:33, 04.12.2024
Экологи Татарстана пресекли незаконное складирование мусора в Мамадыше
Фото: предоставлено Минэкологии РТ

Инспекторы Прикамского управления экологии выявили незаконное складирование мусора на земельном участке по ул. 50 лет Победы в Мамадыше в ходе очередного рейда. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

На месте были обнаружены отходы от сноса зданий, упаковочный картон, автомобильные покрышки и другой бытовой мусор общей площадью 79 кв. м и объемом 47,5 куб. м.

предоставлено Минэкологии РТ
  • Исполком Мамадышского района получил предупреждение о нарушении природоохранного законодательства и обязан устранить свалку до 20 января.

Напомним, что инспекторы комитета внешнего благоустройства исполкома Казани обнаружили, что по адресу ул. Джалиловцев в Советском районе проводятся несанкционированные земляные работы.

Анастасия Фартыгина

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