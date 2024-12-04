Владимир Путин анонсировал запуск долевого страхования жизни в России с 1 января 2025 года
На инвестиционном форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2025 года в России начнет действовать новая система долевого страхования жизни. Этот механизм объединит элементы страхования и инвестирования, предоставляя гражданам возможность не только защищать свои сбережения, но и приумножать их.
- Данная инициатива направлена на улучшение финансовой безопасности граждан и стимулирование инвестиций в экономику страны.
Путин подчеркнул важность создания таких инструментов, которые будут способствовать развитию финансового рынка и повышению уровня жизни россиян.
Накануне президент России подписал закон, который продлевает действие действующих тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на период с 2025 по 2027 годы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.