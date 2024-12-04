В Татарстане предупредили об ухудшении погоды с 4 на 5 декабря
Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях на территории республики вечером 4 декабря, ночью и днем 5 декабря.
Ожидается гололед и кратковременная метель. На востоке республики возможен туман. На дорогах с вечера 4 декабря и в течение всего 5 декабря ожидается сильная гололедица.
Напомним, наступающая зима на европейской территории России будет отличаться неоднородностью погоды с преобладанием оттепелей над сильными морозами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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