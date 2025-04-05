В марте средняя цена на новый автомобиль в Татарстане снизилась на 2%

Она составила чуть больше 3 млн рублей

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За месяц средняя цена на новый автомобиль в Татарстане снизилась на 2%. В марте она составила чуть больше 3 млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авто.ру Оценка».

Существеннее всего в республике сократилась стоимость BAIC X35 (-3,9%; 1,7 млн рублей). Также в топ вошли Jaecoo J8 (-2,7%; 4,7 млн рублей), Jetour Dashing (-2,5%; 2,86 млн рублей) и рестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro Max первого поколения (-2,1%; 3,9 млн рублей). Замыкает пятерку Chery Tiggo 4 Pro (-2,1%; 2,2 млн рублей).

— С начала года мы наблюдаем устойчивый объем предложения в сегменте новых автомобилей и предпосылок к значимому изменению ситуации не просматривается. Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя, — рассказал руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру Бизнес» Сергей Игнатов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом по России средняя стоимость новой машины за март не изменилась. Китайский автомобиль можно было купить в среднем за 3,7 млн рублей, отечественный — почти за 1,6 млн рублей. При этом за год машины из Поднебесной подорожали на 9%. Цены на российские авто выросли на 13%.

Напомним, почти 30% легковых автомобилей в России приходится на кроссоверы и внедорожники (SUV). Их общее количество достигло 14,11 млн единиц. Самыми популярными автопроизводителями в сегменте SUV стали LADA (1,33 млн штук), Toyota (1,27 млн), Nissan (1,1 млн), Hyundai (934 тыс.) и Kia (773 тыс.).

Галия Гарифуллина