Смена пропорции. Татарстан увеличивает отчисления в федеральный бюджет

Госсовет РТ утвердил критерии, по которым определят наличие права на адресную поддержку

От бюджета до театра с длительной остановкой на платной парковке двигались сегодня от законопроекта к законопроекту татарстанские парламентарии на предновогоднем, сорок четвертом заседании Госсовета РТ. За дебатами татарстанских законодателей следила корреспондент «Реального времени».

Лучше больше!

Последнее, предновогоднее заседание Госсовета РТ V созыва оказалось многолюдным — на него явились 88 депутатов из ста. И для начала его участники решительно перетасовали повестку дня, сняв часть вопросов и добавив новые, так что количество пунктов в ней выросло почти вдвое — с 22 до 42.

В результате получилось так, что некоторые из неожиданно предложенных вниманию депутатов законопроектов, рассматривавшихся сегодня в первом и сразу в окончательном чтении, они видели впервые…

Помогли своя нефть и федеральный центр

В темпе и без неожиданностей прошло обсуждение и голосование по внесению изменений в закон Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Министр финансов Радик Гайзатуллин сообщил об увеличении доходной части бюджета на 25,8 млрд рублей, а расходной — на 20,3 млрд.

— Основной прирост доходов республика получила от нефтедобычи, это «Татнефть» и другие нефтяные компании, их удельный вес составляет порядка 54 процентов в этой сумме, — уточнил Гайзатуллин. — Безвозмездные поступления увеличиваются на 14,5 млрд рублей за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

При этом, по словам министра, отчисления в бюджет РФ в этом году вырастут до 800 млрд рублей, что составляет 75% от общей суммы собранных в регионе налогов, а в консолидированный бюджет Татарстана поступит 25% — 273 млрд:

— Если посмотреть прошлый год, у нас было соотношение 70 на 30 процентов, включая таможенные пошлины и единый социальный налог, — уточнил он. — То есть 70 процентов собранных налогов ушли в российский бюджет, а в консолидированный бюджет [Татарстана] поступало 30 процентов. В этом году пропорции в связи с изменением законодательства немножко изменились…

Дефицит бюджета уменьшается на 5,5 млрд рублей и составит 9,4 млрд рублей, но и эта сумма, как следует из ответа министра на вопрос депутата Ильшата Аминова, «полностью покрывается за счет остатков на конец года». И депутаты проголосовали за поправки в первом и сразу в третьем чтениях.

Деньги есть, но офтальмологи их не видят

А вот обсуждение поправок в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования неожиданно выявило неприятные сюрпризы и парадокс: ОМС готово оплачивать офтальмологические операции татарстанцам в необходимом количестве, а татарстанские офтальмологи не готовы их в таком количестве делать.

— Закон учитывает дополнительные поступления в текущем году в размере 205,8 млн рублей, в том числе 118 млн рублей — межбюджетный трансферты из бюджета РТ, 45 млн — из территориальных фондов других субъектов Российской Федерации и 46 млн — налоговые и неналоговые доходы, — сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова. — На 3,7 млн рублей увеличилась сумма остатков, подлежащих возврату, из них 3 млн использовали медицинские организации не по целевому назначению, и эти средства подлежат возврату в бюджет Республики Татарстан. А 0,7 млн рублей — сумма единовременных компенсационных выплат врачам, переехавшим работать в сельскую местность, в связи с расторжением трудового договора деньги также подлежат возврату… Расходная часть бюджета ФОМС на 2018 год выросла на 193,4 млн рублей.

Доходы бюджета республиканского ФОМС составят в 2018 году 49,78 млрд рублей, расходы — 50,048 млрд. Для покрытия внутреннего дефицита предусматривается уменьшение фактического остатка средств бюджета фонда на 368,2 млрд.

Мифтахова также сообщила, что 122,5 млн рублей пошли на оплату медицинской помощи, оказываемой жителям Татарстана за пределами республики, и что расходы на оказание медицинской помощи медучреждениями Татарстана жителям других субъектов увеличены на 45 млн рублей.

Депутат от КПРФ Хафиз Миргалимов задал директору ТФОМС, по его словам, «традиционный вопрос»:

— Вот я встречался с врачами-офтальмологами… 16762 человека в очереди! В этом году сделано операций почти три тысячи… У врачей есть работа, есть больные, но нет денег! У нас каждый год этот вопрос встает!.. Какой выход видите в данной ситуации? У нас ведь больные едут в Оренбург в этом случае, в Чебоксары… Может, нам нужно строить новый офтальмологический центр?

— Спасибо за вопрос, Хафиз Гаязович, я думаю, что у наших медицинских учреждений достаточно ресурсов, чтобы выполнить эти объемы работ своими силами. И последние три-четыре месяца мы ежемесячно по 50—60 миллионов платим только за офтальмологию. Сегодня деньги в бюджете фонда есть, и если медицинские учреждения будут выполнять быстрее эти операции, есть возможность выделить эти средства.

— Она хочет сказать, что деньги есть, но операций мало делают, видимо. Если будут делать операции, фонд готов их профинансировать, — уточнил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и таким образом окончательно прояснил, что квоты, которыми в РКОБ обосновывают пациентам-«бесплатникам» необходимость многолетнего стояния в очереди на операцию по удалению катаракты, вовсе не являются препятствием к тому, чтобы прооперировать их в разумные сроки.

«Попрошу разобраться, чего они тут хотят»

К обсуждению проекта закона РТ «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Республике Татарстан» депутаты перешли в нервной обстановке — в воздухе витало предчувствие, что бой за права и кошелек водителей инициаторы поправок считают неоконченным. Несмотря на то, что эти поправки уже были отвергнуты в ходе совместного заседания комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и комиссии по контролю за реализацией госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Если коротко, то доклад председателя комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марата Галеева о «дорожном» законопроекте опирался на ранее изложенные им же принципы целесообразности тех или иных положений и их соответствие российскому законодательству и цели принятия законопроекта — обеспечить беспрепятственное движение транспорта — в первую очередь в центре Казани. Об эту цель и разбились, как и прежде, все доводы депутата от КПРФ Артема Прокофьева, который, надо заметить, не без оснований считает, что принятие закона в предлагаемом виде теоретически (то есть при желании чиновников) позволит городским властям закрывать въезд в центр автомобилям по определенным дням или при отсутствии в них пассажиров и т.п.

Талгат Абдуллин и другие депутаты сняли свои поправки после предложения Марата Галеева «запомнить их, сохранить и использовать для следующих законопроектов», в том числе при подготовке их Казгордумой. А Прокофьев настоял на обсуждении и голосовании каждого из своих предложений. Но сытый голодного не разумеет: председатель комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству и его коллеги искренне верили, что гордума, которая вправе улучшить положение автомобилистов, действительно захочет это сделать. И доводов депутата-коммуниста не услышали. Даже когда он уговаривал дать возможность многодетным автомобилистам бесплатно парковаться по субботам, чтобы иметь возможность погулять с детьми по центру…

В какой-то момент участники заседания даже запутались при голосовании: вначале отвергли ряд поправок списком, а потом обнаружили, что поторопились нажать кнопки. И тогда Фарид Мухаметшин объявил:

— Объявляю перерыв на тридцать минут по регламенту. Марат Гадыевич, попрошу разобраться, чего они тут хотят…

После перерыва поправки Прокофьева обсудили по пунктам и по пунктам же отвергли. А закон приняли.

Проверка на бедность

Еще одна буря поднялась после того, как Светлана Захарова доложила о проекте закона Республики Татарстан № 533-5 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», в котором предусмотрены поправки «в целях усиления адресного подхода в предоставлении мер социальной поддержки и совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, претендующих на их получение в соответствии с законодательством республики».

Для этого закон о соцподдержке малоимущих решили дополнить приложением, согласно которому будут оценивать уровень имущественной обеспеченности семьи или гражданина и тогда уже решать: поддерживать его или не поддерживать. В частности, на господдержку смогут рассчитывать граждане, имеющие единственное жилье, причем при условии, что его площадь не превышает 40 квадратных метров на человека.

Как впоследствии пояснила корреспонденту «Реального времени» председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, по замыслу законодателей, одинокого и действительно малоимущего обладателя лишнего квадратного метра лишать господдержки на станут, а вот одинокого пенсионера, имеющего дополнительные заработки и возможность покупать новые автомобили, — лишат. Однако пояснения, которые она давала в ходе заседания Госсовета, звучали жестче. Хотя Фарид Мухаметшин попытался сгладить эффект:

— Здесь же персонификация, чтобы это получили [действительно] нуждающиеся…

Депутат от КПРФ Артем Прокофьев заявил, что такой закон должен приниматься по итогам парламентских слушаний, однако депутаты проголосовали за поправки не мешкая, объяснив это необходимостью поскорее направить высвобождающиеся средства на поддержку по-настоящему нуждающихся семей.

Закон приняли 80 голосами из 87 — в первом чтении и в целом. Против проголосовали пятеро депутатов, воздержался один.

Что Зиганшину можно, то Бикмурзину нельзя

На предновогоднем заседании Госсовета РТ с жесткой критикой в адрес отдельных депутатов выступил его председатель Фарид Мухаметшин. Еще в ходе обсуждения отчета о работе комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам досталось председателю комитета Разилю Валееву, который красочно, с видеопрезентацией, выйдя за рамки отведенного регламентом времени, доложил о достижениях.

— На очередное заседание в вышиванках придут — что будем делать? — не без юмора отреагировал председатель Госсовета на инициативу Валеева придать особый законный статус национальному костюму. — Вам надо усилить работу депутатов вашего комитета! Салахов Мякзюм Халимулович — самый образованный человек в Госсовете, и ни одного выступления!

Затем Мухаметшин раскритиковал за бездеятельность другого депутата — Азата Бикмурзина. А список остальных «молчальников» оглашать не стал — пообещал раздать присутствующим, чтобы сделали выводы, заметив:

— Я понимаю, когда Зиганшин на заседаниях отсутствует…

Конфликт интересов по-казански

Под занавес на социальную тему высказались двое депутатов. Хафиз Миргалимов — в пользу инвалидов-автовладельцев, которых депутаты Казгордумы с 2017 года фактически лишили возможности иметь гаражи в шаговой доступности от подъездов, расторгли с ними договоры аренды и потребовали убрать из дворов ставшие незаконными сооружения.

— Теперь им надо, чтобы согласие на установку гаража весь дом давал. Как его получит инвалид, если провести общее собрание собственников дома даже УК не может?

А депутат Руслан Юсупов предупредил о грядущем транспортном коллапсе из-за недостаточной компенсации стоимости проезда льготников:

— У нас в Казани самый новый автобусный парк в России, а автобусы скоро ходить перестанут, уже весь «Народный контроль» жалобами завален!

В заключение о наболевшем высказался депутат-режиссер Александр Славутский. Он пожаловался на недостаток внимания к культуре со стороны татарстанских законотворцев и на то, что в тот единственный за последнее время раз, когда власти проявили внимание к руководимому им театру имени Качалова, события стали развиваться в негативном свете:

— Пришли с проверкой и нашли конфликт интересов! Мне Гатин говорит: «У вас жена и сын в театре работают…»