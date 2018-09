Чужие среди своих: США вложили в Татарстан полмиллиарда долларов, а Башкирию кормят офшоры

Обзор ситуации с прямыми иностранными инвестициями в регионах ПФО

«Реальное время» проанализировало ситуацию с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в Приволжском федеральном округе. В целом самым привлекательным для инвесторов остается домашний регион «Автоваза» — Самарская область. В татарстанские компании идут капиталы из США, а Башкирия привлекла более 70% инвестиций с Кипра. Тем временем Чувашия и Мордовия переживают отток иностранных инвесторов.

Деньги стекаются к «Автовазу»

К началу апреля общий размер долгосрочных иностранных инвестиций в Россию превысил $556 млрд, увеличившись за год на 10,2%. Однако почти половина этих денег осела в Москве, а вместе с Сахалинской и Тюменской областями они привлекли более 67% всех ПИИ. В первую десятку регионов по объему иностранных инвестиций вошли также Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Московская, Липецкая, Челябинская и Вологодская области.

Прямые инвестиции: остатки по субъектам РФ, млн долл. США

Субъект 01.04.2018 г. 01.01.2018 г. 01.10.2017 г. 01.07.2017 г. 01.04.2017 г. Всего Участие в капитале Долговые инструменты Всего Участие в капитале Долговые инструменты РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 556.011 407.389 148.622 529.644 380.703 г. Москва 263.122 174.836 88.285 255.429 167.875 Сахалинская область 71.087 70.063 1.024 57.576 56.552 Тюменская область 39.841 28.683 11.158 39.008 27.627 Красноярский край 27.836 19.489 8.347 26.094 19.193 Ямало-Ненецкий автономный округ 24.352 14.494 9.858 22.900 13.259 г. Санкт-Петербург 21.802 13.362 8.440 22.238 13.904 Московская область 18.256 13.355 4.901 16.003 11.630

В Приволжском федеральном округе масштабы скромнее: суммарный объем прямых иностранных инвестиций в 14 регионов округа составил чуть более $15 млрд. Это меньше, чем привлекли, например, Московская область или Санкт-Петербург по отдельности.

Наибольший в округе объем инвестиций приходится на Самарскую область — домашний регион «Автоваза». Всего область привлекла $4,3 млрд, из них более $3,7 млрд инвесторы вложили в капитал местных компаний. На втором месте в ПФО — Пермский край, где объем прямых иностранных инвестиций составляет $3,5 млрд (на участие в капитале приходится более 67% этих средств).

Места с третьего по пятое заняли Нижегородская область, Татарстан и Башкортостан. Суммарные инвестиции в эти регионы превысили $5,5 млрд.

При этом два региона Поволжья — Чувашия и Мордовия — на начало апреля имели отрицательное значение прямых иностранных инвестиций. Это означает, что кто-то из иностранных инвесторов прекратил участие в местных предприятиях, либо они обанкротились.

Прямые инвестиции: остатки по субъектам ПФО на 1.04.2018 г., млн долл. США



Субъект Всего Участие в капитале Долговые инструменты Самарская область 4.335 3.701 634 Пермский край 3.542 2.384 1.157 Нижегородская область 2.724 1.988 737 Республика Татарстан (Татарстан) 1.674 706 968 Республика Башкортостан 1.110 789 321 Оренбургская область 611 446 165 Саратовская область 497 263 234 Ульяновская область 436 253 183 Удмуртская Республика 269 216 53 Пензенская область 234 96 138 Кировская область 141 48 93 Республика Марий Эл 33 32 1 Республика Мордовия -153 -160 8 Чувашская Республика — Чувашия -451 -597 146

Татарстан

В общей сложности республика привлекла прямые иностранные инвестиции в размере почти $1,7 млрд. Большую часть этой суммы ($968 млн) татарстанские компании получили в виде долговых инструментов, а на участие в капитале приходится $706 млн инвестиций.

В отраслевой структуре иностранных инвестиций в республику основное место занимает сектор обрабатывающих производств, в котором сосредоточено больше 64% от всех ПИИ. Еще около 17% пришлось на сферу добычи полезных ископаемых.

Что касается территориальной структуры, здесь преобладают инвестиции из США — вероятно, из-за расположенного в особой экономической зоне «Алабуга» производства Ford Sollers. Также американские акционеры в лице The Bank of New York Mellon есть у «Татнефти». Всего инвесторы из США вложили в Татарстан $497 млн (все это в форме долговых инструментов).

Кроме того, крупными партнерами выступают Кипр и Германия, откуда пришло соответственно $264 и $218 млн прямых инвестиций. В первом случае это стандартная история, когда кипрские фирмы выступают номинальными держателями акций республиканских предприятий. Так, Osmand Holdings Limited и Sinek Investment Development владеют в общей сложности более 12% акций Ак Барс Банка, хотя конечным бенефициаром обеих компаний является Минземимущество республики. В состав аффилированных лиц «Татнефти» входят Tatneft Finance (Ciprus) Limited.

В Татарстане преобладают инвестиции из США — вероятно, из-за расположенного в особой экономической зоне «Алабуга» производства Ford Sollers. Фото Максима Платонова

В случае с Германией речь может идти, в частности, о совместных проектах КАМАЗа — с Daimler AG, а также «Нижнекамскнефтехима» — с Linde AG. Проекты с участием немецкого капитала есть также в «Алабуге». В конце прошлого года Knauf приобрела татарстанские активы американской компании Armstrong, в том числе расположенный в особой зоне завод полочных плит.

Башкортостан

В Башкортостане больше всего ПИИ ($446 млн из $1,1 млрд) также сосредоточено в секторе обрабатывающих производств. Более 73% всех прямых инвестиций привлечено из Республики Кипр. Это объяснимо. На Кипре зарегистрирована фирма Виктора Харитонова и Егора Кулькова Augment Investments Ltd, которая является основным собственником ОАО «Фармстандарт-Уфавита» (Уфимский витаминный завод).

Компания «Кроношпан Башкортостан» входит в кипрскую Kronospan Holdings Ist Limited, которая в свою очередь является частью австрийской группы Kronospan. Также связи с Кипром имеют башкирские «Завод Николь-Пак» (контролируется Rybakov Family Holding Limited) и «Дортрансстрой» (ErmanierLimited).

Klorendia Holdings LTD на 100% владеет «Башкирской мясной компанией», а основной акционер АО «Нефтеавтоматика» — Lakasa Investments Limited. Наконец, «Башкирская содовая компания» входит в холдинг «Башхим», третью акций которого владеет кипрская Modisanna Limited.

Компания «Кроношпан Башкортостан» входит в кипрскую Kronospan Holdings Ist Limited, которая в свою очередь является частью австрийской группы Kronospan. Фото proufu.ru

Вторым по величине партнером Башкортостана стали Нидерланды, которые владеют долями в капитале местных компаний на $68 млн. К примеру, нидерландской Sibir Holding B.V. принадлежит 28% «Башнефтегеофизики», а Urals Holding B.V. контролирует 26% АО «АК Озна», которое занимается обслуживанием нефтедобытчиков.

$31 млн в башкортостанские предприятия вложили фирмы с Британских Виргинских островов. Связи с офшорной зоной тоже вполне понятны. Там, например, зарегистрирована BRITTA INVESTMENTS LTD., являющаяся совладельцем «Мечела», в который в свою очередь входит «Белорецкий металлургический комбинат».

Самарская область

В Самарской области, как и в большинстве других регионов, самым привлекательным направлением для инвестиций стали обрабатывающие производства (куда входит в том числе машиностроение) — на долю компаний, занятых в этом секторе, пришлось около 48% от общего объема ПИИ.

Наибольший объем инвестиций пришел из Украины и Узбекистана — соответственно $747 и 551 млн. Известно, что эти государства являются постоянными торговыми партнерами Самарской области. Так, на Украину в 2017 году пришлось больше 16% от денежного объема экспорта региона.

Существенное участие в проектах Самарской области проявляют также Кипр (кипрские компании вложили в регион $425 млн), Франция ($358 млн) и Эстония ($184 млн).

Прямые инвестиции: остатки по субъектам ПФО и странам-партнерам, млн долл. США

Субъект Всего Участие в капитале Долговые инструменты Кировская область 141 48 93 АЗЕРБАЙДЖАН 3 3 — АРМЕНИЯ 0 0 — БЕЛАРУСЬ 9 9 — БОЛГАРИЯ 0 0 — ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 1 1 — ВЬЕТНАМ 0 0 — ГЕРМАНИЯ — — — ГЕРНСИ 8 — 8

Чувашия и Мордовия в минусе

Как уже отмечалось, в Чувашии и Мордовии происходит отток прямых иностранных инвестиций. С чем именно это связано, понять сложно. Судя по имеющимся данным, в Мордовии спад начался еще в IV квартале прошлого года — кто-то из зарубежных инвесторов вышел из одного из проектов на территории республики. Из Чувашии инвесторы ушли в I квартале 2018-го.

В 2016 году в Чувашию пришла японская компания «Фуджикура», а за прошлый год не появилось ни одного крупного проекта с иностранными инвестициями, рассказывает Анатолий Яруткин, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Чувашии и директор агрофирмы «Ипсо».

Компания «Фуджикура Аутомотив РУС Чебоксары», которая занималась автокомпонентами, прекратила работу с ноября 2017 года. Издание «Правда ПФО» писало, что завод лишился ряда заказов от калужского производства Volkswagen. Однако из официальных данных следует, что отрицательное значение ПИИ в Чувашии связано с уходом инвесторов из Южной Европы.

Южноевропейские инвесторы покинули и Мордовию, однако какие именно — тоже неизвестно. В правительстве республики на вопрос «Реального времени» пока не ответили.

В марте стало известно, что крупный производитель водки «Кристалл-Лефортово» (номинально контролируется люксенбургской BKS Kholding Limited) планирует закрыть свое предприятие в Саранске.