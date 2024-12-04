Экологи Татарстана пресекли незаконное складирование мусора в Мамадыше

Инспекторы Прикамского управления экологии выявили незаконное складирование мусора на земельном участке по ул. 50 лет Победы в Мамадыше в ходе очередного рейда. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

На месте были обнаружены отходы от сноса зданий, упаковочный картон, автомобильные покрышки и другой бытовой мусор общей площадью 79 кв. м и объемом 47,5 куб. м.



Исполком Мамадышского района получил предупреждение о нарушении природоохранного законодательства и обязан устранить свалку до 20 января.

Напомним, что инспекторы комитета внешнего благоустройства исполкома Казани обнаружили, что по адресу ул. Джалиловцев в Советском районе проводятся несанкционированные земляные работы.



Анастасия Фартыгина