Как больницы воруют у ФОМС: пациентам — вымышленные диагнозы, мужчин — к гинекологам

Впервые за аферы с деньгами ОМС завели уголовное дело и осудили директора клиники

В Кировском районном суде Казани рассматривали дело директора медицинской клиники. В поисках справедливости обратился не обиженный пациент, а территориальный Фонд обязательного медицинского страхования. Организация заподозрила, что в больнице лечили пациентов от вымышленных недугов, и обратилась к следователям. Ущерб ФОМС понес «копеечный» по сравнению с оборотами в системе ОМС — 105 тысяч рублей, но уголовное дело завели и довели до суда. Это стало прецедентом, хотя, как выяснило «Реальное время», государственные и частные клиники, обслуживающие население по ОМС, не прочь придумать пациентам диагнозы и на бумаге назначить обследования, чтобы потом получить деньги из бюджета. Так, Нижнекамская ЦРБ настолько увлеклась, что на обследование к гинекологу и маммологу направляла мужчин.

Пациенты реальные, диагнозы вымышленные

Перед правосудием предстала Ирина Погудина, учредитель и директор АО «Медицинский диагностический центр» (МДЦ). Учреждение хоть и частное, но обслуживало по ОМС. Дело в том, что в районе, где располагается МДЦ (улица Фучика в Казани), государственная поликлиника была закрыта на ремонт и пациентов, прикрепленных к ней, распределили в том числе по частным медучреждениям.

Схема выглядит так. Каждый житель России состоит в системе обязательного медицинского страхования и прикреплен к клинике по месту жительства. Когда пациент приходит на прием к врачу, медсестра вносит данные его амбулаторной карты и полиса в реестр. По итогам месяца информация по всем обратившимся передается в ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования), и за каждый прием или манипуляцию ФОМС через страховые компании перечисляет клиникам деньги.

Медицинский центр Ирины Погудиной с 1 января по 27 марта подал сведения, что пролечил от острых респираторных инфекций 164 пациента на сумму 105 тысяч рублей (в суде звучала именно эта сумма, хотя, по данным источников «Реального времени», речь идет о 650 тыс. рублей). В ФОМС посчитали, что это необычно много для данной клиники, и обратились в правоохранительные органы. Следователи опросили всех пациентов, которые по бумагам получали лечение в АО «МДЦ», и оказалось, что они никогда туда не обращались и вообще впервые слышат об этом учреждении.

В поисках справедливости в Кировский районный суд обратился не обиженный пациент, а территориальный Фонд обязательного медицинского страхования. Фото Ирины Плотниковой



— С целью получения денежных выплат Погудина давала незаконные указания врачам-терапевтам о внесении записей в амбулаторные карты больных, без присутствия пациентов. Далее она дала задание бухгалтеру составить фиктивный реестр лиц, которым якобы были оказаны эти услуги, — сообщил на заседании суда представитель стороны обвинения.

Как считает следствие, Погудина пошла на преступление, так как в это время открывала новый офис и ей не хватало денег на расширение бизнеса.

«Как все было на самом деле — это никому не интересно...»



Когда махинации вскрылись, бизнесвумен отпираться не стала и написала явку с повинной. Вину она признала, раскаялась и, не дожидаясь суда, возместила татарстанскому отделению ФОМС причиненный ущерб. По этой причине дело рассматривалось в особом порядке — без судебного следствия и оценки доказательств.

Впрочем, позицию защиты судье все-таки пришлось услышать. Когда настало время прений, Ирина Погудина, впервые оказавшаяся на скамье подсудимых, не совсем поняла, что от нее требуется, и начала изливать душу.

— Я не знаю, о чем говорить. Как все было на самом деле — это никому не интересно, а официальную версию уже озвучили… — начала директор.

— «Раскаиваюсь», скажите, — подсказывал ей адвокат, но взволнованная женщина не услышала.

— Просто мы открыли новый филиал, и в декабре 2016 года нам горздрав планировал передать один участок — это где-то 2,2 млн рублей, которые мы, по идее, должны были получить, и мы на эти деньги рассчитывали. Я начала обслуживать население, работали врачи, мы делали анализы, УЗИ, начали тратить деньги, они составляли не менее чем 200 тысяч в месяц. Мы получаем деньги от ФОМС в конце марта, и я увидела, что у нас объем не увеличился, мне не прибавили… — с места в карьер начала Погудина.

Когда махинации вскрылись, бизнесвумен вину признала и возместила татарстанскому отделению ФОМС причиненный ущерб



«Раскаиваюсь и, учитывая мою личность, прошу назначить мне минимальный штраф»

Судья Дамир Гильфанов опешил от происходящего. «Стоп, объявляется перерыв на пять минут. Вы являетесь защитником, объясните, что и как должно происходить», — обратился он к адвокату подсудимой.

Через пять минут заседание продолжили.

— Я поняла, что в прениях надо сказать, что я раскаиваюсь, и, учитывая мою личность, прошу назначить мне минимальный штраф, — сказала Ирина Погудина, стоя за трибуной, но потом снова что-то пошло не так.

— У меня зарплата только 30 тысяч в месяц, у нас там и так 900 тысяч ущерба фирма понесла, о чем я могу предоставить справки из налоговой… — видимо, пыталась разжалобить судью на меньшее наказание дама.

— Все у вас? — устало спросил судья.

— Наверное, — пожала плечами Погудина.

— Все или наверное? — судья уже начал раздражаться.

— Все, наверное, — невозмутимо ответила подсудимая. — Последняя просьба — назначить мне минимальное наказание.

Прокурор просил для Погудиной 2,5 года условно и штраф 50 тысяч рублей. Суд приговорил ее только к штрафу, причем ниже низшего предела, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3. (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).

Впервые по подобным хищениям из ФОМС было возбуждено уголовное дело и оно дошло до суда, хотя случаев таких было множество, о них на антикоррупционной комиссии докладывал Марс Бадрутдинов. Фото Олега Тихонова

Мужчина, вы последний к гинекологу?

Как сообщила позже «Реальному времени» Ирина Погудина, приговором она довольна, поэтому дальнейшие подробности о работе с ФОМС и горздравом, о которых начала рассказывать судье, озвучивать передумала.

Примечателен данный процесс тем, что впервые по подобным хищениям из ФОМС было возбуждено уголовное дело и оно дошло до суда, хотя случаев таких было множество, и доходило до курьезов.

Так, на антикоррупционной комиссии начальник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов доложил о том, что в 2016 году в Нижнекамской ЦРБ по документам медицинский осмотр прошли почти 11 тыс. человек, за что к оплате больница предъявила 12 млн рублей.

При проверке оказалось, что на 900 человек документов, подтверждающих осмотр, просто нет, то есть все остальные элементарно приписаны. Кроме того, пациентам приписали обследование на наличие возбудителей кишечных инфекций и осмотр у врачей-инфекционистов.

В клинике так далеко зашли в фантазиях, что не заметили, как мужчинам приписали обследования у гинекологов и маммологические УЗИ! Таких пациентов комиссия насчитала 930.

— Напомню, что маммолог исследует молочные железы, ну а что делает гинеколог, все могут догадаться самостоятельно, — иронизировал тогда Бадрутдинов.

Аналогичные нарушения по припискам нашли в казанских больницах №11 и 16. Общая сумма завышений только по этим трем учреждениям составила более 3 млн рублей.