Общественный центр на базе мечети, счастье активиста и татарский секспросвет

В столице Башкортостана прошел форум Ufa.Tatar

Одним из спикеров форума стал хореограф Нурбек Батулла. Фото: предоставлено Всемирным форумом татарской молодежи

В Башкортостане второй раз прошел форум Ufa.Tatar. Уфимские татары позвали казанских, чтобы поговорить об идентичности в городе, современных формах самовыражения, обсудили проект общественного пространства, а в конце послушали новую символичную песенку о муравье — насекомом, который носит больше, чем весит сам. Заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов посетил форум в качестве спикера.

Взбудоражим?

Форум, по сути, начался вечером ранее, когда в торговом центре «Башкирия» стартовал перформанс: музыканты вроде Марата Татураса импровизировали с помощью перкуссии, духовых, голоса, а танцоры вроде Нурбека Батуллы двигались. В какой-то момент художник Радик Мусин написал на Батулле «кот алырга», то есть «взбудоражится».

От лица организаторов уже в многофункциональном центре «Артерия» выступали имам-хатыб мечети «Ихлас», руководитель представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин и Райнур Хасанов, председатель Всемирного форума татарской молодежи. И они объясняли, что им форум нужен как раз по этой причине: послушать, что делают другие, встрепенуться — и сделать свое.

Безусловно, Уфа, как один из важнейших городов в татарской истории, не так ярко представлен в проявлении национальной идентичности, как это должно быть. И, казалось, формат будет таким: казанцы умно говорят о сохранении языка и постдраматическом театре, а уфимцы вздыхают, что у них и этого нет. Но уже на пленарной сессии «Кто мы в современном городе?» историк Альфрид Бустанов, который в Уфе каждый месяц читает лекции, попросил, чтобы люди из зала также отвечали и задавали вопросы, поскольку ему уже за полчаса надоело слушать, что язык умирает.

— Вы знаете, кто самые плохие татары? Моя версия — те, кто знает хорошо татарский, его обряды, литературу, могут спеть баит, но не ценят это, — сказал Бустанов.

При этом, по сути, у татарских активистов Казани тоже не было повода в родном городе поговорить, поскольку, в частности, форум татарской молодежи не проходит уже шесть лет. Так что два уфимских сбора (считая прошлогодний) — это опыт и для них.

— Я смотрю на вас и беру энергию, — миролюбиво восхищался слушателями Бустанов, напоминая, что сейчас, кажется, уже больше известен как сотрудник сети ресторанов, а не историк. Именно в Уфе его профессиональные лекции вызывают живой интерес, поскольку таких событий городу не хватает.

«Сын спросил, что такое «сексуальный»

Среди редких неказанских спикеров на форуме выступил руководитель проекта «Татарский Екатеринбург» Ильдар Хабибуллин: примечательно, что в его группе только двое татар. Он внезапно спросил, ходили ли здесь на спектакль «Зулейха открывает глаза» — на что один из слушателей отметил, что решил его не посещать, прочитав роман, поскольку «он оскорбляет татарский народ». Да и, вообще, добавил после, совершенно необязательно ходить на что-то только потому, что оно татарское!

Вопрос о проявлении национального в культуре, где модерировал Батулла, закончился тем, что все спикеры решили сойти с невысокой, но все-таки сцены, чтобы стать «поближе к народу». А случилось это после того, как из зала стала активно задавать вопросы акушер-гинеколог, сообщив, что у нее есть канал на профессиональную тему.

— Я на вас обязательно подпишусь, потому что моему сыну девять лет, он в третьем классе, учится в русской школе, потому что рядом татарской школы нет. И он недавно меня спросил, что такое «сексуальный», — сказал Батулла, как бы подчеркивая, что сейчас татарский язык и про это тоже. Если ребенок узнает об этом через книжки или разговоры на другом языке, он моментально будет переключаться на него.

При этом главный редактор «Идели» Рамзия Галимова посетовала, что до сих пор не рискует публиковать такие темы в татарской версии журнала, хотя они и были распространены в этом издании в 90-е.

Из зала также пришел вопрос, как относиться к тому, что молодежь сейчас не просто смешивает русские и татарские слова, но и использует сленг, говоря «краш». С условной сцены прозвучал встречный, достаточно резкий вопрос: мы хотим, чтобы дети были такими же, как их родители, или чтобы они все-таки плохо, коверкая поначалу слова, не попадая в падежи, но не стыдились говорить на родном языке? В новое время нужно очень много свободы.

Форум проходит в центре «Артерия». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Ихлас» делает апгрейд

Уфимцы больше говорили при обсуждении общественного центра. Давлетшин хочет запустить проект на базе мечети. Это здание бывшего ДК, к которому пристроили минарет, и оно стало местом собрания мусульман.

— Порой человек говорит, что он не может прийти в мечеть, к примеру, он недостоин, — объяснял Давлетшин. — Возможно, если там будет общественный центр, он придет.

Правда, объяснил хазрат, организаторам придется учитывать, что на территории мечети может проходить только то, что дозволено исламом. С места прозвучало предложение собирать там хотя бы раз в месяц руководителей общественных организаций. И, вообще, сделать мероприятия платными!

— Ну это от вас зависит, — парировал Давлетшин. — Вы решаете, как они будут проходить. — И добавил, что также планирует сделать музей ислама, татарского народа.

Весь форум художник Руслан Ибрагимов рисовал картину. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Моя ноша нелегка

Еще одна уфимская татарка, давно живущая в Казани, заведующая литературной частью театра Тинчурина Гульназ Бадретдин внезапно подготовила аналог проекта «Печән базары», у истоков которого она стояла с 2013 года. Предложив провести аналогичный маркет в столице Башкортостана, она подобрала ему не только концепцию, но и варианты названий вроде «Хакимов фест» или «Сабах», что указывает на знаменитого татарского купца и гостиницу, где останавливался Тукай. Проблематичность публичной представленности миллионного татарского населения звучала хоть и не прямо, но остро: Уфа насыщена татарской историей, но на улицах ее не увидишь.

Завершала форум песня. Зулейха Камалова набрала строчек из зала и попросила один из сайтов с ИИ сочинить музыку: сайт выдал милый инди-фолк со скрипкой. Потом текст про трудолюбивого муравья дополнили новыми строчками без участия компьютера и спели под аккомпанемент трех гитар и домбры: «Я маленький муравей, моя жизнь коротка, мы строим дом, жизнь проходит».

— Нам нужны не новые выпускники татфака, нам нужны инженеры, айтишники, говорящие на татарском, — говорил руководитель Дома татарской книги Айдар Шайхин, проповедующий идею успешного проекта как концепцию счастья. — И тогда судьба следующих поколений сложится удачно.

Собственно, айтишник Райнур Хасанов подтверждал его слова, выступая с полюбившейся ему темой искусственного интеллекта. Он, кстати, тоже из Башкортостана, вырос в городе Белебей, но теперь вся его семья живет в Казани. Это показатель, что молодежную организацию возглавляет программист, поскольку татароязычный городской активист действительно разный. Как и татары в разных населенных пунктах — непохожи друг на друга. Вероятно, еще один уфимский форум стоит провести, если не в Казани, то в Актаныше — пусть и наши поучатся.