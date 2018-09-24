Чужие среди своих: США вложили в Татарстан полмиллиарда долларов, а Башкирию кормят офшоры
Обзор ситуации с прямыми иностранными инвестициями в регионах ПФО
«Реальное время» проанализировало ситуацию с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в Приволжском федеральном округе. В целом самым привлекательным для инвесторов остается домашний регион «Автоваза» — Самарская область. В татарстанские компании идут капиталы из США, а Башкирия привлекла более 70% инвестиций с Кипра. Тем временем Чувашия и Мордовия переживают отток иностранных инвесторов.
Деньги стекаются к «Автовазу»
К началу апреля общий размер долгосрочных иностранных инвестиций в Россию превысил $556 млрд, увеличившись за год на 10,2%. Однако почти половина этих денег осела в Москве, а вместе с Сахалинской и Тюменской областями они привлекли более 67% всех ПИИ. В первую десятку регионов по объему иностранных инвестиций вошли также Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Московская, Липецкая, Челябинская и Вологодская области.
|Субъект
|01.04.2018 г.
|01.01.2018 г.
|01.10.2017 г.
|01.07.2017 г.
|01.04.2017 г.
|Всего
|Участие в капитале
|Долговые инструменты
|Всего
|Участие в капитале
|Долговые инструменты
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|556.011
|407.389
|148.622
|529.644
|380.703
|г. Москва
|263.122
|174.836
|88.285
|255.429
|167.875
|Сахалинская область
|71.087
|70.063
|1.024
|57.576
|56.552
|Тюменская область
|39.841
|28.683
|11.158
|39.008
|27.627
|Красноярский край
|27.836
|19.489
|8.347
|26.094
|19.193
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|24.352
|14.494
|9.858
|22.900
|13.259
|г. Санкт-Петербург
|21.802
|13.362
|8.440
|22.238
|13.904
|Московская область
|18.256
|13.355
|4.901
|16.003
|11.630
В Приволжском федеральном округе масштабы скромнее: суммарный объем прямых иностранных инвестиций в 14 регионов округа составил чуть более $15 млрд. Это меньше, чем привлекли, например, Московская область или Санкт-Петербург по отдельности.
Наибольший в округе объем инвестиций приходится на Самарскую область — домашний регион «Автоваза». Всего область привлекла $4,3 млрд, из них более $3,7 млрд инвесторы вложили в капитал местных компаний. На втором месте в ПФО — Пермский край, где объем прямых иностранных инвестиций составляет $3,5 млрд (на участие в капитале приходится более 67% этих средств).
Места с третьего по пятое заняли Нижегородская область, Татарстан и Башкортостан. Суммарные инвестиции в эти регионы превысили $5,5 млрд.
При этом два региона Поволжья — Чувашия и Мордовия — на начало апреля имели отрицательное значение прямых иностранных инвестиций. Это означает, что кто-то из иностранных инвесторов прекратил участие в местных предприятиях, либо они обанкротились.
Прямые инвестиции: остатки по субъектам ПФО на 1.04.2018 г., млн долл. США
|Субъект
|Всего
|Участие в капитале
|Долговые инструменты
|Самарская область
|4.335
|3.701
|634
|Пермский край
|3.542
|2.384
|1.157
|Нижегородская область
|2.724
|1.988
|737
|Республика Татарстан (Татарстан)
|1.674
|706
|968
|Республика Башкортостан
|1.110
|789
|321
|Оренбургская область
|611
|446
|165
|Саратовская область
|497
|263
|234
|Ульяновская область
|436
|253
|183
|Удмуртская Республика
|269
|216
|53
|Пензенская область
|234
|96
|138
|Кировская область
|141
|48
|93
|Республика Марий Эл
|33
|32
|1
|Республика Мордовия
|-153
|-160
|8
|Чувашская Республика — Чувашия
|-451
|-597
|146
Татарстан
В общей сложности республика привлекла прямые иностранные инвестиции в размере почти $1,7 млрд. Большую часть этой суммы ($968 млн) татарстанские компании получили в виде долговых инструментов, а на участие в капитале приходится $706 млн инвестиций.
В отраслевой структуре иностранных инвестиций в республику основное место занимает сектор обрабатывающих производств, в котором сосредоточено больше 64% от всех ПИИ. Еще около 17% пришлось на сферу добычи полезных ископаемых.
Что касается территориальной структуры, здесь преобладают инвестиции из США — вероятно, из-за расположенного в особой экономической зоне «Алабуга» производства Ford Sollers. Также американские акционеры в лице The Bank of New York Mellon есть у «Татнефти». Всего инвесторы из США вложили в Татарстан $497 млн (все это в форме долговых инструментов).
Кроме того, крупными партнерами выступают Кипр и Германия, откуда пришло соответственно $264 и $218 млн прямых инвестиций. В первом случае это стандартная история, когда кипрские фирмы выступают номинальными держателями акций республиканских предприятий. Так, Osmand Holdings Limited и Sinek Investment Development владеют в общей сложности более 12% акций Ак Барс Банка, хотя конечным бенефициаром обеих компаний является Минземимущество республики. В состав аффилированных лиц «Татнефти» входят Tatneft Finance (Ciprus) Limited.
В случае с Германией речь может идти, в частности, о совместных проектах КАМАЗа — с Daimler AG, а также «Нижнекамскнефтехима» — с Linde AG. Проекты с участием немецкого капитала есть также в «Алабуге». В конце прошлого года Knauf приобрела татарстанские активы американской компании Armstrong, в том числе расположенный в особой зоне завод полочных плит.
Башкортостан
В Башкортостане больше всего ПИИ ($446 млн из $1,1 млрд) также сосредоточено в секторе обрабатывающих производств. Более 73% всех прямых инвестиций привлечено из Республики Кипр. Это объяснимо. На Кипре зарегистрирована фирма Виктора Харитонова и Егора Кулькова Augment Investments Ltd, которая является основным собственником ОАО «Фармстандарт-Уфавита» (Уфимский витаминный завод).
Компания «Кроношпан Башкортостан» входит в кипрскую Kronospan Holdings Ist Limited, которая в свою очередь является частью австрийской группы Kronospan. Также связи с Кипром имеют башкирские «Завод Николь-Пак» (контролируется Rybakov Family Holding Limited) и «Дортрансстрой» (ErmanierLimited).
Klorendia Holdings LTD на 100% владеет «Башкирской мясной компанией», а основной акционер АО «Нефтеавтоматика» — Lakasa Investments Limited. Наконец, «Башкирская содовая компания» входит в холдинг «Башхим», третью акций которого владеет кипрская Modisanna Limited.
Вторым по величине партнером Башкортостана стали Нидерланды, которые владеют долями в капитале местных компаний на $68 млн. К примеру, нидерландской Sibir Holding B.V. принадлежит 28% «Башнефтегеофизики», а Urals Holding B.V. контролирует 26% АО «АК Озна», которое занимается обслуживанием нефтедобытчиков.
$31 млн в башкортостанские предприятия вложили фирмы с Британских Виргинских островов. Связи с офшорной зоной тоже вполне понятны. Там, например, зарегистрирована BRITTA INVESTMENTS LTD., являющаяся совладельцем «Мечела», в который в свою очередь входит «Белорецкий металлургический комбинат».
Самарская область
В Самарской области, как и в большинстве других регионов, самым привлекательным направлением для инвестиций стали обрабатывающие производства (куда входит в том числе машиностроение) — на долю компаний, занятых в этом секторе, пришлось около 48% от общего объема ПИИ.
Наибольший объем инвестиций пришел из Украины и Узбекистана — соответственно $747 и 551 млн. Известно, что эти государства являются постоянными торговыми партнерами Самарской области. Так, на Украину в 2017 году пришлось больше 16% от денежного объема экспорта региона.
Существенное участие в проектах Самарской области проявляют также Кипр (кипрские компании вложили в регион $425 млн), Франция ($358 млн) и Эстония ($184 млн).
|Субъект
|Всего
|Участие в капитале
|Долговые инструменты
|Кировская область
|141
|48
|93
|АЗЕРБАЙДЖАН
|3
|3
|—
|АРМЕНИЯ
|0
|0
|—
|БЕЛАРУСЬ
|9
|9
|—
|БОЛГАРИЯ
|0
|0
|—
|ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
|1
|1
|—
|ВЬЕТНАМ
|0
|0
|—
|ГЕРМАНИЯ
|—
|—
|—
|ГЕРНСИ
|8
|—
|8
Чувашия и Мордовия в минусе
Как уже отмечалось, в Чувашии и Мордовии происходит отток прямых иностранных инвестиций. С чем именно это связано, понять сложно. Судя по имеющимся данным, в Мордовии спад начался еще в IV квартале прошлого года — кто-то из зарубежных инвесторов вышел из одного из проектов на территории республики. Из Чувашии инвесторы ушли в I квартале 2018-го.
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