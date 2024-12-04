Раис Татарстана обсудил сотрудничество с ректором Московского авиационного института

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном в Доме Правительства республики, где они обсудили приоритетные направления сотрудничества между институтом и организациями научно-образовательного комплекса Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.



Московский авиационный институт, основанный в 1930 году, является одним из крупнейших технических университетов России, развивающим центры компетенций в области прорывных технологий и запускающим новые образовательные программы.

В вузе обучаются более 20 тыс. студентов, а также работают свыше 2,5 тыс. преподавателей и исследователей. Выпускники института внесли значительный вклад в создание известных самолетов и ракет, включая МиГ, Ил, Ту и ракеты-носители «Союз».

Также сегодня Рустам Минниханов встретился с директором ФСИН России Аркадием Гостевым. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ при участии начальника УФСИН России по Татарстану Эдуарда Хиалеева, сообщила пресс-служба главы республики.

Анастасия Фартыгина