Казанский метрополитен в цифрах: время в пути, стоимость проезда с кешбэком и скорость поезда

До конца года казанцы могут получать кешбэк 15 рублей с каждой поездки в метро. Для этого нужно оплачивать проезд по биометрии на специальном терминале

Фото: Динар Фатыхов

Казанский метрополитен — важная часть транспортной инфраструктуры города. На нем можно быстро добраться из одного конца Казани в другой в любое время года без пробок. Подкупает и то, что подземка позволяет четко планировать поездки, ведь время в пути практически фиксировано.

«Реальное время» подготовило факты о казанском метрополитене в цифрах. Сколько времени ехать между конечными станциями, какой кешбэк можно получить за каждую поездку и когда откроется вторая линия метро — читайте в материале.

От Дубравной до Авиастроительной ехать меньше 30 минут

Казанское метро — самое молодое в России, первые станции были открыты 27 августа 2005 года. На данный момент в метро работает одна ветка, которая состоит из 11 остановок. Конечные станции — «Дубравная» на юге и «Авиастроительная» на севере. Время в пути между ними составляет около 25 минут.

Поезда казанского метро ходят часто, особенно в часы пик. В будние дни интервал между поездами 3-5 минут, а в вечернее время и в выходные примерно 7-10 минут.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проезд с кешбэком 15 рублей с каждой поездки: как получить

До конца года казанцы могут получать кешбэк 15 рублей с каждой поездки в метро. Для этого нужно оплачивать проезд по биометрии на специальном терминале.

Для оплаты проезда таким бесконтактным способом предварительно нужно зарегистрировать биометрию в приложении «Госуслуги Биометрия», а затем привязать новый способ оплаты в приложении «СБПэй»: зайти в раздел «Счета», нажать на три точки в правом верхнем углу экрана смартфона и выбрать действие «Подключить биометрию».

После того, как пользователь подтвердит подключение, он автоматически перейдет в «Госуслуги». На портале останется дать согласие на обработку биометрических персональных данных. В дальнейшем оплата по биометрии будет происходить без участия приложения «СБПэй».

Также необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.

Чтобы оплатить проезд по биометрии достаточно посмотреть в камеру специализированного терминала, после чего со счета спишется полная сумма платежа за поездку. Кешбэк зачислится на тот же банковский счет в течение минуты. Такие терминалы установлены на всех станциях метро.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мобильное приложение «СБПэй» доступно для скачивания в RuStore или App Gallery. До оплаты поездки в платежном сервисе нужно заранее привязать свой банковский счет.

Скорость поезда

Средняя скорость поездов казанского метро составляет 45-50 км/ч. Некоторые участки, где поезд движется без остановок, могут обеспечивать скорость до 80 км/ч.

В Казани впервые в истории российских метрополитенов применяется автоматизированная система, позволяющая осуществлять движение поезда без участия машиниста. Однако в поездах все же присутствует водитель, он контролирует работу автоматики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новые станции откроют в 2027 году: куда можно будет доехать на метро

К 2027 году планируется открытие 4 новых станций, которые станут началом второй ветки казанского метро. По итогам интернет-голосования среди казанцев власти города утвердили следующие названия:

«Тулпар» на улице Сахарова с выходом к ТЦ «МЕГА» и жилому комплексу «Мой Ритм»;

«Зилант» на пересечении улиц Ломжинской и Фучика;

«Академическая» на улице Завойского на перекрестке с улицей Фучика;

«100-летия ТАССР» на улице Фучика. Это пересадочная станция, которая расположится под первой линией метро со станцией «Дубравная».

Также сейчас решается вопрос о дальнейшем маршруте метро. Ранее планировалось копать в сторону Советской площади и Квартала. Однако теперь рассматривается другой вариант — с добавлением двух изначально не предусмотренных станций в южном направлении:

Деревня Универсиады;

рядом с Республиканской клинической больницей, «Солнечным городом» и бывшими землями учебного хозяйства аграрного университета.

Другие интересные факты о метро в цифрах

Общая длина линии метрополитена — около 22 км.

Ежедневно казанским метро пользуются более 130 тыс. человек.

В 2024 году заменили 56 эмблем с буквой «М» на сходах станций для их обозначения. Старые эмблемы выцвели и выглядели уже достаточно неприглядно. Новая эмблема подсвечивается изнутри, и пассажиры издалека могут заметить местоположение входа в метро.

Казанский метрополитен — не просто способ перемещения по городу, но и пример того, как можно эффективно развивать транспортную инфраструктуру, делая ее более удобной и технологичной для жителей и гостей города.

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