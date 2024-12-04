Владимир Путин анонсировал запуск долевого страхования жизни в России с 1 января 2025 года

Фото: Михаил Захаров

На инвестиционном форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2025 года в России начнет действовать новая система долевого страхования жизни. Этот механизм объединит элементы страхования и инвестирования, предоставляя гражданам возможность не только защищать свои сбережения, но и приумножать их.



Данная инициатива направлена на улучшение финансовой безопасности граждан и стимулирование инвестиций в экономику страны.

Путин подчеркнул важность создания таких инструментов, которые будут способствовать развитию финансового рынка и повышению уровня жизни россиян.

Накануне президент России подписал закон, который продлевает действие действующих тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на период с 2025 по 2027 годы.

Анастасия Фартыгина