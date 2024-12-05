Рынок готовой еды в Казани завоевывают федералы

Сегмент e-grocery быстро растет и по итогам года может достигнуть почти 1 трлн рублей

Фото: коллаж "Реального времени"

Российский рынок готовой еды в этом году вырастет на треть — до 990 млрд рублей, прогнозируют аналитики. Динамика розничной торговли Food привлекла многие компании, даже непрофильный бизнес — свои проекты на неделе запустили Wildberries и агрохолдинг «Эконива», а питерский сервис доставки готовых рационов Grow Food выбрал пятым регионом своего присутствия Казань. Подробнее о том, с чем связан быстрый рост сегмента, который уже отъел часть прибыли у рестораторов, и как последние намерены противостоять, — в материале «Реального времени».

«Люди, живущие в одиночку, не готовят»

Продажи готовой еды в России по итогам года увеличатся на 33% и составят 990 млрд рублей, считают в Infoline. Тем самым аналитики скорректировали свой летний прогноз, когда полагали, что рынок вырастет на 40% и превысит 1,05 трлн рублей. Этому помешал дефицит производственных мощностей, пояснили эксперты. Тем не менее спрос на готовую еду продолжает расти.

— У нас сегодня 28,5 млн домохозяйств, состоящих из одного человека. В 2010 году таких насчитывалось 14 млн. Люди, живущие в одиночку, да еще и в квартирах-студиях, не готовят на своих кухнях. Они покупают или заказывают с доставкой готовую еду или же питаются в заведениях общепита. А чаще всего — комбинируют оба формата, — сообщил генеральный директор агентства Михаил Бурмистров.

В целом онлайн-продажи по итогам 2024 года вырастут на 37,4% и составят 20,6%, из которых 4,9% займут продукты питания, 34,1% — непродовольственные товары, уточнил аналитик. По его словам, к 2027 году доля e-commerce в общем товарообороте страны достигнет 30,9%, из них 9% составят продажи Food.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

«Сервис начал работу в Казани без значительных вложений»

Первая рабочая неделя декабря оказалась богатой на запуск новых проектов готовой еды в стране. Во вторник Wildberries сообщил о своем выходе на этот рынок совместно с X5 Group — ее онлайн-гипермаркет Vprok.Ru выступил первым партнером маркетплейса. Заказать продукты и готовую еду можно в мобильном приложении платформы, где клиентам предлагают около 35 тысяч позиций за исключением весовой продукции — она появится позже. На первых порах пилот запустили в Москве, в дальнейшем географию сервиса планируют расширить по всей стране. Причем с использованием «экспресс-доставки» — недавно эту услугу онлайн-площадка внедрила и в Казани.

Днем ранее свой проект в области food-ретейла запустил крупнейший российский производитель сырого молока ГК «Эконива». Ведущий агрохолдинг страны, управляющий активами в 13 регионах, включая Татарстан, начал продавать готовую и замороженную еду. Продукцию выпускают на основе молочных компонентов собственного производства. В ассортименте сырники, блины с творогом и сыром, творожная запеканка и омлет. Пока это тестовые продажи, группа изучает обратную связь от покупателей. Свое решение она объяснила ростом потребления готовых блюд. Продажи идут в сети холдинга в Москве и Воронеже, в дальнейшем проект хотят масштабировать. Инвестиции в запуск производства продукции на мощностях партнера эксперты оценили в 30—50 млн рублей.

Набирает обороты розничная торговля Food и в регионах. На рынок Казани на этой неделе вышел новый федеральный игрок — сервис готовых рационов с доставкой Grow Food. Наш город стал пятым регионом присутствия петербургской компании после обеих столиц, Нижнего Новгорода и Воронежа.

Во вторник Wildberries сообщил о своем выходе на рынок доставки готовой еды совместно с X5 Group. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Оформить заказ можно на сайте или в приложении, выбрав тип подписки и срок услуги — на 2, 6 или 30 дней. Зона покрытия сервиса — вся Казань и ближайшие города-спутники. Директор по маркетингу компании Илона Тризно отметила, что Казань — «быстро развивающийся мегаполис, где местным жителям зачастую не хватает времени на правильное питание». В развитии сервиса в Татарстане она видит «огромный потенциал».

— Сервис начал работу в Казани без необходимости создания новой инфраструктуры или значительных вложений. Мы используем свою существующую логистическую сеть и операционные процессы, которые доказали свою эффективность. Это позволяет минимизировать стартовые расходы, — сообщили «Реальному времени» в компании. — Логистика построена таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную доставку рационов в Казань и другие регионы.

Grow Food был основан в Санкт-Петербурге в 2015 году Даниэлем Гальпером и Павлом Паскарем. Услугами сервиса, по данным компании, ежедневно пользуются около 15 тысяч человек, общее количество клиентов — свыше 20 млн. Есть собственный завод площадью 2,2 тыс. кв. м в Колпино, производственная мощность которого составляет 12 тонн продукции в день, или порядка 1,25 млн порций готовой еды в месяц. В 2022-м компания запустила бренд «ПриЕм» — дискаунтер готовых рационов с доставкой, в 2023-м — вышла на полки ретейлеров и запустила сеть кафе по франшизе в 12 городах, но Казани в их числе нет.

— Что касается открытия офлайн-точек, мы всегда внимательно изучаем запросы аудитории и готовы рассматривать новые форматы присутствия в регионах, — сообщила PR-служба сервиса. — В планах на будущее — расширять ассортимент рационов, добавлять новые тарифы и активно участвовать в городских мероприятиях.

Сервис доставки готовой еды Grow Food был основан в Санкт-Петербурге в 2015 году Даниэлем Гальпером и Павлом Паскарем. скриншот rс сайта franchise.growfood.pro

«Привычка заказывать еду сильно отъедает часть выручки у ресторанов»

Рынок всего общепита в России достиг 4 трлн рублей. При этом объемы продажи готовой еды с доставкой в прошлом году выросли до 1 трлн рублей, а к 2027-му эксперты прогнозируют удвоение этого показателя. Этот тренд беспокоит татарстанских рестораторов.

— Я вам могу выразить общее мнение в отрасли, поскольку мы с коллегами общаемся очень плотно. Это, наверное, основная угроза для нашего бизнеса с точки зрения будущего. Такая поведенческая привычка — сидеть дома и заказывать еду, то есть люди перестали готовить. Перестали посещать магазины, ходить за продуктами, потому что стало проще и быстрее заказать их домой. Когда ты знаешь, чего хочешь, — тебе все привозят, — поделился мнением казанский ресторатор, владелец P.Love Нурислам Шарифуллин.

По его словам, если казанцы пользовались услугами курьеров по доставке продуктов, в основном заказывая что-то из бакалеи или объемные упаковки воды, чтобы не таскать самим тяжести, то сейчас даже за фруктами или мороженым не ходят, оформляя доставку через различные сервисы. «Эта потребительская привычка сидеть дома и заказывать себе еду прямо хорошо так работает и сильно отъедает часть выручки не только у ресторанов, но и у торговых центров, сейчас люди даже одежду чаще заказывают через маркетплейсы», — отметил эксперт.

Рынок всего общепита в России достиг 4 трлн рублей. При этом объемы продажи готовой еды с доставкой в прошлом году выросли до 1 трлн рублей. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Спикер полагает, что сейчас как раз время интернет-ресурсов, которые создают проекты с доставкой еды, что удобно и проще для многих жителей мегаполисов:

— Я предполагаю, что в ближайшие 10 лет это очень сильно повлияет на наш бизнес. Поэтому рестораторам придется продавать людям впечатления, мы уже не сможем конкурировать за потребителя в части его желания просто покушать. Для человека еда, как топливо, — это уже доставка. Реально 15, 20 минут, полчаса максимум, и это все равно быстрее, чем собраться, дойти до ресторана, посмотреть меню, сделать заказ, дождаться, пока тебе приготовят и вынесут. Сейчас проще заказать унифицированную еду: тебе принесли, ты быстро поел, утолил голод и дальше делаешь свои дела.

Продажи готовой еды в России по итогам года увеличатся на 33% и составят 990 млрд рублей, считают в Infoline. скриншот презентации Infoline

Рестораны в будущем станут местом, куда люди будут ходить за впечатлениями и живым общением. Что касается доставки готовых блюд из самих заведений общепита, по словам спикера, «сейчас для ресторана — это невыгодная история», курьерские службы забирают себе до 35% выручки. «Мы, как рестораторы, ни с кем не сможем конкурировать, потому что через какой-то период времени «Яндекс» построит свои фабрики-кухни и будет возить все те же бургеры, роллы, суши, и все у них будет прекрасно».

При этом, невзирая на конкуренцию с игроками e-grocery, эксперт полагает, что российский рынок общепита «все еще пустой и ему есть куда расти и развиваться». Нурислам Шарифуллин считает, что в ближайшие лет 10—15 ресторанная отрасль «трансформируется и примет другой вид».

Потребительская привычка сидеть дома и заказывать еду сильно отъедает часть выручки не только у ресторанов, но и у торговых центров, заметил эксперт. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Рынок готовой еды растет и будет расти»

Российский food-ретейл активно развивается, подтверждает и другой эксперт, директор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. Исследования показывают рост онлайн-продаж по различным сегментам, в том числе по продуктам питания. Поэтому у новых проектов большой потенциал.

— Рынок готовой еды растет и будет расти, в онлайне этот сегмент немного отстает от других товаров, но в любом случае имеет очень серьезные перспективы по увеличению. Конечно, это зависит от многих факторов: качества, сроков доставки, стоимости. А с учетом особенностей региона это еще и соответствие стандарту «халяль», что тоже немаловажно, на мой взгляд. В Татарстане халяльная продукция однозначно увеличит потоки таким сервисам, — считает собеседник издания.

Сейчас на региональном рынке доставки продуктов и готовой еды, по информации спикера, разгорается конкурентная борьба за потребителя. «Очень активно развивается «Самокат», ищет помещения. Зона покрытия в городе позволяет им быстро доставлять, причем готовую еду привозят сразу горячей. «Яндекс» все равно им проигрывает. У сберовского сервиса «Купер» нет своих площадок, они набирают. Все это говорит о том, что потребительский спрос есть», — отметил Владимир Шайхиев.

При этом развитие сервисов доставки готовой еды, по его словам, не должно нанести серьезного урона общепиту. «Посещение ресторанов не всегда процесс поедания еды, это вид досуга. Но форматы бюджетного сегмента: кафе, столовые — для них это может стать критичным», — заключил эксперт.