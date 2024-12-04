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Тайский суп том-ям внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

19:10, 04.12.2024
Тайский суп том-ям внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Фото: Реальное время

Тайский острый суп с креветками том-ям-кунг был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон на пресс-конференции в Бангкоке.

Решение о включении том-ям-кунг в список объектов всемирного нематериального наследия было принято Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19-й сессии, проходящей в Асунсьоне, Парагвае.

  • Министр подчеркнула, что том-ям-кунг является символом традиционного образа жизни тайцев и важным элементом мягкой силы страны, которым они гордятся.
Анастасия Фартыгина

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