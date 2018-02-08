Камиль Хамитов: «Рустэм Закиевич был против моего назначения в УМПО»

Сын главы Башкирии дал интервью после своего перевода в Уфу

Фото: uznayvse.ru (на фото Рустэм Хамитов с семьей)

На днях стало известно, что сын главы Башкортостана Рустэма Хамитова Камиль стал и.о. директора информационных технологий «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». До своего нового назначения молодой айтишник трудился в филиале УМПО — «Опытно-конструкторском бюро имени А. Люльки». После переезда в Уфу Хамитов-младший дал интервью нашим коллегам. Предлагаем его вниманию читателей «Реального времени».

— Камиль Рустэмович, новость о том, что вы перешли на работу в УМПО, появилась на прошлой неделе и вызвала большой интерес. Многие СМИ написали об этом. Как вы отнеслись к этому?

— Меня, конечно, удивила такая бурная реакция в прессе. Я просто не привык к такому вниманию к себе. Тон всех этих заголовков, что сын главы республики получил такую должность, — это громкое заявление, которое можно трактовать по-разному. Но ведь мне ее предложили, я не мечтал об этой должности и переезд в Уфу не планировал. Кстати, Рустэм Закиевич сначала был против, ну или по крайней мере не в восторге, когда я ему рассказал про предложение моего руководителя.

— Почему?

— Наверно, он пытался уберечь меня от того, что про меня будут писать, меня будут критиковать, мне будут завидовать, что ко мне будет повышенный интерес. А это, кстати, действительно не очень приятно — жить под постоянным наблюдением. Но, может быть, я утрирую.

— Предложение поступило от ОДК?

— Нет, от ОКБ им. А. Люльки и «ОДК-УМПО». Я раньше работал в филиале в ОКБ имени А. Люльки над развитием системы управления жизненного цикла изделий в тесном сотрудничестве с «ОДК-УМПО» — задачи и проблемы были общими. Я отмечал, как идут некоторые дела, и предлагал, как их можно решить, что улучшить. А потом… Как говорится, инициатива наказуема — раз такой умный, вот иди и решай.

— Вам на УМПО предложили интересные перспективы в плане карьерного роста?

— Я на УМПО пошел ради дела и потому что бросил вызов самому себе. Кое-какие проекты по IT-части буксовали. А нам надо делать двигатели! Самые лучшие двигатели и лучше всех. Я решил, что наверняка я смогу решить проблемы по IT на заводе, так как набрался опыта, поработав в Москве, поэтому согласился. Неделю думал, взвесил все «за» и «против» и согласился переехать.

— В Москве все же больше возможностей, почему вы все-таки решили вернуться в Уфу?

— Каких возможностей? Москва — это огромный неудобный город. Уфа — маленькая и уютная. Мне она ближе по духу и родная. Это очень предсказуемый город в плане логистики и трафика. Я могу точно спланировать день и успеть минута в минуту, в Москве такого не получается. Потом, я не успел к Москве прикипеть, я все-таки прожил там не так уж много, всего лет 10. В целом я Уфу люблю больше, чем Москву.

— К исполнению обязанностей директора информационных технологий вы приступили 9 января. За это время успели понять, нравится ли вам новая работа или нет? Как вас встретил коллектив?

— В ОКБ им. А. Люльки я занимался практически тем же, но в меньшем масштабе. Не могу сказать, нравится или не нравится. Я просто выполняю свою работу в том, в чем хорошо разбираюсь, и мне это интересно. Коллектив встретил меня хорошо. Со многими я был знаком еще до перевода в УМПО, так что сразу включился в работу. Коллектив мне очень нравится, все грамотные и сильные специалисты и, судя по всему, отличные люди.

«Я хочу, чтобы завод был современным и оснащенным продвинутой техникой. Также буду следовать стратегии развития IT во всем холдинге ПАО «ОДК». Фото bashinform.ru

— Сейчас вы исполняющий обязанности директора. Когда вы избавитесь от «приставки» и.о.?

— Пока не знаю.

— А как это обычно происходит?

— Будет совет директоров в головной компании — ПАО «ОДК». Решение о том, останусь ли я на этой должности, должны принять они. Когда это произойдет — через месяц, два, год — я не знаю.

— Камиль Рустэмович, говорят, что вам предложили заработную в размере более 500 тыс. рублей в месяц? Это правда? Если не секрет, какую заработную плату вам предложили?

— Неправда. 500 тысяч рублей — это слишком круто даже для московского IT-директора какого-нибудь крупного добывающего холдинга. Моя зарплата — втрое меньше. Кроме того, на нее сильно влияют показатели KPI, как, впрочем, у всего менеджмента «ОДК-УМПО».

— Как вы планируете развивать IT отрасль на УМПО?

— Как и любой другой «айтишник» на подобном заводе, буду заниматься системной интеграцией, обновлять парк ПК, серверное и сетевое оборудование, развивать САПР, АСУП, АСУТП и привлекать новые технологии. Я хочу, чтобы завод был современным и оснащенным продвинутой техникой. Также буду следовать стратегии развития IT во всем холдинге ПАО «ОДК».

— Как ваша семья, ваша жена отреагировали на такое решение — переехать в Уфу?

— Жена моя родом из Уфы, у нее здесь живут родители и друзья, поэтому она даже обрадовалась, что возвращается обратно.

«Медиакорсеть»