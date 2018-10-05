«Вятский каравай»: с кем поссорился, а кого выбрал в друзья глава Кировской области

Региональная власть делает ставку на конверсию оборонных предприятий

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать экономический ландшафт регионов ПФО. В прошлом году мы уже рассмотрели ситуацию, сложившуюся в Кировской области после отставки и ареста губернатора Никиты Белых. Изменилась ли она, спустя год с лишним? Да, и довольно существенно. Вятские олигархи, когда-то влиятельные экс-соратники Никиты Белых, «уходят на пенсию», сотрудничая с новой властью через своих сыновей. Так, новый глава области Игорь Васильев успел подружиться с главами ОМЗ и «Роксэт». И — поссориться с топливным магнатом области, который, устав от налоговых проверок, заявил о решении перерегистрировать компанию в другом регионе. Отношения могли осложниться и с Виктором Вексельбергом: главу АО «Кировская теплоснабжающая компания», «внучку» «Реновы», обвиняют в причинении ущерба кировчанам на 62 млн рублей. Пока Искандар Махмудов на мощностях КЗОЦМ импортозамещает западные медные плиты российскими, а итальянцы грозят произвести в этом году до полумиллиона стиральных машин «Веста», кировские власти делают ставку на конверсию оборонных компаний, ключевых для ракет С-300 и С-400 — вплоть до производства на их мощностях оборудования для… переработки молока.

Что выросло, то выросло

Напомним, по итогам 2015 года оборот 100 крупнейших компаний Кировской области составлял 157,4 млрд рублей, увеличившись с 2014 года на 17,6%. В 2016 году рост составил уже 19,8% — оборот топ-100 увеличился до 188,6 млрд рублей. По итогам 2017 года динамика замедлилась, и оборот вырос лишь на 9%, до 204,8 млрд рублей — это в 10 с лишним раз меньше оборота 100 крупнейших компаний Татарстана. Мы уже писали о том, что во многом слабость кировской экономики объясняется отсутствием нефтяных компаний в регионе, в результате чего первое место здесь занимает филиал ГК «Газпром».

Как и ранее, «Газпром межрегионгаз Киров» (75,3% принадлежит холдингу, управляющему региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями газового гиганта ООО «Газпром межрегионгаз», остальное — Мингосимущества Кировской области) продолжает лидировать в топ-100, но если в 2014—2015 годах оборот компании замер на отметке 11,4 млрд рублей, то в 2016 году выручка упала до 8,1 млрд рублей, то есть на 30%. Зато в 2017 году рост выручки составил целых 74%, и компания показала оборот в 14,1 млрд рублей.

Газпромовская «дочка» остается одним из крупнейших инвесторов региона: в 2015—2016 гг. она вкладывала в область по 400 млн рублей в год. На эти деньги были построены газопроводы, легкоатлетический манеж, уровень газификации вырос до 40% — всего было газифицировано 109 населенных пунктов. Общий объем инвестиций в рамках программы газификации Кировской области составил более 6,3 млрд рублей. С 2016 по 2020 год «Газпром» направит на газификацию региона еще 5 млрд рублей.

Газпромовская «дочка» остается одним из крупнейших инвесторов региона. Фото gradus.pro



Главного газовика «ушли» на фоне выбивания долгов из предприятий региона

Как и другие региональные «дочки» компании, руководимой Алексеем Миллером, кировская тоже испытывает проблему с неплатежами. С которыми пытается бороться непопулярными методами — отключением. Так, в апреле «Газпром межрегионгаз Киров» пригрозил отключить газ Вятским Полянам: в частности, компаниям, долг которых перед газовиками составил в сумме 158 млн рублей. Это, во-первых, ООО «Молот-Энерго» с долгом на 60,4 млн рублей. И, во-вторых и в-третьих, МУП «КЭС «Энерго» (создано вместо ООО «Молот-Энерго») и ООО «Тепловик» с долгами на 88,3 и 10 млн рублей соответственно. Проблема неплатежей в Вятских Полянах сложилась, прежде всего, в результате проблем градообразующего предприятия «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», признанного банкротом еще в 2012 году — в 2017 году сумма долга составляла уже 2,4 млрд рублей. Впрочем, как заявлял в августе 2018 года глава кировской «дочки» Игорь Сырчин, у компании «нет задачи обанкротить должника — мы всегда открыты для диалога: обсуждаем, ищем варианты, утверждаем графики платежей, ведем системную работу»: «Зачастую речь идет о социальных объектах и предприятиях, где работают сотни людей. Ну появятся у завода проблемы, вырастет безработица, бюджет недополучит налоги. Кому станет легче?».

Несмотря на работу по снижению долгов, главу ООО «Газпром межрегионгаз Киров» Игоря Сырчина (был им с 2010 года) отправили в отставку буквально на днях. 17 сентября стало известно, что его место занял Сергей Каменко, ранее возглавлявший АО «Газпром газораспределение Киров» (26-е место в нашем рейтинге, оборот 1,8 млрд рублей), он теперь будет тянуть на себе обе газпромовские «дочки». Каменко — «варяг». С 1997 по 2000 годы он был ведущим инженером, начальником отдела региональных программ, затем замначальника управления, начальником отдела организации расчетов с местными бюджетами департамента федеральных и региональных программ ООО «Межрегионгаз» Москвы. А в 2005 году стал советником гендиректора по связям с общественностью ООО «Межрегионгаз» Москвы. В Кировскую область его перевели уже после того, как в регионе поменялась власть — в ноябре 2017 года. Является ли это результатом «зачистки» региона, неизвестно, в целом Сырчин не играл существенной роли при Белых, в отличие от своего предшественника на посту Евгения Михеева, считавшегося близким экс-губернатору, который в 2014 году назначил его своим заместителем, а в 2015-м — министром промышленности и энергетики области. После того, как Белых был задержан, и правительство покинули шесть министров, ходила информация, что своего поста лишится и Михеев как ставленник Белых. Но этого, на момент написания нами материала в прошлом году, не произошло. Тем не менее Михеев все-таки покинул свой пост в мае 2017 года, перейдя в советники врио губернатора. Предприятие входит в топ-20 кировских компаний, платящих больше всех налогов в области.

Игоря Сырчина отправили в отставку буквально на днях. Фото newsler.ru



Возвращение с «гражданки»: кировский «Авитек» вновь вернется к производству ЗУР для С-300 и С-400

Второе место в нашем топе заняло АО «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек», которого вообще не было в прошлом рейтинге, по-видимому, потому, что компания не опубликовала на тот момент отчетности за 2014—2015 годы. Оборот компании в 2017 году упал по сравнению с 2016 годом на 11%, составив 10 млрд рублей.

«Авитек» входит в орбиту влияния ГК ВКО «Алмаз-Антей» (руководит экс-премьер Михаил Фрадков), ранее он производил зенитные управляемые ракеты класса «земля-воздух», катапультные кресла для спасения пилотов, авиационные грузоподъемные системы и лебедки. Сегодня же здесь выпускают лишь продукцию гражданского назначения: кресла пилота и бортинженера для гражданской авиации, кресла машиниста локомотива, малогабаритные дизельные двигатели, ручные лебедки. В последние годы, согласно плану стратегического развития ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», на ВМП «Авитек» проводилась реструктуризация производства, целью которой было «увеличение объемов выпуска специальной и авиационной техники». История «ВМП «Авитек» началась еще в 1931 году, с выделения завода №32 из состава «ГАЗ им. АВИАХИМ» как производства по выпуску агрегатов вооружения для самолетов. В годы войны его эвакуировали в Киров, где он выпускал стрелковое и бомбардировочное вооружение. С 1950-х годов здесь начали осваивать выпуск специальной военной техники — зенитных управляемых ракет класса «земля-воздух» для сухопутных систем «Печора», ЗРК «ОСА-АК» и корабельных систем «Волна», «Шторм», ЗРК «ОСА-М».

Почему же «Авитек» эти ЗУР не производит сегодня? На самом деле, на территории самого предприятия в 2012 году начали строить специальный завод «Кировское машиностроительное предприятие» (КМП), который открылся в 2016 году. Инвестиции в завод (где работает более 1 тыс. человек) составили 26 млрд рублей, еще 3 млрд рублей составят вложения, «связанные с освоением продукции». Именно здесь теперь официально производят зенитные ракеты. Но в последнее время в регионе заговорили об объединении двух предприятий (что было бы логично). Это подтверждают как власти области, так и руководство самого «Авитека», на котором работают 4,5 тыс. человек). В январе 2018 года оба предприятия возглавил Александр Иванов, ранее возглавлявший только «Авитек».

В ноябре 2017 года было заявлено, что с 2018 года КМП начнет экспортировать средства противоракетной обороны. С 2018 года завод должен был стать полноценным соисполнителем обязательств РФ по поставкам средств ПВО зарубежным партнерам. Заявки на участие в соисполнении экспортных поставок компанией вроде бы уже получены. Официально не сообщается, какие ракетные комплексы ПРО и ПВО будут производиться на экспорт, неофициально же ряд наблюдателей на рынке уверены, что речь идет о производстве и продаже комплексов С-300 и С-400 (а также, если планы «Антея» реализуются, и комплексов С-500). Известно, что из трех бывших советских предприятий по изготовлению ракет для комплексов С-300 (Жулянский завод в Киеве, Северный в Санкт-Петербурге и «Авангард» в Москве) до сих пор оставался лишь московский, с которого УК «решила снять с заказа несколько сотен ракет и передать их производство кировскому заводу». Опять же, по неофициальной информации, в 2019 году на КМП должны будут произвести 500 ЗУР. Возможный покупатель — Китай.

«Авитек» входит в орбиту влияния ГК ВКО «Алмаз-Антей», ранее он производил зенитные управляемые ракеты класса «земля-воздух», катапультные кресла для спасения пилотов, авиационные грузоподъемные системы и лебедки. Фото kirovnet.ru



…но от «гражданки» отказаться не получится: компании придется нарастить ее долю до 50%

Вынужденный выполнять распоряжение президента РФ Владимира Путина об увеличении доля гражданской продукции до 50%, «Авитек», где эта доля сегодня не превышает 3%, стоит перед серьезным вызовом. По данным предприятия, с начала 2018 года был «взят курс на сближение с агропромышленным комплексом Кировской области, идет освоение оснащения ферм КРС, в частности, выпускаются поилки для КРС и лошадей». Предприятием уже освоен выпуск ленточнопильных станков, идет проектирование и изготовление нестандартного оборудования по техническим заданиям потребителей. В течение 2017 года значительно расширялась номенклатура литых и штампованных заготовок, рост производства которых составил порядка 30%. К 2020 году ожидается рост выпуска гражданской продукции более чем на 50%, уверяют в «Авитеке». Подробнее о планах конверсии оборонных предприятий региона см. ниже.

Предприятие входит в топ-20 кировских компаний, платящих больше всех налогов в области. Эдуард Носков — замгендиректора по развитию и информационным технологиям АО «Кировское машиностроительное предприятие» — в сентябре 2018 года вошел в состав Общественной палаты Кировской области.

«Кирскабель» Абрамовича аттестовался у «Россетей», а Киров поддержит моногород Кирс на 200 млн рублей

Со второго на третье место в рейтинге переместился ОАО «Кирскабель», производящий провода и кабели для электронного оборудования: его оборот вырос на 14% и составил в 2017 году 9 млрд рублей — для сравнения, в 2014 году было 7,4 млрд рублей.

Кирсинский кабельный завод с 1990-х годов принадлежал компании «Трансконсалт» Василия Анисимова, затем крупный пакет был выкуплен структурами группы «СУАЛ» Виктора Вексельберга и топ-менеджерами «Евразхолдинга» Александра Абрамова. Впоследствии, в 2006 году, почти 40% «Евраза» было выкуплено Романом Абрамовичем за $3 млрд. К нулевым годам на «Кирсккабелe» производили 52% российского алюминиевого кабеля и 100% термостойкого кабеля. В настоящий момент компания принадлежит кипрскому оффшору Dolen Investments Limited. Компания была создана «СУАЛом» и «Евразом» в 2002 году для создания кабельного холдинга (на Dolen перевели 76% кировского завода и 85% иркутского кабельного завода). С учетом вхождения Романа Абрамовича в структуры «Евраза» неудивительно, что кипрский оффшор сегодня считается подконтрольным именно ему (и, вероятнее всего, Виктору Вексельбергу). «Кирскабель» после ареста Никиты Белых был обнаружен в составленном следователями «черном списке» компаний, которым кировские власти могли оказывать специальные преференции (за «вознаграждение» или просто так). Благодаря Белых или нет, но «Кирскабель» пережил кризис 2015 года, сократив численность работников с 1 195 до 900 человек.

Кардинальных изменений на предприятии за год не произошло. Летом этого года АО «Кирскабель» получило аттестацию АО «НТЦ ФСК ЕЭС» на силовые кабели на напряжение 220 кВ сечением до 2 500 кв. мм. Согласно заключению, силовые кабели в СПЭ-изоляции напряжением 220 кВ производства АО «Кирскабель» соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендованы для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (что означает лакомый кусок рынка в лице крупных клиентов).

Кардинальных изменений на АО «Кирскабель» за год не произошло. Фото ikirov.ru

Кроме того, стало известно, что до 2020 года в рамках программы «Комплексное развитие моногородов» власти Кировской области планируют привлечь в Кирс (получивший статус моногорода 4 года назад), градообразующим предприятием которого является «Кирскабель», более 200 млн рублей и создать свыше 200 новых рабочих мест. Разумеется, после скандала с Белых новая команда Игоря Васильева будет очень осторожной с прямой финансовой поддержкой частных компаний региона. Предприятие по итогам 2017 года входит в топ-20 крупнейших налогоплательщиков региона.

Искандар Махмудов решил импортозаместить западные медные плиты кировскими

Четвертое место продолжает сохранять за собой ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» (КЗОЦМ), оборот которого вырос в 2017 году на 15%, составив 8,8 млрд рублей (в 2014 году он составлял чуть более 6 млрд).

Предприятие, созданное в сталинские годы, оказалось в 1990-е на грани катастрофы. Бывший латунно-прокатный завод лишь в 1996 году начал выходить из пике и тут же стал заложником закулисных игр: тогдашний губернатор Владимир Сергеенков, будучи сторонником «рыночного социализма», добился передачи 20% федерального пакета в областную собственность и, внезапно, передал их компании «Уралэлектромедь» (на 40% обеспечивала сырьем КЗОЦМ). Последняя, перейдя под крыло екатеринбургской УГМК Искандара Махмудова, смогла к концу 1990-х получить в доверительное управление 20% акций, принадлежащих Кировской области, еще 5% выкупила у заводчан. И хотя Сергеенков оправдывал передачу акций «интересами области» (мол, это позволит получить в бюджет вознаграждение, в пять-шесть раз превышающее выплачиваемые ранее дивиденды), Махмудов с тех пор скупал завод по частям, доведя свой пакет к 2005 году до 74%, а к настоящему моменту до 94,1%. При Никите Белых, оказавшись в «списке приоритетных инвестпроектов», завод планировал потратить на модернизацию 877 млн рублей. В 2013 году он приступил к выполнению новой инвестпрограммы УГМК-ОЦМ стоимостью около 900 млн рублей. Она должна была завершиться в 2017 году, однако в начале 2018 года выяснилось, что «Программа-2013» уже оценивается в 2 млрд рублей

В начале 2018 года, «держа нос по ветру», в свете санкций и охлаждения отношений между Россией и Западом, УГМК объявил о начале выпуска в промышленных объемах медных холоднокатаных плит, применяемых в черной металлургии при производстве кристаллизаторов, пока импортируемых из Европы («особенность российского медного рынка в том, что страна экспортирует сырье и закупает готовую медную продукцию по завышенной стоимости», отмечают эксперты рынка). Одновременно заявили о начале перевооружения термических мощностей. Уже в марте на КЗОЦМ отметили рост выпуска медных листов по итогам второго полугодия 2017 года на 24%, а в январе — феврале 2018 года — на 40%, что связали с «ростом спроса на этот вид продукции отечественных предприятий в связи с проведением модернизации их производств».

Искандар Махмудов скупал завод по частям, доведя свой пакет к 2005 году до 74%, а к настоящему моменту до 94,1%. Фото finparty.ru

Кроме того, на КЗОЦМ в начале года был осуществлен запуск комплекса нового отделочного оборудования для производства плит, что также позволило увеличить это производство для различных отраслей промышленности за 2 месяца 2018 года более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По данным «Ведомостей», за 2 месяца 2018 года УГМК на кировских мощностях увеличил производство медного листа на 4 тысячи тонн, что составляет 5,7% импорта России (около 2,1 млрд руб.). КЗОЦМ по итогам 2017 года входит в топ-20 крупнейших налогоплательщиков Кировской области.

Бывший друг Белых подружился с Игорем Васильевым и выдвинул в политику своего сына

Пятерку крупнейших компаний Кировской области продолжает замыкать «Омутнинский металлургический завод» (ОМЗ) — поставщик КАМАЗа, ВАЗа и «Ростсельмаша» — оборот которого в 2017 году вырос на 17%, составив 8,3 млрд рублей. Но еще более впечатляюще рост выглядит в сравнении с 2014 годом, когда выручка ОМЗ составляла всего 4,5 млрд рублей: то есть за 3 года оборот вырос на 82% (резкий рост произошел в 2016 году).

Напомним, это один из старейших заводов в России, основанный еще при Екатерине II (свою продукцию сбывал на Лаишевской ярмарке у Казани). При Сталине он перешел на производство фасонной стали и стали для самолетостроения в годы войны, в 1990-е годы, как и многие другие госпредприятия, его начали распродавать по частям. У Кировской области остался пакет в 15%. 49,17% акций оказалось у ЗАО «Омутнинский металл», еще 3,42% — у ООО «Специализированный регистратор» и 5,23% — у швейцарского оффшора Cam Finance Holdings S.A. Бенефициары завод сделали ЗАО, защищаясь от «враждебного поглощения» (см. случившееся с «Кирскабелем» и КЗОЦМ). В конечном счете владельцами стали «Спецрегистратор» (56,21%), 28% оказалось, как будто, в руках у Александра Волоскова. На момент написания нашего прошлого материала завод принадлежал все тому же «Спецрегистратору» и неким частным лицам. Но «Гюльчатай», наконец, «открыла личико»: действительно, «Спецрегистратору» принадлежит 56,2%, Волоскову — 28,1%, еще 7,2% — Наталье Кузнецовой, остальные несущественные доли распылены между названными пофамильно совладельцами.

Но и сегодня можно лишь предполагать, что за «Спецрегистратором» стоит фигура директора завода Александра Волоскова, которому приписывают более 80% компании. Волосков — известная фигура в политическом истеблишменте региона: неоднократно избиравшийся в местное Заксобрание, он был известен как близкий Никите Белых человек и как самый богатый депутат (в 2015 году задекларировал 82 млн рублей). После ареста Белых Волосков сдал депутатский мандат, а следствие начало разбираться, не носили ли отношения между губернатором и бизнесменом коррупционный характер: ОМЗ был не только в списке приоритетных проектов, но и получил «патронажный сертификат» (как и «Кирскабель») на развитие кабельного производства: жители региона считали это «бюджетной кормушкой», в итоге сертификаты после «падения» Белых отменили. Так как с тех пор под следствие не загремели ни руководители «Кирскабеля», ни директор «ОМЗ», «коррупционную составляющую», по-видимому, в итоге так и не нашли.

Отношения с новыми властями Волосков наладил очень быстро. В мае 2017 года Игорь Васильев побывал на ОМЗ, заявив, что завод — «в числе первых примеров развития производственной кооперации». Сам Волосков доложил, что во все уровни бюджета и внебюджетные фонды в 2016 году его компанией уплачено 1,2 млрд рублей (120,5% к 2015 году) налогов. Кроме того, он заявил, что на предприятии ведутся работы по третьему этапу модернизации — строится дуговая электропечь. Предварительная стоимость этапа составила 2,5 млрд рублей. В ноябре того же года Васильев с Волосковым вновь встретились и вновь остались довольны друг другом. Тем более что по итогам 11 месяцев 2017 года ОМЗ вошел в число 20 предприятий, платящих более 100 млн рублей налогов в бюджет региона. О близости к властям говорит и тот факт, что сын Волоскова Сергей, исполнительный директор ОМЗ, вошел в состав Общественной палаты Кировской области по «губернаторскому списку» Заксобрания региона.

Волосков — известная фигура в политическом истеблишменте региона: неоднократно избиравшийся в местное Заксобрание, он был известен как близкий Никите Белых человек и как самый богатый депутат. Фото omvesti.ru

Решил перерегистрировать компанию в другом регионе, поссорился с «серым домом» и оказался под следствием

А вот другой крупный бизнесмен умудрился поссориться с властями Кировской области, правда, не напрямую, а с налоговиками. Шестое место занимает ООО «Чепецнефтепродукт», оборот которой составил 7,5 млрд рублей (упав с 2016 года на 3%). Принадлежит компания на 97,2% Сергею Киселеву, ставшему в прошлом году самым богатым депутатом Заксобрания области (задекларировал 141 млн рублей). Киселев начал подниматься в 1989—1990 годах с рекламного бизнеса, зарегистрировав в Кирово-Чепецке монтажно-рекламное агентство, которое выполняло заказы для химкомбината, санатория-профилактория «Радуга», ДК «Янтарь», Кирово-Чепецкой нефтебазы. Позднее Киселев создал «Движение», занявшееся строительством «объектов народного хозяйства» (главные стройки — школы по областной «Программе-50»). Когда в 1991 году один из клиентов не смог оплатить работы по реконструкции АЗС, в рамках погашения долга он вынужден был передать ее компании Киселева, который построил на ее базе империю. В результате «Движение» превратилось в ХК «Движение-нефтепродукт» с созданным в 1994 году базовым предприятием ООО «Чепецкнефтепродукт» (оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, транзитная поставка ГСМ в регионы РФ и страны СНГ). К 2015 году компания ООО «Движение-Нефтепродукт» объединяла уже 70 предприятий. В активах холдинга 78 АЗС, 5 нефтебаз с общим объемом резервуарного парка 30 тыс. кубометров, ОАО «Кировский хладокомбинат» (объем хранения замороженных продуктов составляет 4,2 тыс. кубометров), производственные и складские базы, 200 единиц передвижной техники и т. д.

Сегодня компания Киселева конкурирует на региональном рынке с «Лукойлом». К 2008 году в городе Кирове филиал ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» насчитывал 11 АЗС; ООО «Чепецк-Нефтепродукт» вместе с ООО «Движение-нефтепродукт» — 13. По 92-му бензину на долю «Лукойла» приходилось около 60% объемов выручки; на группу «Чепецк-Нефтепродукт» и «Движение-нефтепродукт» — около 30%. В 2011 году Киселев приобрел 49,7% ОАО «Кировпассажиравтотранс» у полубанкрота КОГУП «Автоколонна №1217». В настоящий момент неизвестно, владеет ли он компанией, известно лишь, что 50% принадлежит властям Кировской области.

В 2018 году, официально поначалу, именно с властями у Киселева возник конфликт: а именно, с сити-менеджером Кирова Ильей Шульгиным, который заявил, что Киселев строит свой дом в Кирове рядом с Трифоновым монастырем без разрешения, и предложил его снести. Бизнесмен отказался. У Киселева есть сильный рычаг влияния — он и при команде Белых угрожал переписать свою компанию в другой регион, тем самым лишив область больших налогов (кстати, при Белых же в рамках выполнения Киселевым госконтракта по бензину область задолжала «Чепецкнефтепродукту» 60 млн рублей, но конфликт был урегулирован). Действительно, нынешнее противостояние Киселева с властями возникло не из-за какого-то дома, а из-за налогов. В начале 2018 года он заявил, что рассматривает вопрос перерегистрации компании «Движение» из-за «налогового беспредела, который здесь творится». По его словам, за последние 2 года сотрудникам холдинга пришлось сделать почти 35 тысяч копий документов, чтобы предоставить их налоговой, «но проверка не прекращается, а прибыль предприятия упала в 100 раз». К тому моменту из области уже «сбежало» вятскополянское предприятие «Молот АРМЗ», возглавляемое тоже депутатом Равилем Нургалеевым. Властям и налоговикам это понравиться, конечно, не могло, и сначала в дело пустили незаконность постройки, считают местные наблюдатели, а 31 мая пришли и за самим Киселевым, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов. СУ СК России по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении президента ООО «Движение-Нефтепродукт»: по версии следствия, в 2017 году с целью снижения налоговых обязательств и получения необоснованной налоговой выгоды в виде неуплаты налогов он решил создать схему с формальной регистрацией новых предприятий, применяющих льготный режим налогообложения, и оформлением на них деятельности по сдаче в аренду комплексов АЗС и нефтебаз, принадлежащих компании. Очевидно, если Киселев заплатит налоговикам, дело может легко прекратиться. Но также очевидно, что после этой уплаты обидевшийся бизнесмен действительно может перерегистрировать свой холдинг в другом регионе.

Сегодня компания Киселева конкурирует на региональном рынке с «Лукойлом». Фото chepetsk-news.ru

Экс-соратники Белых «уходят на пенсию», сотрудничая с новой властью через своих отпрысков

С третьего на седьмое место опустилось предприятие ООО «РОКСЭТ-С» Андрея Березина, оборот которой в 2017 году упал на 8% — с 8 до 7,4 млрд рублей. Это меньше, чем выручка 2014—2015 годов — 7,7 млрд рублей.

Напомним, «Роксэт» — крупнейший кировский ретейлер, за которым стоит влиятельная группа отца Андрея, бизнесмена Олега Березина «Система Глобус» (более 80 супермаркетов). Мы уже писали подробно о том, почему местные СМИ и жители считают, что Березины входили сначала в «бизнес-группировку ШБК», а затем, уже при Никите Белых, во влиятельную «группировку КГБ», которая засветилась при покупке «Уржумского спиртзавода» (за это «прилетело» и экс-советнику Белых, ныне оппозиционеру Алексею Навальному). Поэтому повторяться не будем. Если коротко, то участники рынка считали, что власти региона, якобы, сдерживают, в интересах «Глобуса» и «КГБ», приход в регион других торговых сетей. Напомним также, что после «спиртного суда» над Березиным «КГБ» была почти разгромлена, однако влияния бизнесмены не потеряли. Но мы предполагали, что в свете прихода на место Белых выходца из настоящего КГБ (Игорь Васильев проходил военную службу в органах госбезопасности и служил в одном управлении с Владимиром Путиным), «КГБ» в кавычках может лишиться и остатков своего политического капитала. Вполне возможно, на снижении оборота «Роксэт» это сказалось в первую очередь.

Но не все так плохо. В сентября этого года стало известно, что сына Олега Березина (Андрей Березин формально также председатель совета директоров скандального ОАО «Уржумский СВЗ») включили в состав Общественной палаты области по списку губернатора, что свидетельствует о более-менее нормальных отношениях с семьей Березиных. То есть Олег Березин поступил так же, как и владелец ОМЗ Александр Волосков: вятские олигархи и бывшие влиятельные соратники Белых потихоньку «уходят на пенсию», выдвигая на шахматной доске политики своих сыновей.

Вообще же властям действительно вряд ли хотелось бы ссориться с Березиными: компания «Роксэт-С» занимает 16-е место в списке 20 крупнейших налогоплательщиков Кировской области. Ведь, в случае давления, и Березины могут перерегистрировать свой холдинг где-нибудь в Марий Эл.

«Роксэт» — крупнейший кировский ретейлер, за которым стоит влиятельная группа бизнесмена Олега Березина «Система Глобус». Фото kirov-portal.ru

Главу «дочки» «Реновы» обвиняют в причинении ущерба кировчанам на 62 млн рублей

С шестого на восьмое место опустилась и компания АО «КТК», оборот которой вырос в 2017 году на 6%, составив 6,3 млрд рублей.

«Кировская теплоснабжающая компания» находится под управлением «Т Плюс», которая, будучи на тот момент «КЭС-Холдингом», в 2006-2007 году приобрела на открытых аукционах кировские энергоактивы. Материнская компания «Т ПЛЮС» — группа «Ренова» Виктора Вексельберга. Вексельберг оказался в центре скандала с Никитой Белых, когда следователи заинтересовались «приоритетными инвестпроектами». Во-первых, «Кировские коммунальные системы» попали в список Белых из-за реконструкции местной городской станции аэрации за 2,2 млрд. рублей. В самой компании уверяют, что государство им ничего не выдавало. Во-вторых, патронажный сертификат Белых в свое время выдал «Территориальной генкомпании №5» на реконструкцию Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ на 10,2 млрд рублей. Напомним, новый врио губернатора области, путинский коллега по КГБ, ликвидировал указ о патронажных сертификатах по подозрению в возможных коррупционных схемах. В кармане Вексельберга и энергоактивы Марий Эл и Удмуртии — регионов, главы которых «по случайному совпадению» тоже арестованы.

Неудивительно, что после отставки Белых у «КТК» тоже начались проблемы. Так, 11 сентября 2018 года стало известно, что в УМВД области завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы кировской теплоснабжающей компании, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, руководитель АО потратил часть средств, выделенных в рамках инвестпрограммы департамента ЖКХ Кировской области, на собственные нужды, хотя отпущены они были на строительство, реконструкцию и модернизацию 81 объекта теплоснабжения. В результате «своими действиями он причинил потребителям ущерб на сумму свыше 62 миллионов рублей, потому что реализация данной инвестпрограммы легла на их плечи».

Позднее прокуратура Кировской области поделилилась подробностями: речь идет об экс-директоре «дочки» «Т ПЛЮС» АО «Кировская теплоснабжающая компания». Имя его, впрочем, не назвали. С августа прошлого года директором КТК является Дмитрий Яшин – ранее компанию возглавлял Игорь Мойсеенко. Однако, что любопытно, в сентябре 2018 года в СМИ директором кировского филиала «Т ПЛЮС» называли уже Сергея Береснева… Именно он заявил, что теплосети в Кирове и Кирово-Чепецке изношены на 90%, и «при их общей протяженности 1 тыс. 385 км каждый год требуется замена до 40-50 км, а существующий механизм формирования инвестпрограммы КТК не позволяет выходить на такие объемы перекладки, поэтому требуется поиск альтернативных механизмов финансирования». Кто именно оказался под следствием, пока точно неясно. Ясно только одно: если директора КТК будут брать десятки миллионов, выделенных на модернизацию теплосетей, на собственные нужды, доля изношенных теплосетей в ближайшие годы не снизится.

После отставки Белых у «КТК» тоже начались проблемы. Фото navigator-kirov.ru

От технологий 70-х годов до выхода на европейский рынок

Девятое место в нашем рейтинге заняла компания ОАО «Веста», оборот которой вырос в 2017 году на 18%, составив 5,8 млрд рублей. С 2014 года оборот компании вырос и вовсе в три раза.

Машиностроительный завод, ныне производящий стиральные машины, был основан в военном 1941 году. Производство стиральных машин было налажено только в 1959 году. В 1974 году властями СССР была куплена лицензия на производство стиральных машин у итальянской компании Мерлони Проджети — ныне Indesit (в 2014 году куплена Whirlpool Corporation). Первая партия из ста стиральных машин «Вятка-автомат-12» — копии машины «Аристон» — была выпущена 23 февраля 1981 года. К 2005 году «Вяткой» владели люксембургская компания Savacom (40%) и тольяттинское ЗАО «Веста-плюс» (60%). Объем производства не назывался. На рынке бытовой техники в те годы был настоящий бум. Именно тогда кировский завод приобрели итальянцы — компания Candy Elettrodomestici (с оборотом на тот момент в 1,5 млрд долларов и долей на рынке РФ в 4—5%). Эксперты скептически отнеслись к покупке: «на «Весте» технологии конца 70-х годов, да и с точки зрения логистики она совершенно не выгодна», говорили тогда. Один из игроков рынка заявлял, что смотрел этот завод и «стоит он копейки, а Candy купила его за $1 млн». Предполагали, что итальянцев мог заинтересовать разве что бюджетный сегмент «Весты»: бренды «Мария», «Катюша», «Веста». Впоследствии выяснилось, что итальянцы выложили за кировский актив не $1 млн, а $15 млн, и собирались модернизировать завод для достижения мощности в 250 тыс. изделий в год. В 2009 году правительство Кировской области и «Веста» подписали соглашение, предусматривающее взаимодействие в реализации инвестпроектов и оказания поддержки проектов, направленных на выпуск новой продукции компании.

В 2014 году, когда Никита Белых начал раздавать злополучные «патронажные сертификаты», один из них — на сумму 47,5 млн рублей — получила и «Веста». К тому моменту завод выпускал и холодильники (четверть продукции шла в Европу). Объем производства составлял 867,9 млн рублей. В 2015 году объем выпущенной на «Весте» продукции собирались увеличить в 1,5 раза — до 300 тыс. стиральных машин (бренды Candy и Hoover) и до 60 тыс. холодильников. К приходу новой команды Игоря Васильева численность работников выросла более чем в два раза, составив 400 человек. Сам Васильев положительно оценил работу предприятия. О небывалом успехе говорит не только стремительное увеличение оборота, но и план производства на 2018 год — почти 500 тыс. стиральных машин.

В 2005 году кировский завод приобрели итальянцы — компания Candy Elettrodomestici. Фото bitprice.ru

Переработка молока на «Лепсе», где собирают генераторы для ракет

Наконец, десятку крупнейших предприятий Кировской области закрывает АО «Лепсе» с оборотом в 5,2 млрд рублей (рост на 14%) — в прошлом рейтинге компания занимала девятое место.

Электромашиностроительный завод «Лепсе» был основан в годы войны на базе эвакуированных московских предприятий. Здесь производили электрооборудование для пикирующего бомбардировщика Пе-2. В 1992 году завод приватизировали, акционировали и перевели на гражданские рельсы — доля гражданской продукции (кухонной техники, электронасосов, магнитофонов) составляла почти 80%. В «нулевые» годы Сергей Чемезов, начав, по решению Владимира Путина, концентрировать оборонные активы (мы подробно писали об этом в нашем исследовании первой сотни оборонных компаний России), положил глаз и на кировский завод. Основной род его деятельности когда-то приходился на авиацию, в том числе и через поставки на Казанский вертолетный завод, а также, на ракетную промышленность — здесь производили комплектующие для ракет С-300 (см. выше). Тем более что доля «оборонки» в «нулевых» вновь выросла, составив 60%. Треть «Лепсе» принадлежала «Финансовым системам» (за ними стояла фигура будущего министра промышленности Дениса Мантурова), 8% — Геннадию Мамаеву. В 2011 году Чемезов получил контроль над «Лепсе» через «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»), купивший более 51% предприятия. Все эти годы директор «Лепсе» Мамаев терял влияние над заводом, которому Чемезов в обмен на отставку даже, якобы, обещал губернаторство Кировской области — противостоял ему на выборах ставленник Вексельберга Владимир Лебедев. А победил тогда в итоге Никита Белых. Мамаев и сегодня продолжает руководить «Лепсе», ему принадлежат 6,7% предприятия.

В прошлом году завод, в связи с ростом гособоронзаказа, открыл производственный комплекс для сборки и испытаний генераторов на новейшие типы ракет (С-300 или С-400 не сообщается). Одновременно «Лепсе» продолжает выпускать и «мирную продукцию», которая в общем объеме производства занимает 1,6 млрд рублей, то есть более 30%. Напомним, Путин потребовал, чтобы к 2030 году доля продукции гражданского назначения составила 50%. В ближайшие 3 года завод «Лепсе» пообещал увеличить долю гражданской продукции более чем на 30%, что составит почти 2,1 млрд рублей. Завод рассчитывает на участие в госпрограмме «Развитие авиационной промышленности на 2013—2025 годы», в том числе в гражданской авиации: «При выполнении программы по гражданским самолетам и вертолетам со 100-процентной отечественной комплектацией доля гражданской продукции «Лепсе» сравняется с объемом гособоронзаказа». Кроме того, компания активно сотрудничает с «нефтянкой» и металлургами (среди заказчиков — «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Роснефть», «НорНикель»).

Интересно, что на гражданские рельсы «Лепсе» будет съезжать вместе с «Авитеком» — в рамках производства продукции «двойного назначения». Пока доля гражданской продукции 12 оборонных предприятий Кировской области не превышает 17%. Любопытную новость в августе этого года озвучил губернатор области: «Оборонка» уже работает на… «молочное производство». По словам Игоря Васильева, «оборонка» откликнулась — продукцию для переработки молока производят на «Электромашиностроительном заводе «Лепсе» и на «ВМП «Авитек» (!). Насколько важна задача конверсии, говорит и учрежденный правительством Кировской области буквально на днях Фонд развития промышленности — с участием представителей как раз двух крупнейших оборонных предприятий региона —«Авитека» и «Лепсе» («Лепсе» занимает 10-е место в списке крупнейших налогоплательщиков области, «Авитек» — 6-е). Представители обоих предприятий, как и правительства области, чуть ли не прямо назвали причину образования фонда: перевод ОПК на «гражданку», долю которой теперь команда Игоря Васильева будет активно увеличивать до требуемых 50%. Главное, чтобы не получилось как у предшественника, с его «патронажными сертификатами».

Решение новой команды властей области сконцентрировать усилия на «оборонке» понятно: экономика региона по-прежнему очень слаба, а ОПК нынче в числе приоритетных отраслей государства. А это означает, что центр, в случае чего, поможет (не считая того, что это значит еще и потенциальный золотой ливень). Но, конечно, сама возможность поднять региональную экономику, ориентируясь только на конверсию оборонных производств, вызывает сомнение. Поэтому новым властям приходится дружить не только с Михаилом Фрадковым и Сергеем Чемезовым, но и с бывшими соратниками осужденного Никиты Белых.

Топ-100 предприятий Кировской области, 2017 год

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности 2017, Выручка, тыс.руб. 2016, Выручка, тыс.руб. 1 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КИРОВ, ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 75.30%

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 24.70% Торговля оптовая природным (естественным) газом 14.126.489 8.127.284 2 ВМП АВИТЕК, АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ, АО 100% Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов 10.068.755 11.351.415 3 КИРСКАБЕЛЬ, АО Компания с огран.ответ.«DОLЕN INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD» 100% Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования 9.077.390 7.931.487 4 КЗОЦМ, ОАО УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, УГМК, ОАО 94.10%

Даренский Александр Иванович 0.00050% Производство меди 8.840.745 7.656.224 5 ОМЗ, АО ООО «Специализированный регистратор» 56.21%

Волосков Александр Дмитриевич 28.10%

Кузнецова Наталья Семеновна 7.22%

Петренко Алексей Максимович 0.26%

Богатов Владимир Михайлович 0.24%

Морогов Сергей Иванович 0.24%

Чушников Николай Николаевич 0.15%

Нелюбин Сергей Анатольевич 0.080% Производство сортового горячекатаного проката и катанки 8.282.510 7.096.098 6 ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ, ООО Киселев Сергей Николаевич 97.20%

Шиляева Елена Леонидовна 2%

Федорова Дарья Александровна 0.40%

Филимонова Екатерина Александровна 0.40% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 7.502.836 7.752.470 7 РОКСЭТ-С, ООО Березин Андрей Олегович 100% Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 7.412.119 8.040.280 8 КТК, АО Т ПЛЮС, ПАО 100% Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 6.327.615 5.985.416 9 ВЕСТА, ОАО Канди Электродоместичи С.Р.Л. 100% Производство бытовых электрических приборов 5.849.543 4.972.703