В первом квартале предлагаемые зарплаты в Татарстане больше всего выросли в гостиничном бизнесе и туризме

Прирост составил 76% по сравнению с началом прошлого года

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В первом квартале 2025 года в Татарстане предлагаемые зарплаты больше всего выросли в сфере гостиничного бизнеса и туризма. Прирост составил 76% по сравнению с началом прошлого года — тогда им обещали 73 тыс. рублей в месяц, выяснили аналитики «Авито Работы».

Прирост предлагаемого дохода на производствах электро— и оптического оборудования составил 66% год к году. В первом квартале 2024-го соискатели могли рассчитывать на 96,6 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На 47% больше стали предлагать кандидатам, которые хотят устроиться на производство промышленного оборудования и станков. В начале прошлого года средние значения зарплатных вилок составляли 120,6 тыс. рублей.

Напомним, медианная зарплата в Татарстане в первом квартале за год выросла на 22%. Она составила 75 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина