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«Я понял, что во власти без чувства юмора делать нечего»

07:00, 01.04.2018 47

Карикатурист Камиль Бузыкаев о том, почему стал мягче к мэру Уфы, что ему не нравится в главе Башкирии, и ударе от Муртазы Рахимова

«Я понял, что во власти без чувства юмора делать нечего» Фото: Артур Салимов / mkset.ru

Самым заметным уфимским карикатуристом, пожалуй, является Камиль Бузыкаев, предками которого, как выяснилось, являются Салават Юлаев и Бузыкай-кантон. Объектами его едких и остроумных «бузыкашек» становятся не только башкирские чиновники, но и федеральные политики и мировые звезды. В интервью корреспонденту «Реального времени» художник рассказал о своих непростых отношениях с Хамитовым, Ялаловым, Рахимовым, «святошами» и деятелях шоу-бизнеса. Также собеседник нашей интернет-газеты признался, какие темы для него табуированы, а над чем он может смеяться в своем творчестве.

«Тебе ребенка доверили, а ты там пьешь»

— Камиль, помните ли тот день, когда впервые взяли карандаш, лист бумаги и нарисовали скетч?

— Помню. В детстве я жил у бабушки с дедушкой в деревне в Учалинском районе Башкортостана, не хотелось жить с родителями. Дед у меня был лесник. Он постоянно брал меня с собой в лес. И после одного такого похода в лет, вернувшись домой, я нарисовал лошадь, запряженную в сани. В санях — в плетеном коробе — сижу я, стоит дед, у него в руке бутылка, из которой себе наливает… Бабушка увидела — такой скандал был. Она отчитывала старика: «Тебе ребенка доверили, а ты там пьешь». Этот рисунок я запомнил на всю жизнь. И дед перестал меня брать с собой на работу, чтоб не нарисовал еще что-то такое.

— Политическая карикатура — ваше основное занятие? Или помимо изобразительного искусства чем-то еще занимаетесь?

— Вообще, я художник-скульптор, до кризиса занимался скульптурой. В 2015 году мы праздновали 70-летие Победы. И последнюю действительно значимую скульптуру готовил к этой дате: сделал три обелиска. Я не говорю про малые архитектурные формы для садиков, участков. Такая серьезная работа, которой занимался всю жизнь, закончилась в 2015 году.

— И вы переключились на карикатуры…

— Я всю жизнь рисовал. Меня и раньше просили. Например, у кого-то день рождения, просили нарисовать что-нибудь. Те, кто со школы меня знает, обращались. Все мы растем, кем-то становимся — депутатами, чиновниками. Я учился в специализированной художественной школе-интернате. Многие видные ребята — художники, архитекторы — закончили ее. Вообще в Уфе достаточно много таких специализированных школ — музыкальная школа-интернат, Башкирская республиканская гимназия-интернат, Республиканский башкирский лицей-интернат и другие. Такие заведения дают шанс деревенским ребятам из разных районов получить крепкое фундаментальное специализированное образование. Многие такие пацаны и девчонки из районов впоследствии стали заметными людьми. Если бы я не получил в детстве этот фундамент, наверное, стал бы каким-нибудь сельским трактористом.

— Получается, простой учалинский мальчик приехал в Уфу и поступил в художественную школу?

— Да, моя учительница по рисованию сказала моим родителям: «Парня надо учить, у него способности». И родители со слезами, да и я, 12-летний паренек, был весь в слезах, но отдали меня. За это я им благодарен.

«Мне, как Сталину, все пишут, жалуются»

— Ориентируетесь ли вы в своем творчестве на каких-нибудь российских или мировых художников?

— Из современных я профессионально очень уважаю Константина Куксо.

— А Сергея Ёлкина или Андрея Бильжо как оцениваете?

— Мысли у них хорошие, но чисто стилистика не нравится. Нет какого-то изящества. Я люблю качественную хорошую работу, какая есть у Куксо.

— Как приходит идея очередного шаржа: кто-то подсказывает или услышите новость — и образ сам вырисовывается в голове?

— Мне, как Сталину, все пишут, жалуются. В соцсетях обращаются: «Вот давай нарисуй то или это…» Но я в основном рисую под своим впечатлением. Когда человек говорит что-то, мне затруднительно исполнить просьбу.

— А коммерческие заказы часто приходят?

— Постоянно. Есть любители моих работ, покупают по несколько штук. Бывает, выложишь — и тут же пишут «Продай ее». В одной коллекции — 40 моих работ, в другой 20—30… Есть те люди, которые отслеживают творчество, потом рассказывают, как в Москве удивляются, что лично знакомы со мной. От одного приятеля узнал, что там в столице интерес проявляют.

— Как происходит создание шаржа? Вы берете карандаш или на компьютере шаманите?

— На бумаге все. На компьютере я пробовал. Мне даже планшет дарили со словами: «На, попробуй». Есть неравнодушные люди. Но я люблю руками делать, а планшет пришлось подарить дочери. Мне важно, чтоб твоя рука была видна — так работа будет ни на что не похожа, узнаваема, в этом весь шик. Поэтому я и в цвете практически не рисую. У меня есть черное и бежевое, и мне пока ничего не нужно.

— Вы специально используете бежевую бумагу?

— Просто ее много. Это крафтовая бумага, на ней и рисую. Потом рисунок фотографирую и выкладываю. Мне интересно нарисовать сюжет на животрепещущую тему. Пять секунд — и картинка уже в Сети.

«В течение двух дней прессовали рахимовские»

— Судя по вашему творчеству, любимыми персонажами у вас являются Рустэм Хамитов и его окружение. Из башкирского Белого дома реагировали на ваши работы?

— Да, реагировали, разговаривали. Не вызывали, конечно. Сами приезжали ко мне. Чиновники не могут от меня чего-то потребовать, только попросить. К Хамитову, между прочим, испытываю определенное уважение, потому что в целом он лоялен к критике. Был случай 8—9 лет назад, при Рахимове. У моего брата были деньги, стал выпускать свою газету с пафосным названием «Экономика, право и жизнь». Брат говорит: «Ну нарисуй мне что-нибудь». Я: «Да ты же испугаешься». Он: «Да чего нам бояться?» Я нарисовал толстого бабая (прозвище Муртазы Рахимова в Башкирии, — прим. ред.) на джипе, который приехал на колхозное поле. Там стоит полудохлый колхозник в фуфайке с колоском в руке возле разбитого трактора. Две такие ипостаси башкирской жизни — шикарная столичная и деревенская забитая. Не думал, что он опубликует это, но она была напечатана. Так его в течение двух дней прессовали рахимовские. Они его вызвали и пригрозили: «Парень, прекращай такие вещи. У нас это не принято. Сам понимаешь». В общем, его газета закрылась. Он вернулся обратно к своим запчастям, стал снова ими торговать. Но газету повыпускал с годик, до моего рисунка.

А Хамитов более лоялен к критике. Мне ведь тоже любопытно: я рисую ради какого-то отклика. А тут как-то удивило отношение. Хотя однажды журналисты с БСТ сделали сюжет со мной, где я рассказываю чисто творческие моменты, ничего политического. Но в итоге его в эфир не пустили. Видать, была команда с Тукаева (администрация главы РБ, — прим. ред.) не пускать.

— Также героем ваших шаржей является Ирек Ялалов. Помнится, мэр даже посетил вашу выставку, сделал селфи с вами. Как он оценил ваше творчество?

— Людям я интересен как художник. Того же Ирека Ялалова я тоже жестко прикладывал. Потом лично познакомился — и не почувствовал никакой внутренней агрессии в отношении меня. Точно так же и с нашим начальником ГАИ Динаром Загитовичем (Гильмутдиновым, — прим. ред.). От этих людей, которых жестко пинал, не почувствовал агрессии. Они посмеялись, мне это было так интересно, как они относятся к критике. С ними теперь у меня вполне доброжелательные отношения. Я могу и дальше их рисовать, но понимаю, что эти два человека мне внутренне симпатичны. С Хамитовым я лично не знаком, а с мэром и начальником ГИБДД знаком. Очень важно внутреннее отношение к человеку. Я понял, что во власти без чувства юмора делать нечего. Политики без чувства юмора могут быть второстепенными персонажами, хотя серьезные люди, может быть, тоже нужны. Но чтобы дойти до верхних ступеней, у тебя должно быть чувство юмора. Иначе ты загнешься от этого происходящего вокруг ужаса. Я логически так обосновал их отношение ко мне — такую концепцию себе создал.

— И после личного знакомства с Иреком Ишмухаметовичем вы не перестали его изображать?

— Я стал более мягко его рисовать. Мы с ним на выставке минут 15 поговорили. Вот в Хамитове меня раздражает то, что он приехал назначенцем туда, где он жить не собирается. При таком отношении наводить здесь порядок, считаю, в высшей степени непорядочно. Скорей всего, он не будет его наводить, а считать дни своей пенсии.

— Вы думаете, Рустэм Закиевич не собирается оставаться в Башкирии?

— Не собирается. Такое равнодушие к происходящему вокруг может исходить только от человека, безразличного к среде, в которой он пока живет. А вот дом Ирека Ишмухаметовича стоит в 500 метрах от моего. Я знаю, что его дети ходят по этим уфимским улицам, где живут мои дети. Раз пошла такая песенка — или этот, или тот — я ориентирован на человека, который здесь будет жить, никуда уезжать не собирается, его здесь и похоронят. Этот черниковский парень, который меня старше на шесть лет, ходил по тем же улицам. И я к нему отношусь, как к парню с соседнего двора.

— Правда ли, что у уфимского градоначальника на столе стоит ваш «Камильдарь»?

— Да, я ему один экземпляр подарил. Поэтому, возможно, до сих пор стоит.

А кто еще из известных людей приобрел такой сувенир?

— Я распространением не занимался. У меня был договор с девчонками, они всей технической частью занимались — тиражирование и распространение. В этом я участия особого не принимал. Я взял штук 10 таких календарей — кому-то продал, кому-то подарил. Но фамилии называть, кроме Ялалова, не могу. Потому что у мэра «Камильдарь» засветился на фотографии. Не думаю, что лояльность других персон ко мне будет как-то одобрена их начальством. Они зависимые люди системы.

«Таджуддин живописный, но я жалею таких людей»

— У вас было несколько едких картинок, посвященных функционерам Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Вы лично знакомы с муфтием и его компанией?

— Да, лично знаком и даже имел дело с ними в 2010 году. Я у них арендовал помещение в доме на улице Гоголя (в старом здании ДУМ РБ, — прим. ред.). Грубо говоря, они меня кинули. Какой был человек не был плохой в душе, он всегда должен играть ту роль, под которую подписался. Если ты святошей прикинулся, то веди себя, как святоша, а не как бандит. А тут у нас случился конфликт (подробности не хочется разглашать), после этого я понял, кто такие Аюп Бибарсов (первый заместитель председателя ДУМ РБ, — прим. ред.) и Ильдар Ишеев (управделами ДУМ РБ, — прим. ред.). Муфтий Нурмухамет Нигматуллин ходит такой благообразненький, как звездочет, ему все по барабану. Но с ним-то я особо и не связывался. Так что скандал с недостроенной мечетью на проспекте Салавата Юлаева вообще не удивляет. Удивлен, как они фундамент еще подняли.

— А на руководителя ЦДУМ России Талгата Таджуддина что-нибудь рисовали?

— Какой его смысл рисовать? Его под руки водят. Просто декоративная фигура.

— Он иногда делает громкие заявления, выкидывает смешные вещи…

— Ну тут еще уважение к возрасту. Может, у него что-то старческое. Людей надо иногда жалеть. Мне кажется, он не всегда осознает, что говорит и делает. Да, соблазн бывает. Он персонаж колоритный, но в здравом уме и трезвом рассудке верующий человек хотя бы так одеваться не будет. Это должно быть больное воображение. Я бы как художник, наверное, и попышнее оделся ради шутки. Но Таджуддин — все-таки не та фигура: живописный, но я жалею таких людей.

— Камиль, а что тогда нужно сделать, чтобы стать героем ваших карикатур?

— Да они с телевизора каждый день стучатся. У меня был даже такой рисунок: ноги в дырявых носках, рука с карандашом — это будто я сижу. Передо мной телевизор, в котором Хамитов, Рахимов и наш министр культуры Амина Шафикова. И они мне говорят: «Камиль, ну ты че сидишь? Смотри, что мы отмочили!». Мне самому нравится эта карикатура.

— На проигрыш «Салавата Юлаева» в хоккейной серии «Трактору» вы отреагировали шаржем с подписью «Трактор, удачи на Западе!» После этого вы болеете за челябинский клуб?

— Я не болею за «Трактор». Скорей, против «Ак Барса». Просто это такие соперники. Казанский клуб был бы всем хорош, если б не выигрывал у нас. Из-за этого я не люблю хоккейный Магнитогорск и не люблю хоккейную Казань.

— Кстати, о Салавате Юлаеве… Правда ли, что вы являетесь потомком самого известного башкирского героя?

— Да. С маминой стороны моим предком был Салават Юлаев. А с папиной я потомок царского кантонного начальника. Мой прапрадед Бузыкай-кантон был на коронации Александра III. А он царевичем приезжал в гости к моему предку. Кстати, о нем (о прапрадеде) даже сложена песня «Генерал Бузыкаев». А сколько стихов и песен написано о Салавате — не сосчитать.

— Джулиан Ассанж репостил вашу карикатуру, ваши работы появляются в «Собеседнике». Кто еще иллюстрирует свои страницы вашими скетчами?

— «Собеседник» каждую неделю по вторникам с начала года ставит картинки. «Советский спорт» и другие СМИ брали. Разные интернет-издания перепечатывают. Репостили мои рисунки Павел Дуров, а также Семен Слепаков, Вадим Галыгин, Гарик Харламов — много кто из «Камеди клаб». С Галыгиным у нас была даже тема — я должен был оформлять какой-то клуб, но мы не договорились.

«Тут такой ужас происходит, а рядом какой-то фарс…»

— Есть ли какие-то темы, над которыми нельзя смеяться, и вы ни при каких обстоятельствах не нарисуете карикатуру об этом?

— Смерть и все, что с этим связано — болезни, трагедии, несчастные случаи. Был объявлен траур — и я не рисовал.

— Но некоторые вещи, связанные с пожаром в Кемерово (я имею в виду карикатуру на Тулеева), вы не обошли стороной.

— Это реакция на трагедию. Тут такой ужас происходит, а рядом какой-то фарс с Мизулиной. Тулеев брякнул, начал извиняться перед президентом, в такой ситуации лучше промолчать. Насколько люди наши испортились, для которых нет ничего важнее, чем одобрение начальства, — все это неприятно осознавать. Получилось так, что общество у нас теперь больное. Что-то с нами случилось по дороге в рай.

— Как вы относитесь к празднику День дурака?

— Какой это праздник? Людям нужно хлеба и зрелищ, их надо чем-то отвлекать. Хотя на этом празднике я был в 1985 году в Уфе. Тогда только начинался КВН. Это было очень интересно, весело. И я всегда вспоминаю именно 1 апреля 1985 года. Теперь этот праздник выхолостился. Такого яркого Дня дурака у меня больше не было. Не считаю его красным днем календаря, знаменательным событием.

— Какой можете вспомнить самый смешной розыгрыш?

— В начале 1990-х дело было. Водка по талонам. Живем в общаге, четверо студентов. Мы отоварились и выпили. Всю. Кумертауский парень Наиль свою водку так и не вытащил. Когда он уснул, мы достали его бутылку, шприцом перекачали содержимое в другие бутылки, а в его закачали воду. На следующий день он уехал домой. Вернулся через пару дней и рассказывает нам: «Пацаны, в магазине под видом водки воду продают, вот дома открыли, а там вода». Мы втроем в один голос: «Вот сволочи!!!»

Был другой забавный случай. У нас худграфе пединститута (ныне БГПУ им. М. Акмуллы, — прим. ред.) преподавательница была молодая. Экзамен ей надо сдавать. Накануне у меня сосед по общаге, курсом старше, медаль за Чернобыль получил. Я говорю: «Дай медаль, я экзамен сдам и верну». Он говорит: «Ладно, но мне самому надо будет — тоже сессия». Отвечаю: «Да я быстро». И вот сижу на экзамене, преподавательнице рассказываю про Чернобыль и тяжелую службу, мол, память иногда пропадает. Вижу по глазам — пятерка мне светит. Она по предмету и не спросила ни разу, разговор сразу про медаль зашел. Тут дверь приоткрывается, Айдар (хозяин медали) просовывает голову и кричит: «Камиль, верни медаль, у меня тоже экзамен!» Пришлось врать, что медалей в военкомате всем не хватило и дали одну на двоих. Этот Айдар сейчас художник, известный музыкант, лидер группы «Гагарин». И мы с ним друзья.

— Вы всегда с иронией относитесь ко всему происходящему?

— Конечно. Но если это не касается семьи, здоровья и свободы. Все остальное — ложь.

Тимур Рахматуллин, фото vk.com
ОбществоВластьКультура Башкортостан
комментарии 47

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Потомок Салавата Юлаева? Это первоапрельский прикол?
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    Анонимно 01 апр
    Не похоже...
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  • Анонимно 01 апр
    Крутой мужик! Крутое интервью! Крутые вопросы! Спасибо, РВ!
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  • Анонимно 01 апр
    о хоккее у него типичная башкирская позиция: пусть нам плохо, но татарам должно быть еще хуже.
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    Анонимно 01 апр
    Про типичную татарскую позицию по отношению к башкирам посмотрите в анналах истории, тогда у вас не возникнут вопросы относительно башкирской позиции
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    Анонимно 01 апр
    Действительно, читайте "анналы" истории, а не фолькхистори уфимских мифотворцев. Может тогда немного откроете глаза.
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    Анонимно 01 апр
    Точно, читайте казанских сказочников
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    Анонимно 06 апр
    Увы, до башкирских сэсэнов нам далеко
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    Анонимно 07 апр
    У вас своих акынов хватает
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  • Анонимно 01 апр
    Прочитал на одном дыхании. Тимур, спасибо тебе за статью!
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  • Анонимно 01 апр
    Просто у него с Ялаловым какое-то сотрудничество пошло. Мэрия явно приплачивает Мксету, отдельным блогерам. Теперь еще этому.
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    Анонимно 01 апр
    Наверно, мэрия приплачивает всем, кто критикует Хамитова )) Жаль, что Шиханы не могут приплатить
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    Анонимно 01 апр
    И мне, и мне приплатите. Я тоже покритикую Хамитова!
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    Анонимно 02 апр
    А я и бесплатно его могу поругать. Благо есть за что. И мэра Ялалова могу поругать. Они стоят друг друга.
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  • Анонимно 01 апр
    Спасибо Тимуру Рахматуллину. Что-то я не помню, чтобы уфимские СМИ вызывали его на столько откровенный разговор. Видимо, боятся Хамитова. Поэтому всегда получались куцые интервью, ощущение недосказанности. Здесь же Камиль, благодаря вопросам Тимура, дал волю своим чувствам. Молодцы оба!
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    Анонимно 01 апр
    Просто оба немного безбашенные. И этим интересны по отдельности художник и журналист.
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    Анонимно 01 апр
    Два потомка Салавата Юлаева нашли общий язык. На том и спелись.
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    Анонимно 01 апр
    В Башкирии в кого не ткни пальцем- потомок Салавата Юлаева, особенно с материнской стороны)))
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    Анонимно 01 апр
    завидуй молча, безродный безымянный аноним
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  • Анонимно 01 апр
    Про Таджуддина и ДУМ РБ интересно сказал. Смело.
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    Посмеялась, спасибо, Камиль!
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    Какой-то алкаш вышел из разговора
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    Рахматуллин в своем репертуаре. Еще одного татарофоба пиарит. Этот "художник" достаточно много критического высказал в адрес татар и Казани. "Молодцы", так продолжать.
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    Анонимно 01 апр
    Кто здесь татарофоб? Покажись-ка, анонимный комментатор. Ты явно фанат творчества Рахматуллина и Бузыкаева, если так реагируешь.
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    А каких "татарофобов" он еще пиарит? Не подскажете? Буду теперь внимательно следить за их интервью, публикациями и общественной деятельностью. Обратил внимание: Рахматуллин всегда находит интересных собеседников. И вопросы такие задаст, которые не каждый решится. В итоге получаются хорошие статьи.
    Ответить
    Анонимно 02 апр
    Салавата Хамидуллина.
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    Анонимно 02 апр
    Аяяй, какие они злодеи... И это все "татарофобы"? Один раз интервью взял у мужика. Надо отметить, очень интересное, хотя местами спорное. Но собеседника журналист раскрыл. Теперь всю жизнь будете припоминать?
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    Анонимно 02 апр
    Заткнись. Подписываюсь - Радик Амиров.
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    Да ты не только хоккейную Казань не любишь, ты вообще не любишь Казань. Только смелости не хватило здесь это сказать.
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    Не любить Казань - это преступление?
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    Еще какое. Миллионы татар (а вместе с китайцами, монголами и среднеазиатами и миллиарды татар) жутко негодуют)))
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    Ой, еще один потомок старшины и Салавата Юлаева. А почему сразу не с папины стороны?
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    Учалинский тептяр, а все туда же.
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    В чьи сани садишься, того и песни поешь.Особенно, если учился по квоте для поступления в учебные заведения РБ. Отрабатывает.
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    ты проверял его родословную? или он тебе за рюмочкой признавался? нет? тогда не делай таких заявлений.
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    Молодец! Каждый день проверяю на его странице что нового приключилось в РБ...)
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    Вы еще пожалеите что сказали и написали о Верховном Муфтие такие оскорбления!
    Ответить
    Анонимно 02 апр
    что за дурацкая угроза?
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    И вы не знаете еще как Рустэм Закиевич трудится на благо Башкортостана, во благо каждого гражданина, ради Отечества! Только и делаете что смеетесь все, ищете грязь и снова смеетесь. Столько гыйбы написали.
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    Где моя запись про Верховного Муфтия Талгат Таджуддина? Ему в подметки никто не годиться. И не смейте его оскорблять.
    Ответить
    Анонимно 02 апр
    какой ты неадекватный человек. слов нет
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    Тут такая пасхалка зарыта. Когда Бузыкаев говорит про художника из группы "Гагарин", он имеет в виду Айдара Альметова. Он для ансамбля и музыку пишет, и слова, и сам поет, и на гитаре наяривает. И художничает. Человек универсальный.
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    Вопреки его ожиданиям Ак Барс с трудом, но уже выиграл два матча у Трактора
    Ответить
    Анонимно 02 апр
    А СЮку Трактором придавило.
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    Истории его - посмеяться от души. И карикатуры-бузыкашки отличные, с юмором.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Не, ну молодец мужик. Хорошо ответил на хорошие вопросы. Не знаю, почему тут некоторым татарам (или те, кто таковым прикидывается) не понравилось. Мне даже очень понравилось
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Только сейчас увидел это интервью! Отлично получилось. Все молодцы - художник, журналист, сайт! Подняли настроение!
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