Тайский суп том-ям внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

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Тайский острый суп с креветками том-ям-кунг был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон на пресс-конференции в Бангкоке.



Решение о включении том-ям-кунг в список объектов всемирного нематериального наследия было принято Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19-й сессии, проходящей в Асунсьоне, Парагвае.

Министр подчеркнула, что том-ям-кунг является символом традиционного образа жизни тайцев и важным элементом мягкой силы страны, которым они гордятся.

Анастасия Фартыгина