«И ты, Глеб»: нижегородский губернатор успел подружиться с «Лукойлом» и чуть не поругался с Дерипаской

Оборот топ-100 компаний Нижегородчины превышает 2 трлн рублей

Оборот 100 крупнейших компаний Нижегородской области (далее — НО) вырос в 2017 году на 10%, достигнув 2 трлн рублей, в 2016 году он составлял 1,7—1,8 трлн рублей. Предыдущее исследование «Реального времени» было опубликовано буквально через пару месяцев после назначения врио губернатора Глеба Никитина, сменившего на посту главы региона Валерия Шанцева. Как повела себя новая команда? За год Никитин успел подружиться с Вагитом Алекперовым и Анатолием Седых, которые обязались вложить в развитие новых производств в НО более 100 млрд рублей, и чуть не поругался с Олегом Дерипаской – из-за выборов в совет директоров «ГАЗа» (куда сначала вошел Шанцев, позже с треском из него вылетевший), после чего потерял имидж «чистого технократа». Успел встретиться Никитин также с главами «Россетей» и местными ретейлерами, выбивая инвестиции для области, и теперь пытается «развести» «Газпром» на строительство «социальной» газовой ветки для газификации районов, где проживает более 100 тыс. человек.

Сырьевая доля не превышает 21%

Экономика НО — одна из самых крупных в Поволжье. Для сравнения, напомним, оборот ста крупнейших компаний Ульяновской области за 2016 год составил 240 млрд рублей, оборот топ-100 компаний Самарской области тогда же достиг 1,4 трлн рублей. Согласно данным аналитической службы «Реального времени» по выручкам топ-100 компаний за 2015 год, оборот крупнейших предприятий Марий Эл составил 190 млрд, Чувашии — 180 млрд, Кировской области — 157,5 млрд, Удмуртии — 444,4 млрд рублей).

Успехи региона во многом объясняются той же сырьевой зависимостью, что и у Самарской области и Татарстана. В прошлогоднем материале мы писали о том, что нижегородский регион сидит на нефтяной и нефтеперерабатывающей «игле» благодаря четырем компаниям, из которых для области критичны три: ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» и АО «Транснефть-Верхняя Волга». Их суммарный оборот составлял более 370 млрд рублей, а с учетом одной «дочки» «СИБУР Холдинга» доля этих компаний в экономике НО не превышала 21%. Впрочем, по данным экс-губернатора Шанцева, нефтепереработка в НО составляет 37% объема промышленного производства региона. Год спустя оборот четырех нефтяных компаний составил 422 млрд рублей, нефтяная доля в общем обороте 100 крупнейших компаний — по-прежнему 21%.

«Лукойл» раскошелится на $1 млрд — это «первая победа» нового губернатора

Первую строчку удерживает ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», оборот которого по итогам 2017 года составил 323,6 млрд рублей, увеличившись на 15%. Вагиту Алекперову принадлежат в регионе также «Лукойл-Волганефтепродукт» (10-е место в нашем рейтинге) и «Лукойл-НижегородНИИнефтепроект» (52% принадлежит «Лукойлу»). В предыдущем материале, посвященном крупнейшим компаниям области, мы подробно останавливались на медленном поглощении «Лукойлом» местного НПЗ. Кратко напомним основные события. Созданный в 1951 году в Кстово Новогорьковский НПЗ был в советское время переработчиком нефти из Татарии. В годы приватизации он стал называться «Норси-Ойл», госпакет предприятия был передан в созданную «Роснефть». К 1994 году оно стало крупнейшим должником среди российских НПЗ, задолжав «Татнефти», «Сургетнефтегазу» и другим предприятиям 500 млрд рублей. Это оказалось на руку олигархическим ФПГ — на лакомый кусочек положили глаз «Лукойл», «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и «Сибур» Леонида Михельсона. Не дал варягам «украсть завод» сначала губернатор области Борис Немцов, он же вместе с Минтимером Шаймиевым, «Лукойлом», «Альфой» и «ОНЭКСИМбанком» попытался создать крупнейший региональный монстр, объединив нефтедобывающую компанию РТ и НПЗ НО вместе с «лукойловскими активами», тем более что на тот момент в нижегородской компании не было собственной нефтедобычи, и она сильно зависела от поставок (напротив, «Лукойл» был единственной НК, где объем добычи превышал собственную переработку). Однако переговоры зашли в тупик, и ФПГ была создана без татарстанского участия: все же предполагалось, что на НПЗ будут перерабатывать и 1,5 млн тонн сырья «Татнефти» (дополнительно к 18 млн тонн «Лукойла»). Рулить наполовину уже неподконтрольным области активом был поставлен Сергей Кириенко. После ухода Немцова в Москву (он стал одним из «младореформаторов»), в столицу с ним отправился и Кириенко, а «Лукойл», переждав опалу нового губернатора Ивана Склярова, команда которого готова была передать «Норси-Ойл» в руки «Сибура», сразу после проигрыша Склярова на выборах в 2001 году выкупил за 26 млн долларов 87% НПЗ и еще 8,4% у Романа Абрамовича, доведя пакет почти до 100%.

Первую строчку удерживает «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», оборот которого по итогам 2017 года составил 323,6 млрд рублей, увеличившись на 15%. Фото vremyan.ru

К 2008 году «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (такое название получила «дочка» «Лукойла») вошел в тройку российских лидеров по производству нефтепродуктов, перерабатывая в год до 17 млн тонн нефти. После введения в эксплуатацию комплекса по производству бензина Евро-4 (стоило это почти 1 млрд долларов) производство бензина выросло до 3,2 млн т, дизтоплива до 4,6 млн т в год. Была поставлена цель: к 2017 году стать крупнейшим НПЗ в России с глубиной переработки нефти свыше 90%, однако по итогам 2016 года «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» выпал из тройки, заняв лишь 4-е место по РФ с глубиной переработки всего 75%.

В 2015 году были закончены модернизация производства и строительство объектов каталитического крекинга вакуумного газойля-2 мощностью 2 млн т бензина в год (стоимость его составила 1 млрд рублей). В ответ область предоставила компании господдержку в форме льгот по налогам на имущество и на прибыль при реализации приоритетного инвестпроекта. Сегодня «Лукойл» практически контролирует не только местный парламент, но и целые жилые кварталы в городе Кстове. С другой стороны, он является и крупнейшим налогоплательщиком (в 2015 году пополнил бюджет региона 3,4 млрд рублей налога на прибыль). До 2018 года «Лукойл» намеревался вложить в предприятие около 90 млрд рублей, доведя глубину переработки нефти до 99%.

Как Игорь Сечин поможет с налоговыми преференциями Вагиту Алекперову

Этот год для лукойловской «дочки» прошел весьма бурно, не в последнюю очередь из-за экологических скандалов. 20 ноября 2017 года Росприроднадзор оштрафовал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» за аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, правда, на смешную сумму 24 тыс. рублей. Тогда после пожара на товарно-сырьевом производстве при выполнении работ по демонтажу/монтажу сухотруба пенотушения «в результате горения в атмосферный воздух выделялись такие вещества, как диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы и сероводород» (на пожаре погибли 4 человека). В августе 2018 года привлекли к ответственности (за «невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности») гендиректора компании и депутата заксобрания Алексея Коваленко. Ему грозит штраф в 30—50 тыс. рублей и дисквалификация на срок от года до трех лет. В сентябре предприятие вновь оказалось в центре экологического скандала: жители Кстово пожаловались на «сильный химический запах» — на «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтезе». Впрочем, с обвинениями не согласились и вообще заявили, что за 15 лет «только капитальные затраты на природоохранные мероприятия и технологии составили более 9 миллиардов рублей». Ответственность была переложенана другие кстовские предприятия. А на прошедшем всего неделю спустя заседании закособрания области компанию назвали «примером экологически ориентированного предприятия: по ее данным, «сегодня объем выбросов в атмосферу от деятельности завода составляет 68% от законодательно разрешенной нормы, в связи с чем работа НПЗ не может быть причиной негативных изменений в экологической обстановке города Кстово». На новую программу экологической безопасности в 2018—2020 годах компания планирует потратить 102 млрд рублей. Но вряд ли власти НО готовы «бодаться» с нефтеперерабатывающим предприятием — мало того, что сам Коваленко, экс-глава Кстово, так еще и рулевые НПЗ очень дружны с местными властями: так, пресса писала о праздновании 60-летия предприятия на теплоходе, где гуляли вместе муниципальные депутаты и чиновники — от председателя гордумы Кстова до должностных лиц администрации Кстовского района.

Если говорить о производстве, то компания поменяла свои планы по комплексу переработки нефтяных остатков, сочтя метод коксования более эффективным. В 2018 году «Лукойл» начал новый цикл инвестирования в развитие нижегородской площадки: за 4 года концерн намерен вложить около $1 млрд в углубление переработки нефти методом коксования на заводе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Согласно соглашению с врио губернатора, глубина переработки должна составить к 2022 году 94% (а не 99%, как планировалось ранее. Сегодня она составляет 77%). Намерение «Лукойла» инвестировать 100 млрд рублей относят к первым победам Глеба Никитина. К настоящему моменту компания Алекперова уже вложила в завод 117 млрд рублей в течение 15 лет. В планах «дочки», помимо строительства комплекса по переработке нефтяных остатков с установкой коксования, также проект по выпуску полипропилена и по реконструкции битумного производства. В июне было принято решение о строительстве комплекса изомеризации, что должно помочь нарастить выпуск бензинов. В 2017 году НПЗ переработал 15,5 млн тонн нефти, выпуск бензина составил 4 млн тонн, дизтоплива — 3,9 млн тонн, мазута — 3,5 млн тонн, авиакеросина — 738 тыс. тонн. Помочь заводу должны и преференции Минфина РФ, который готов выделить 330 млрд рублей на поддержку ряда заводов Поволжья, Урала и Сибири: в числе «бенефициаров», кстати, и татарстанская компания ТАИФ-НК. Главным получателем денег, впрочем, станет, скорее всего, «Роснефть» Игоря Сечина, который и попросил Владимира Путина о налоговых льготах на сумму 145 млрд рублей в год.

По итогам 2017 года ВМЗ произвел более 2 млн тонн труб, превысив результат предыдущего года на 15%. Фото omk.ru

ВМЗ: от разрыва контракта с «Газпромом» до нового завода на 40 млрд рублей

Вторую строчку продолжает удерживать Выксунский металлургический завод, оборот которого после падения в 2016 году на 15%, до 115 млрд рублей, вырос в 2017 году на 28%, до 147 млрд рублей (больше и чем в 2015 году, когда выручка составила 134,6 млрд рублей). Старейший центр российской металлургии был создан по указу дочери Петра I Елизаветы, к середине XIX века завод чуть было не обанкротился, из рук англичан перешел к немцам, у которых его реквизировали в начале Первой мировой войны как «имущество подданного вражеской стороны». В советские годы ВМЗ стал крупнейшим изготовителем труб и железнодорожных колес, в 1990-е оказался на грани остановки, в годы приватизации его начал выкупать Анатолий Седых (предправления созданного «Северсталью», НЛМК и другими металлургами «Металлинвестбанка»). В кризисный 1998 год, когда в руках Седых оказался контрольный пакет, компания испытывала трудности: объемы производства упали на 20% — завод сильно зависел от нефтяников, он был одним из крупнейших поставщиков труб для нефте- и газопроводов. В 2000-е годы ВМЗ окончательно вошел в структуру созданной Седых «Объединенной металлургической компании» и нарастил производство труб в 2,2 раза. В ту же ОМК вошел, помимо ВМЗ, Чусовского металлургического завода (Пермский край) и Благовещенского арматурного завода (Башкортостан), бывший татарстанский актив — «Альметьевский трубный завод». Седых вынужден был лично приезжать успокаивать народ в Альметьевск, так как в городе поползли слухи, что «завод купили московские миллиардеры и теперь его растащат, о ветеранах забудут, всю «социалку» прикроют».

В 2010-х годах ВМЗ производил трубы для таких проектов, как «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в 2007 году в рамках ОМК стала единственной компанией, выигравшей тендер на поставку труб для подводного участка газопровода «Северный поток». В 2013 году ВМЗ поставил трубы для газопровода «Средняя Азия — Китай», в 2014 году начал поставлять трубы для «Южного потока». Весной 2016 года было подписано соглашение о поставках 745 км труб для газопровода «Северный поток 2». Годовая мощность ВМЗ составляет сегодня 2 млн тонн в год труб и 850 тыс. штук колес. Оборот компании рухнул в 2016 году из-за роста цен на сталь (снизилось в итоге производство труб), а объем производства колес упал на 7% из-за… украинского демпинга. Поставки сократились и из-за падения потребления в нефтегазовых компаниях, сокращения проектов «Газпрома». В итоге в 2017 году на ВМЗ начал реализовываться инвестпроект на 40 млрд рублей по строительству цеха насосно-компрессорных труб малого диаметра для добычи нефти и расширению линейки труб для обустройства месторождений — часть завода построит японская компания Mitsubishi. Проект был признан новой командой властей региона приоритетным — область обязалась предоставить ВМЗ налоговые льготы почти на 8 млрд рублей в период с 2019 до 2024 год. Компания же обещала после льготного периода перечислять налогов на 1,5 млрд рублей ежегодно (похожие льготы когда-то выдавал лукойловской «дочке» и Валерий Шанцев).

По итогам 2017 года ВМЗ произвел более 2 млн тонн труб, превысив результат предыдущего года на 15%. На долю труб большого диаметра пришлось 0,93 млн. тонн, что на 16% больше, чем в 2016 году. Производство труб малого и среднего диаметра выросло на 14%, до 1,1 млн тонн, горячекатаного рулонного проката — на 4%, до 1,29 млн тонн. Изготовление широкого листа незначительно снизилось — до 0,66 млн тонн. Однако в 2018 году ВМЗ потеряла крупного клиента, «Газпром», разорвав контракт с заводом на поставку труб большого диаметра для «Северного потока 2». Цены ВМЗ в компании Алексея Миллера нашли слишком высокими. С другой стороны, в l квартале объем погрузки ВМЗ труб вырос на 32%: поставки шли в основном на строительство Северо-Европейского газопровода и для проекта «Турецкий поток» все того же «Газпром». Компания также отгрузила 870 тонн труб большого диаметра в Норвегию для строительства моста через фьорд. Клиентом компании остается и АО «Федеральная грузовая компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»). ВМЗ в этом году заключил контракт с РЖД на поставку колесных пар на 20 млрд руб. В целом же поставки завода увеличились за за январь — август на 15,1%, до 1,51 млн тонн. По итогам первого полугодия ВМЗ нарастил выпуск железнодорожных колес в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., до 425 тыс. тонн.

Из любопытного стоит отметить сам город Выксу, который с 2011 года супруга владельца ОМК Ирина Седых сделала центром фестиваля «Арт-овраг». В итоге в провинциальный городок каждое лето приезжают художники со всего света. Фото artovrag-fest.ru



ОМК начала реализацию проекта по строительству на базе ВМЗ производства бесшовных труб (инвестиции составят 40—45 млрд рублей). Это решение Седых считают второй победой Глеба Никтиных. Его команда в августе этого года великодушно выделила землю для нового производства в Выксе. В сентябре компания актуализировала соглашение с «Росатомом» на поставки металлопродукции для проектов строительства и реконструкции АЭС.

Из любопытного стоит отметить сам город Выксу, который с 2011 года супруга владельца ОМК Ирина Седых сделала центром фестиваля «Арт-овраг». В итоге в провинциальный городок каждое лето приезжают художники со всего света, которые покрывают Выксу и сам завод ВМЗ граффити и инсталляциями.

Оборот главного российского строителя АЭС за рубежом вырос в полтора раза

С четвертого на третье место переместилась «дочка» «Росатома», одного из партнеров ВМЗ — «Атомстройэкспорта», оборот которого в 2015 году вырос в 1,5 раза (!), составив 125,3 млрд рублей. Всего в орбиту влияния ГК, ранее возглавляемой Кириенко, а ныне Алексеем Лихачевым, входят несколько предприятий области: ФНПЦ «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Седакова» (Нижний Новгород), ОКБМ «Африкантов» (Нижний Новгород), «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики» (Саров, Нижегородская область), АО «Атомстройэкспорт», АО ИК «АСЭ» (15-е место в нашем рейтинге).

О лидере отрасли, ОКБМ «Африкантов» мы писали в нашем исследовании российской атомной промышленности. К слову, если суммировать оборот ИК «АСЭ» и АО «АСЭ», то дочерние предприятия «Росатома» опередят АО «ВМЗ» и уступят с суммарной выручкой в 161 млрд рублей лишь «дочке» «Лукойла». В декабре 2016 года нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнегопроект» была переименована в АСЭ в связи с тем, что «бренд АСЭ хорошо известен зарубежным партнерам. Именно «Атомстройэкспорт» (созданный в 1998 году для строительства АЭС за рубежом) на протяжении десятилетий занимался возведением АЭС, этому бренду доверяют, что для отрасли очень важно». АО ИК «АСЭ» (прежнее название — АО «НИАЭП») является управляющей организацией группы компаний АСЭ, которая была создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона ГК «Росатом» путем объединения ведущих компаний отрасли. В нее вошли сама АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «Атомпроект» (Санкт- Петербург). Юридический адрес АСЭ (для зарубежных партнеров ASE) — Нижний Новгород. В самой группе компаний ASE заявляют, что являются одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая 30% глобального рынка сооружения АЭС (почти 80% портфеля заказов ГК приходится на проекты за рубежом). О влиянии «Росатома» в регионе свидетельствуют прошлогодние слухи: местные наблюдатели считали вероятным, что Шанцева на посту губернатора сменит глава «АСЭ» Валерий Лимаренко (работал вице-губернатором при том же Шанцеве в 2005—2007 гг.). В в феврале, например, экс-министр связи региона Сергей Кучин стал замдиректора в «Атомстройэкспорте».

«АСЭ» в сентябре этого года начала строить АЭС «Бушер-2» в Иране (предполагаемая стоимость 10 млрд долларов), продолжает строить АЭС «Куданкулам» в Индии («дорожная карта» развития сотрудничества между Россией и Индией в сфере атомной энергетики предполагает сооружение в этой стране еще 12 энергоблоков АЭС). В Китае ведется строительство второй очереди Тяньваньской АЭС и АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. Кроме того, Китай собирается заказать российской компании еще одну АЭС, в дополнение к Тяньваньской (загрузка ядерного топлива запланирована на 2018 год, четвертый блок запустили в августе этого года). «Аккую», первую национальную АЭС в Турции, АСЭ начала строить в 2018 году, стоимость проекта — $20 млрд. В Чехии «Атомстройэкспорт» участвует в международном тендере на сооружение АЭС «Темелин». В планах — постройка первых АЭС в Белоруссии (первый блок БелАЭС готовятся сдать в 2019 году, второй — в 2020-м, стоимость 11 млрд долларов), Армении и Вьетнаме. В Бангладеше АСЭ начала строить АЭС «Руппур». В планах АСЭ появился и Египет — здесь российская компания готовится строить АЭС эд-Дабаа (стоимость проекта пока порядка 25 млрд долларов). В Индии после постройки «Куданкулам» (первый ее энергоблок сдали в апреле 2017 года, второй сдадут до конца 2018 года) АСЭ собирается построить еще одну станцию.

В ходе встречи Никитина и предправления «Россетей» Павла Ливинского стороны достигли договоренности о выделении Нижегородской области дополнительных 3,5 млрд рублей на инвестиционные программы по развитию электроэнергетики. Фото government-nnov.ru



Никитин выбил из «Россетей» дополнительные 3,5 млрд рублей на развитие энергетики

С пятой на четвертую строчку переместилась компания «МРСК Центра и Приволжья», стопроцентная «дочка» «Россетей», оборот которой в 2017 году вырос на 16%, составив 90,8 млрд рублей. Напомним, сама МРСК, объединившая предприятия девяти регионов (в том числе Нижегородской, Кировской областей, Марий Эл и Удмуртии), появилась в результате реформы РАО ЕЭС Анатолия Чубайса. Именно нижегородские энергоактивы стали базой для объединения энергокомпаний ПФО — до этого «Нижновэнерго» считалась подконтрольной главе ПФО Сергею Кириенко, которому приписывали чуть ли не рейдерские атаки с ее помощью (компания могла грозить отключением крупнейшим предприятиям региона), а саму компанию обвиняли в «повальном использовании офшорных схем».

Любопытно в этом свете то, что при наличии крупных компаний атомной отрасли в регионе, в Нижегородской области нет своей атомной станции: строительство Горьковской АЭС было заморожено после катастрофы в Чернобыле. Сегодня существует проект Нижегородской АЭС, строительство которой должно завершиться в 2025 году. Местные жители относятся к этому проекту, мягко говоря, прохладно. С новыми властями МРСК дружит. Так, сторонники Глеба Никитина опять же записывают в его актив решение «Россетей» о развитии в области инновационного проекта «умных сетей» Smart Grid, который «позволит сдерживать рост тарифов на электроэнергию» (это пилотный проект, стоимость его не сообщается). В ходе своей встречи Никитин и предправления «Россетей» Павел Ливинский достигли договоренности о выделении Нижегородской области дополнительных 3,5 млрд рублей на инвестиционные программы по развитию электроэнергетики.

ГАЗ: как Дерипаска чуть не поссорился с Никитиным из-за выборов в совет директоров

С шестой на пятую строчку рейтинга крупнейших компаний области перебралось ООО «Автозавод ГАЗ», оборот которого вырос на 13%, составив 85,2 млрд рублей. Известный советский автозавод был основан совместно с американской фирмой Ford, основой его производственной программы в 1929 году были выбраны автомобили Ford-A и Ford-АА. Первый грузовик сошел с конвейера в 1932 году, в годы войны завод производил танки, тогда же появились легендарные «Победа», «Волга», «Чайка». В 1990-е годы завод акционировали, акции распылили среди работников. К концу 1990-х большую их часть скупил директор предприятия Николай Пугин, значительный пакет оказался у Олеги Дерипаски. В ходе «войны акционеров» на стороне олигарха выступил Борис Немцов, уже экс-губернатор к тому моменту, а на стороне Пугина — новые власти региона. Победил в итоге Дерипаска, с властями он подружился, компанию помог поставить на ноги кредит «Сбербанка» на модернизацию завода в 300 млн долларов. К тому моменту завод, живший в 1990-е годы благодаря еще советским инвестициям, начал «выдыхаться», в 2010 году производство автомобилей рухнуло на 64,6%. Компания начала искать иностранных партнеров и нашла в лице Volkswagen Group: проект предполагал сборку более 100 тыс. автомобилей VW Jetta, Škoda Yeti и Škoda Octavia до 2019 года. По итогам 2015 года ГАЗ занимал 80% российского рынка в сегменте автобусов и 72% — в сегменте среднетоннажных грузовиков. В отличие от материнской компании «Русские машины» (убыток составил более 2 млрд рублей), в 2016 году ГАЗ вышел в прибыль (1,1 млрд рублей). Улучшить свои показатели «Русские машины» смогли за счет «ГАЗелей NEXT» и грузовиков «ГАЗон NEXT». Всего за 15 лет Дерипаска вложил в ГАЗ, по его собственным подсчетам, более $2 млрд. Сегодня «Русским машинам» Дерипаски принадлежит 65,5% акций «Группы ГАЗ».

С шестой на пятую строчку рейтинга крупнейших компаний области перебралось ООО «Автозавод ГАЗ», оборот которого вырос на 13%, составив 85,2 млрд рублей. Фото government-nnov.ru



Сегодня, согласно данным аналитического агентства «Автостат», 60% российского парка грузовиков приходится на машины КАМАЗа, ГАЗа и ЗИЛа. Самой распространенной моделью при этом является ГАЗ-53 — 208,4 тыс. машин в России, в тройку лидеров попадают еще две модели Горьковского автозавода — ГАЗ-3307 (163,9 тыс.) и ГАЗ-52 (131,3 тыс.), и только потом идут КАМАЗы. Кроме того, в топ-10 самых распространенных грузовиков в России также присутствует ГАЗ-66 (81,1 тыс. машин). В июне прошлого года года компания Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о расширении сотрудничества, в рамках которого «Группа ГАЗ» с 2019 года будет оснащать автомобили ГАЗ двигателями Volkswagen TDI 2.0, производимыми в Зальцгиттере (Германия). Проект предусматривает поставку более 200 тыс. таких моторов в течение пяти лет. В сентябре этого года в рамках международной выставки в Ганновере ГАЗ впервые представил обновленную модель легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель Next» с дизельным двигателем экологического стандарта «Евро-6» производства «Фольксваген».

С новыми региональными властями у ГАЗа Олега Дерипаски отношения поначалу не сложились, хотя начиналось все радужно: в октябре прошлого года Глеб Никитин, представители Минпромторга РФ и «Группы ГАЗ» на профильном совещании обсудили перспективы создания индустриального парка на свободных площадях Горьковского автозавода. Поссорился ГАЗ с Никитиным в июне этого года: по традиции нового губернатора должны были избрать в список совета директоров автогиганта, но избрали в итоге… экс-главу региона Валерия Шанцева. Никитину это понравиться не могло, и уже в июле под его давлением совет директоров был распущен. В новые кандидатские списки не попал не только Шанцев, но и два топ-менеджера компаний Дерипаски — «Базового элемента» и «Русских машин». В результате в августе Никитин вошел-таки в совет директоров ГАЗа. Как отмечают местные наблюдатели, репутация «кристального технократа» Глеба Никтина была тем самым подмочена. На выборах губернатора в сентябре 2018 года он, хотя и получил 67,7% голосов, но при явке всего 40,5% — для сравнения, Шанцев в 2014 году получил 86,9% голосов при явке 54,5%.

Экономическая ситуация на автогиганте, в отличие от прибыльного 2016 года, непростая: в первом полугодии 2018 года убыток от продаж Горьковского автозавода составил 595,69 млн рублей — это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, Дерипаска пытается спасти положение, лоббируя интересы ГАЗа в правительстве РФ. Так, Минпромторг РФ, полагают «Ведомости», готов предоставить преференции автогиганту при закупках на региональных и муниципальных уровнях. Обосновывают власти необходимость преференций для «Русских машин» и входящей в холдинг группы ГАЗ «санкциями США, введенными против них 6 апреля» (напомним, они прямо ударили по Дерипаске). Минпромторг при этом уже закупает школьные автобусы, автомобили скорой помощи и прочую автотехнику на средства федерального бюджета по госпрограмме поддержки отечественного автопрома: в 2016 г. на эти цели было ассигновано в сумме 7,9 млрд руб., в 2017 г. министерство получило 6 млрд руб. При этом если КАМАЗ и пострадает от таких преференций, то несущественно — на госзаказ у челнинского автогиганта приходится лишь 5% продаж. Преференции могут начать реализовываться в 2019 году.

«Кока-Кола»: компания продолжает проигрывать по обороту конкуренту «Пепсико» в России

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» опустилась с третьего сразу на шестое место в нашем рейтинге: оборот компании в 2017 году упал на 15%, составив чуть менее 70 млрд рублей (в 2015 году — 75 млрд, в 2016-м — 82,8 млрд). Вряд ли это можно объяснить только стратегическим решением «материнской компании» закрыть заводы в Нижнем Новгороде, переведя все производство на соседние модернизированные площадки: Самару, Орел (завод закрыт в 2017 году), Москву, Истру, Ростов (юридический адрес остался тот же, и именно «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» отвечает за весь российский бизнес «Кока-Колы»). В НО Coca-Cola собиралась продолжать работу лишь в качестве торгового и дистрибуционно-логистического центра, а также усилить команды центра обслуживания клиентов и центра поддержки бизнеса (тем не менее, 11% сотрудников потеряли работу). В 2013 году в НО открывается центр поддержки клиентов (головной колл-центр), в 2015 году — Единый центр обслуживания, который занимается финансовым сопровождением и контролем бизнес-процессов компании в РФ: расчетов с клиентами и поставщиками, бухгалтерии, финансовой отчетности.

В Нижнем Новгороде Coca-Cola собиралась продолжать работу лишь в качестве торгового и дистрибуционно-логистического центра, а также усилить команды центра обслуживания клиентов и центра поддержки бизнеса. Фото coca-colarussia.ru



Впервые американская компания появилась в РФ во время московской Олимпиады, став в 1980 году, еще до того, как американские власти призвали ее бойкотировать, официальным напитком. Спустя десятилетие «Кока-Кола» приходит в Россию сначала через первые поставки напитков, затем создание своего представительства, и, наконец, открыв первые заводы в Ставрополе и Волгограде. На открытие завода в Москве приезжал президент США Билл Клинтон (совладельцами завода стали хирург Святослав Федоров и экс-мэр Москвы Гавриил Попов). В 1995 году Coca-Cola Россия начинает свою деятельность в НО, первый завод здесь открылся в 1996 году. Дистрибуционные центры нижегородского филиала «Кока-Колы» в 2000-х годах начали работать в Нижегородской и Кировской областях, республиках Коми, Татарстан, Мордовия, Марий-Эл и Чувашия. С 2007 по 2009 год объем инвестиций в нижегородский завод составил более 20 млн евро. Завод имел полный цикл автоматизированного производства по двум линиям (линия, производящая холодный чай Nestea и спортивный напиток Powerade, запущена в 2006 году). В 2000-х в филиале «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Нижнем Новгороде работали более 900 сотрудников. По итогам 2011 года губернатор НО Валерий Шанцев наградил «Кока Кола ЭйчБиСи Евразия» как лучшего налогоплательщика. Компания оказалась третьим крупнейшим налогоплательщиком региона, заплатив в бюджетную систему РФ 2,6 млрд рублей. В 2017 году компания вошла в топ-100 компаний пищепрома Поволжья по версии премии «Реальный рейтинг»

Впрочем, уход из НО почти не сказался на самом бизнесе «Кока-Колы». Совокупные инвестиции в российскую и советскую экономику с 1979 года к 2016-му составили 5,7 млрд долларов. В 2006—2009 годах — 2,6 млрд, в 2010-2016 гг. — 1,4 млрд долларов. Компания остается и одним из крупнейших российских налогоплательщиков — в 2016 году совокупные налоговые отчисления ее поставщиков и клиентов в России составили 42,4 млрд рублей. «Кока-Кола» и «Пепсико Холдингс» — главные конкуренты на рынке безалкогольных напитков: «Кока» в 2016 году уступала по обороту «Пепсико» в России: 82,7 млрд рублей против 120,5 млрд рублей, но лидировала по чистой прибыли — 3,6 млрд рублей против убытка «Пепсико» на 1,4 млрд. Впрочем, в 2017 году чистая прибыль «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» упала до 2,6 млрд рублей, а «Пепсико» вышла вперед с прибылью в 3,2 млрд рублей.

Нижегородский ретейлер начал «поход на Москву», который уже обошелся ему в 3,5 млрд рублей

Седьмую строчку сохранила за собой компания ООО «Сладкая жизнь Н.Н.», несмотря на падение оборота на 7% — он составил в 2017 году 68,5 млрд рублей. Компания, созданная бизнесменом Альбертом Гусевым в 1992 году, в 1996-м открыла первый оптовый склад, к 2001 году их у нее было уже восемь. В «нулевые» годы, заручившись поддержкой региональных властей, она получила 10 земельных участков под супермаркеты и подписала договор франчайзинга на развитие сети супермаркетов SPAR (сумма инвестиций составила 6 млн долларов). В 2003 году эту сеть выкупил «Перекресток», но Гусев начал выстраивать другую: сейчас в ней 53 собственных супермаркета и 136 супермаркетов Spar, Eurospar, Spar Express, открытых по франчайзингу. Это крупнейший поставщик продуктов питания в ПФО, работающий на территории НО, Марий Эл, Чувашии и Мордовии. В 2011 году X5 через свою «дочку» ООО «Агроторг» все же выкупил 100% ООО «Сладкая жизнь». Теперь в НО развивает магазины «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». В ноябре прошлого года «Сладкая жизнь» вошла в десятку крупнейших компаний премии «Реальный рейтинг» газеты «Реальное время» в номинации «Продуктовый ретейл». В начале 2018 года «Сладкая жизнь» открыла логистический комплекс в НО на сумму почти 1 млрд рублей, а основатель компании рассказал тогдашнему врио губернатора Глебу Никитину о намерении до 1 июля 2018 года открыть в Москве 13 новых магазинов (к тому времени работало шесть). Общий объем инвестиций должен был составить 2,5 млрд рублей. Гусев заверил Никитина, что «во все эти магазины компания как дистрибьютор будет поставлять продукцию нижегородских производителей».

Гусев рассказал тогдашнему врио губернатора о намерении до 1 июля 2018 года открыть в Москве 13 новых магазинов. Фото Юрия Правдина / pravda-nn.ru



Став одним из крупнейших алкогольных ретейлеров, нижегородская компания «бодается» с ФАС и конкурентами из-за табака у школ

В топ-10 крупнейших нижегородских компаний впервые вошло ООО «Альбион-2002», нарастив оборот сразу на 60%. По итогам 2017 года он составил 67,4 млрд рублей. Это сеть магазинов «Бристоль», специализирующихся на продаже алкоголя и сигарет, созданная в 2012 году и, по данным участников рынка, принадлежащая Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву через офшоры. Активами этих бизнесменов считаются также табачный дистрибьютор «Мегаполис» (Philip Morris Int и Japan Tobacco Int) и «Дикси». «Бристоль» — главный конкурент на рынке алкогольной розницы для сети «Красное и белое» («Бристолю» принадлежало 900 магазинов, «КиБ» — 1,5 тыс.). Подробно о сети «Красное и Белое» мы писали в материале в марте этого года. Через год после начала работы выручка «Бристоля» составила 2,3 млрд рублей (при 23 млрд рублей у «Красного и белого»), в 2014 году — 15 млрд рублей (47 млрд рублей у «Красного и белого»). В 2015 году ретейлер «Дикси» выкупил 31,8% компании «Альбион-2002», доведя долю до 33% (оценены в 1,8 млрд рублей). К тому моменту сеть включала уже 1,3 тыс. магазинов в 29 регионах РФ. Но из-за несогласия антимонопольщиков, 33% к концу году вновь вернулись в офшор «Мегаполис» — «Дикси» до этого собиралась выкупить и оставшиеся 67% компании. К 2017 году сеть включала уже 2,5 тыс. магазинов с объемом реализации более 20 млрд рублей. Тем временем «Бристоль» регулярно бодается как с «Красным и белым», так и с ФАС из-за закона о запрете на продажу табачных изделий в 100-метровой зоне от образовательных учреждений. Так, в апреле этого года «Бристоль» пожаловался в ФАС на своего конкурента, якобы, продающего сигареты близко к школам в Пермском крае, затем в Челябинской области и, наконец, в самом Нижнем Новгороде. В сентябре этого года «прилетело» от ФАС и самому «Бристолю», где также обнаружили продажу сигарет недалеко от екатеринбургской гимназии.

Новый губернатор хочет заставить «Газпром» построить «социальный» газопровод — Алексею Миллеру это обойдется в 17,5 млрд рублей

Девятое место сохранила «газпромовская дочка» «Газпром трансгаз Нижний Новгород», оборот которой вырос в 2017 году на 20%, составив 61 млрд рублей. Это четвертое по объемам транспортируемого газа дочернее предприятие ОАО «Газпром» и третье по протяженности газопроводов. Компания обеспечивает газоснабжение 15 регионов РФ (в том числе и ПФО: Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Кировской, Нижегородской, Ульяновской областей). Кроме того, через трубопроводы этой «дочки» «Газпром» осуществляет транзит голубого топлива потребителям ближнего и дальнего зарубежья (до 200 млрд кубометров газа в год). Компания активно инвестирует и в развитие региона: так, в 2016 году она решила вложить 1,2 млрд рублей в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. При том, что компания очевидно прибыльная, назвать ее бизнес стабильным можно с трудом. Так, с 2009 по 2011 год прибыль в компании росла: с 832,7 млн рублей до 1 млрд рублей, однако в 2012-м «Газпром трансгаз Нижний Новгород» показал убыток в размере 758 млн рублей, в 2013-м убыток составил 242,4 млн рублей. 2014 год компания закончила с прибылью уже в размере 2,3 млрд рублей, но в 2015 году она снизилась до 1,4 млрд рублей.

Отношения с новыми властями области у «газовиков» неплохие. В июне этого года Глеб Никитин на заседании правительства пообещал газифицировать шесть северных района региона с общей численностью 130 тыс. человек. Для этого требуется строительство магистрального газопровода «Шахунья — Шаранга — Йошкар-Ола» и пять газораспределительных станций. Это потребует увеличения финансирования в 2,5 раза. Замгендиректора по эксплуатации газопроводов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Олег Ваховский в ответ заявил, что стоимость строительства газопровода составит 17,5 млрд рублей — при этом носить он будет не экономический, а социальный характер (читай — приносить одни убытки). В итоге к 738 млн рублей, выделенным в 2018 году из нижегородского бюджета на программу газификации, Никитин распорядился добавить еще 50 млн рублей. Но, очевидно, основная тяжесть ляжет на газпромовскую «дочку». Кроме того, «Газпром» обязуется построить 18 газонакопительных компрессорных станций в пяти регионах, в том числе и в НО. В 2018 году сдадут одну в Арзамасе, до конца 2023 года — построят еще три на территории области (пять газовых заправок до 2023 года «Газпром» обязуется построить в Татарстане).

Топ-100 нижегородских предприятий, 2017 год

№ Наименование Совладельцы, ЕГРЮЛ Вид деятельности/отрасль 2017, Выручка, тыс.руб. 2016, Выручка, тыс.руб. 1 ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ, ООО ЛУКОЙЛ, ПАО (100%) Производство нефтепродуктов 323 638 161 281 392 019 2 ВМЗ, АО ОМК-ХОЛДИНГ, АО (97.39%)

САК-15, АО (2.61%) Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 147 083 000 115 001 000 3 АСЭ, АО РОСАТОМ, ГОСКОРПОРАЦИЯ (100%) Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 125 350 060 81 051 143 4 МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, ПАО РОССЕТИ, ПАО (50.40%)

Genhold Limited (15.87%)

ENERDYO SOLUTIONS RUSSIA (СUРRUS) LIМIТЕD (6.25%)

МРСК ЦЕНТРА, ПАО (0.0040%)

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (0.0025%)

РОСИМУЩЕСТВО (0.0014%)

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (0.00000035%)

Типикина Галина Михайловна (0.000013%) Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 90 843 650 78 480 488 5 АВТОЗАВОД ГАЗ, ООО ГАЗ, ПАО (100%) Производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств 85 230 156 75 163 073 6 КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ, ООО «СТАР БОТТЛИНГ ЛИМИТЕД» (17,861,964,035.74 руб., 100%) Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод 69 995 270 82 780 748 7 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ Н.Н., ООО АГРОТОРГ, ООО (82,815,528.15 руб., 100%) Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 68 556 699 73 438 698 8 АЛЬБИОН-2002, ООО КРОНИА ЛИМИТЕД (2,500,635,664.4 руб., 100%) Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 67 450 055 42 150 457 9 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД, ООО ГАЗПРОМ, ПАО (100%) Транспортирование по трубопроводам газа 60 989 675 50 693 933