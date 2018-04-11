Оклады друзей Сечина и других: сколько зарабатывают рулевые башкирских компаний

«Уфаоргсинтез» затянул пояса, управляющие «Газпрома» в Уфе получают 30 млн, а Искандер Махмудов щедр к директорам УГОКа

Аналитическая служба «Реального времени» изучила зарплаты крупнейших башкирских компаний, проранжировав их по величине фонда оплаты труда в 2017 году. И попутно выяснила ряд любопытных подробностей. Из-за увольнений в «Башнефти» в лидерах по величине фонда оплаты труда оказалось УМПО, где средняя зарплата выросла на 14%, вознаграждение же членам совета директоров увеличилось аж в 1,5 раза. Затянула пояса и «сестра» «Башнефти» — компания «Уфаоргсинтез». Зато на фоне снижения добычи руды (второй год подряд) УГОК Искандера Махмудова в отношении членов совета директоров был невероятно щедр. Получили свои миллионы и управляющие «газпромовской дочки». Подробнее о зарплатах и премиях топ-менеджеров — в обзоре «Реального времени».

Бо́льшая часть фонда оплаты труда (ФОТ) 29 крупных башкирских предприятий (43,2 млрд рублей) исчерпывается фондами оплаты труда 10 крупнейших башкирских компаний, на которые приходится 41,8 млрд рублей, или 96,7%. В прошлом году разрыв был примерно таким же: на топ-10 башкирских компаний приходилось 37,37 млрд рублей из 38,8 млрд рублей (96,3%). На пять крупных компаний приходится 78% всего фонда оплаты труда.

Средняя зарплата по 29 башкирским компаниям составила в 2017 году 33,58 тыс. рублей, увеличившись за год на 12% (с 29,9 тыс. рублей). Для сравнения, средняя зарплата в Башкирии в 2017 году достигла отметки в 30 тыс. рублей (точнее — 30 148 рублей), увеличившись с 2016 года на 6,7% (с 28 128 рублей).

Рейтинг зарплат госкомпаний Башкортостана

Компания Количество членов совета директоров совет директоров, вознаграждение тыс. руб. Количество членов коллег.органа коллегиальный орган, вознаграждение тыс.руб. числленость сотрудников 2017 2016 «Салаватстекло», АО 7 48.064,135 5 25.269,658 1.272 АО «Учалинский ГОК» 8 22.536,000 не предусмотрен 7.116 ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» 7 20.895,000 не предусмотрен 23.215 «Белорецкий металлургический комбинат», АО 9 20.749,710 не предусмотрен 5.682 Акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» 9 12.387,228 не предусмотрен 214 Публичное акционерное общество «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» 7 10.941,300 не предусмотрен 3.895 Закрытое акционерное общество «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий» 7 6.901,950 не предусмотрен 426 Публичное акционерное общество «Башстройтранс» 7 5.528,000 не предусмотрен 16

Из-за увольнений в «Башнефти» в лидерах по величине фонда оплаты труда оказалось УМПО

На первом месте по величине фонда оплаты труда — ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО). Тут следует добавить, что с сентября прошлого года предприятие, поменявшее название на «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК, в свою очередь, находится в составе «Ростеха» Сергея Чемезова).

На фонд оплаты труда УМПО приходится 13,2 млрд рублей. Еще в 2016 году лидерство принадлежало «Башнефти», но за год зарплатная кубышка нефтяной компании сократилась более чем на 20% — одновременно прошли относительно массовые увольнения в головной компании (минус 617 сотрудников, см. ниже), число сотрудников «Башнефти» сократилось на 8,2%. К слову, в среднем сокращение по башкирским предприятиям составило 2%. Всего численность работников в 2017 году сократилась на 1 465 человек.

Из компаний, входящих в топ-5 по величине ФОТ, рост числа сотрудников произошел только на «ОДК-УМПО» (на 8,6%: с 21,3 тыс. до 23,2 тыс. человек). По числу работающих на предприятии «УМПО» продолжает занимать в Башкортостане первое место.

Напомним, в рамках изучения положения дел в российском авиапроме, мы писали, что в топ-100 авиастроительных компаний это башкирское предприятие занимало по итогам 2016 года четвертое место. В феврале 2018 года одним из топ-менеджеров компании стал сын главы Башкирии Камиль Хамитов.

По числу работающих на предприятии «УМПО» продолжает занимать в Башкортостане первое место. Фото Андрея Старостина (bashinform.ru)



Средняя зарплата на УМПО выросла на 14%, а вознаграждение директорам — в 1,5 раза

У уфимских моторостроителей зарплата в среднем выросла на 14%, а вознаграждение совету директоров компании выросло сразу в 1,5 раза и составило 20,8 млн рублей: каждый из семи директоров в среднем получил в прошлом году почти 3 млн рублей (в 2016 году — 2 млн рублей). Что из них перепало управляющему директору Евгению Семивеличенко, экс-главе уфимского Горсовета, можно только гадать.

За год ФОТ УМПО вырос на 23,8%, составив в 2017 году 13,18 млрд рублей. В среднем один сотрудник УМПО в месяц получал 47,3 тыс. рублей. Официальную среднюю зарплату в компании не раскрывают, но, согласно данным «Ростеха», зарплата в среднем по корпорации Чемезова составила в 2017 году 44 тыс. рублей.

Компания, судя по цифрам, чувствует себя неплохо. Выработка на работника составила по итогам 2017 году около 3,2 млн рублей: завод произвел и отремонтировал «рекордное за последние годы количество авиадвигателей — 422, и собрал 100 комплектов вертолетных двигателей ВК-2500. В структуре заказов экспорт составил долю в 60%, гособоронзаказ — 40%. В компании надеются на рост экспорта и отмечают интерес зарубежных заказчиков к продукции УМПО после войны в Сирии, где «вся российская авиация летала на уфимских моторах — Су-25, Су-30, Су-35». Портфель заказов на 2018 год сформирован полностью, на 2019 год — на 90%. В январе этого года предприятие посетил президент РФ Владимир Путин. О стратегической важности предприятия говорит тот факт, что башкирская компания головной производитель двигателя для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) и участвует в кооперации по созданию двигателя ПД-14 для магистрального самолета МС-21.

Конечно, все это официальные цифры. Что остается «в тени», остается только догадываться. Между тем, в конце прошлого года предприятие оказалось в центре неприятной истории. Выяснилось, что некоторые работники вынуждены были платить откаты своему начальству. Размеры таких «выплат» составляли 25—30 тыс. рублей. Кроме того, во время своего визита в Уфу Владимир Путин посетил и эту оборонную компанию. Руководство УМПО отчиталось перед президентом о высоких производственных показателях и зарплатах, что не осталось без внимания в блогосфере и социальных сетях. А карикатурист Камиль Бузыкаев по случаю нарисовал скетч: супруга работника завода спрашивает у своего мужа, принесшего зарплату: «По телеку сказали, что у вас зарплата по сто двадцать тыщ. Где остальные сто?»

Управляющий директор УМПО Евгений Семивеличенко — экс-глава уфимского Горсовета. Фото bashkortostan.er.ru

Жизнь после «АФК «Система»: как «Башнефть» уволила 617 человек

Заметно похудели кошельки и у топ-менеджеров башкирской нефтяной компании. Игорь Сечин, в отличие от Владимира Евтушенкова, видимо, не настроен поощрять уфимских начальников приобретенной «дочки», урезав им вознаграждение в 10 раз. Но обо всем по порядку…

«Башнефть» продолжает штормить после четырех лет управления «АФК «Система», перехода под контроль государства и продажи в 2016 году 50% «Роснефти» Игоря Сечина. Вроде бы налицо рост прибыли по МСФО за 2017 год в 2,7 раза, до 143 млрд рублей (по РСБУ — в 3 раза до 129,3 млрд рублей) и выручки на 13% по МСФО, до 671 млрд рублей (по РСБУ — на 17,5%, до 558,6 млрд рублей). Но выросли операционные расходы на 13% (до 573 млрд рублей), а себестоимость продаж взлетела сразу на 21,3%, составив 381 млрд рублей. Очевидно, «Роснефть», пытаясь навести порядок в запутанной структуре управления нефтяными активами Башкортостана «АФК «Система», весь прошлый год операционные расходы пыталась снизить. Этим может объясняться сокращение численности персонала (тем не менее с учетом сервисных и подрядных организаций на предприятиях «Башнефти» по данным за июнь 2017 года трудится порядка 100 тысяч человек) в головной компании, вызвавшее закономерное снижение фонда оплаты труда более чем на 20%: с 12,6 млрд рублей до 10 млрд рублей. Компания в итоге избавилась от 617 человек.

Любопытно, что сразу после покупки «Роснефтью» в Башкирии появились тревожные настроения — люди опасались массовых сокращений: глава «Башнефти» Андрей Шишкин в июне 2017 года заявлял, что «интеграция в состав «Роснефти» не предполагает сокращения рабочих мест». Однако еще в октябре 2016 года стало известно о намерении команды Сечина «на 50% сократить московский офис «Башнефти», где работали тогда 700 человек: представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что «это абсолютно естественно — когда мы говорили об оптимизации и синергетическом эффекте, в том числе это включало сокращение дублирующих функций». По-видимому, исключение дублирующих функций и повлекло за собой сокращение более 600 человек в прошлом году. При этом опасения компании могло вызвать сокращение прибыли в первом полугодии 2017 года на 24% и одновременный рост операционных расходов.





На предприятиях «Башнефти» по данным за июнь 2017 года трудится порядка 100 тысяч человек. Фото newsader.com



Средняя зарплата все равно сократилась, «золотые парашюты» отменили, дивиденды не выплатили

Хотя, казалось бы, сокращение персонала должно было привести к росту средней зарплаты, она сократилась на 14%, составив 121,3 тыс. рублей. «Башнефть» в итоге отложила выплату дивидендов за 2016 год на конец 2017 года (к тому времени «Роснефть» владела акциями «Башнефти» больше года, ей не нужно было платить налог) и отказалась выплачивать «золотые парашюты» бывшим топ-менеджерам компании в объеме 2,7 млрд рублей. Необходимость снижения расходов сказалась на отмене вознаграждений 10 членам совета директоров (восемь из них работают в «Роснефти», еще двое — Евгений Гурьев и Фархад Самедов — вице-премьеры правительства Башкортостана) по итогам 2017 года. К слову, в феврале ходили слухи, что Самедова попросят освободить кресло и в правительстве РБ. Но пока лишь это слухи, Фархад Астанович продолжает занимать кресло заместителя премьер-министра республики.

В 2016 году семи членам СД направили 51,2 млн рублей (в среднем на каждого пришлось по 5,1 млн рублей). Кроме того, «Башнефть» в 10 раз снизила объем вознаграждений коллегиальному органу управления (пять вице-президентов, один член правления «Башнефти», один президент): с 1 млрд рублей в 2016 году до 114,2 млн рублей в 2017 году. На каждого пришлось, в среднем, 16,3 млн рублей против 152,7 млн рублей в 2016 году. Видимо, корпорация Сечина намерена как можно скорее «отбить» средства, потраченные на покупку башкирской нефтянки.



Кроме того, «Башнефть» несет и социальную нагрузку. После того, как благотворительный фонд «Урал» Муртазы Рахимова перестал содержать хоккейный клуб «Салават Юлаев», эту обязанность передали новой «дочке» «Роснефти». Насколько успешно стала выступать уфимская хоккейная дружина на деньги нового спонсора, знают многие любители спорта.

Несмотря на снижение добычи руды, УГОК Искандера Махмудова выплатил членам совета директоров 22,5 млн рублей



На третьем месте — «Учалинский ГОК», чьи руководители в обиде не остались. Здесь фонд оплаты труда вырос на 8%, и составил по итогам 2017 года 4 млрд рублей. «Учалинский горно-обогатительный комбинат» принадлежит «Уральской горно-металлургической компании» Искандера Махмудова. Размер средней зарплаты в 2017 году здесь вырос с 43,8 до 47,6 тыс. рублей. При этом на предприятии штатная численность почти не изменилась. Но что интересно, если по итогам 2016 года вознаграждения членам совета директоров не выплачивались, то по итогам 2017 года они получили 22,5 млн рублей. На каждого из восьми членов СД пришлось по 2,8 млн рублей.

Размер средней зарплаты на «Учалинском ГОКе» в 2017 году вырос с 43,8 до 47,6 тыс. рублей. Фото ugmk.com

Удивительно это потому, что второй год подряд предприятие снижает добычу руды. В мае прошлого года было объявлено, что УГОК планирует добыть и переработать 5,95 тыс. тонн медной и медно-цинковой руды, на 22,5% меньше, чем годом ранее. При этом затраты на 1 рубль товарной продукции (работ и услуг) оценивались в 100,2 копейки: в итоге убыток до налогообложения должен был составить 512 млн рублей (в 2016 году — прибыль 3,93 млрд).

По итогам l квартала 2017 года УГОК получил по РСБУ чистую прибыль в 560,833 млн рублей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно с этим компания вкладывает в капитальное строительство 2,6 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла на 20,7% до 4 млрд рублей. Все это на фоне покупки в 2015 году 100% Сибайского ГОКа за 3,45 млрд рублей. И низких котировок цветных металлов на Лондонской бирже. По итогом трех кварталов 2017 года чистая прибыль составила 741,6 млн руб, что в 3,4 раза меньше показателя за аналогичный период 2016 года. Выручка УГОК снизилась на 7,7% — до 15,1 млрд руб. Кредиторская задолженность выросла с 1,99 млрд до 2,22 млрд руб. Компания уже по итогам 2016 года отказалась от дивидендов и оставила прибыль нераспределенной. В апреле этого года стало известно, что башкирские власти собираются поддержать два приоритетных проекта УГОК и приобретенного им Сибайского ГОКа на 3,6 млрд рублей.

Управляющие «газпромовской дочки» получили в 2017 году по 30 млн рублей на брата

Вознаграждение члена совета директоров «газпромовской дочки» ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (многие уфимцы помнят компанию по прежним названиям «Башгаз» и «Газ-Сервис») чисто символическое — в 2017 году оно, увеличившись в два раза, составило 150 тыс. рублей. Фонд оплаты труда на предприятии в 2017 году вырос на 2% и составил 3,34 млрд рублей. Средняя зарплата выросла на 6,24% и составила 37,8 тыс. рублей. Больший рост зарплаты объясняется сокращениями: уволено в прошлом году было 302 человека (4%).

Зато 292 млн рублей пошло управляющей организации — ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», управляют которой с 2016 года 10 человек: получается в среднем по 29 млн рублей на «брата». Дела, в отличие от ряда других «дочек» гиганта Алексея Миллера, идут неплохо: в своем обзоре топ-100 башкирских компаний мы писали о том, что «Газпром газораспределение Уфа» занимает 40-е место с оборотом в 7,5 млрд рублей. Отчетность за прошлый год пока неизвестна, но по итогам l квартала динамика что выручки, что прибыли — положительная. При этом в 2015 году «Газпром газораспределение Уфа» получило 247 млн руб. чистой прибыли по РСБУ, что было на 7,1% меньше, чем в 2014 году. В итоге была секвестирована инвестпрограмма на 10,5%: с 549 млн до 491,4 млн рублей.

Вознаграждение члена совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Уфа» — чисто символическое. Фото vbashkortostane.gazprom.ru



И «уволили» коллегу по работе за «аферу с родственниками» под крылом вице-мэра Уфы

В прошлом году в одном из филиалов «Газпром газораспределение Уфа» произошел скандал: вынужденно написал заявление об уходе по собственному желанию руководитель уфимского филиала Ирек Нигматуллин (депутат Госсобрания — Курултая РБ) после того, как в начале 2017 года предприятие провело проверку по безопасности.

В компании уже 4 года действует приказ, согласно которому руководителям всех подразделений запрещено заключать сделки с лицами, которые близки к родству или являются членами семьи, однако Нигматуллин сам «нарушал корпоративную политику, заключая договоры с лицами, близкими к родственным связям». Как сообщали наблюдатели, он передал объемы работ трем подрядным организациям, которые принадлежали его сыну и супруге. «Полетела» созданная Нигматуллиным структура после того, как «газпромовский начальник» начал ставить условия крупным застройщикам, таким, как «Миловский парк», и не менее крупным ретейлерам, таким, как продуктовая сеть «Форвард», завышая стоимость подключения к сетям в десятки раз и требуя заключать договоры с аффилированными фирмами». К «афере» считают причастным и задержанного вице-мэра Уфы Ильдара Хасанова, ответственного за инвестиционную политику (попался на взятке в 1 млн рублей).

«Уфаоргсинтез», как и «Башнефть», пока затянул пояса: в ожидании миллиардов от Сечина и властей РБ

Пятерку башкирских предприятий с самым большим фондом оплаты труда замыкает «Уфаоргсинтез», чьи топ-менеджеры снова оказались без вознаграждения. ФОТ компании в 2017 году здесь вырос на 2%, и составил 3 млрд рублей. Средняя зарплата выросла на 5,5%, с 73,1 до 77,2 тыс. рублей. Принадлежащее ранее «АФК «Система», а с 2016 года «Роснефти», предприятие, как и «Башнефть» («Уфаоргсинтез» находилась в производственной интеграции с «Башнефтью», сегодня входит в группу «Башнефти»), явно было весь прошлый год занято оптимизацией. В итоге на улице оказались 114 человек (сокращено было 3,4% сотрудников). Как и «Башнефть», предприятие который год отказывается выплачивать вознаграждение членам совета директоров. Компания, по данным аналитической службы «Реального времени», занимала 14-е место по объему выручки (в 2016 году она составила 29,2 млрд рублей) среди предприятий РБ. У команды Игоря Сечина амбициозные планы на «Уфаоргсинтез»: «Роснефть» намерена создать три нефтехимических кластера и вложить в них суммарно около 30 млрд долларов США. Точками приложения усилий по созданию Поволжского кластера станут Самара и Уфа. Инвестпроект «Уфаоргсинтеза» по модернизацию производства изопропилбензола вошел в число 16 приоритетных проектов властей РБ.

Экс-директор «Уфаоргсинтеза» Фархад Самедов (на фото слева) ушел во власть, став вице-премьером Башкортостана. Фото rupec.ru

Новый 2017 год компания начала со смены командного состава: экс-директор «Уфаоргсинтеза» Фархад Самедов ушел во власть, став вице-премьером Башкортостана, на его место сел, ранее проработав первым замгендиректора в команде Самедова, Сергей Заруцкий. Насколько хорошо шли дела в «Уфаоргсинтезе», по сравнению с «Башнефтью», можно судить по тому, что в 2016 году компания предоставила «Башнефти» заем в 8 млрд рублей. Летом прошлого года компания ввела в эксплуатацию воздухоразделительную установку. После ее технического перевооружения мощность по производству газообразного азота в результате модернизации увеличилась на 3 500 нм куб./ч.

Несмотря на успехи, в мае 2017 года стало известно, что компания направит на выплату дивидендов акционерам за 2016 год менее 1% от годовой чистой прибыли (составившей в 2016 году 5,8 млрд руб). В «Уфаоргсинтезе» перестраховались вовремя: 2017 год оказался не таким удачным — чистая прибыль предприятия в 2017 году по РСБУ составила 5,41 млрд руб, что на 7% меньше показателя 2016 года. Выручка компании упала на 5,5% — до 27,6 млрд руб. на фоне роста себестоимости продукции (на 4%, до 22,07 млрд руб.). Кредитная нагрузка выросла с 2 млрд до 3 млрд рублей, то есть, в 1,5 раза. Помочь компании должны и власти РБ, а не только «Роснефть»: в январе этого года стало известно, что глава РБ Рустэм Хамитов планирует инвестировать в крупные заводы Уфы до 70—80 млрд рублей: в первую очередь деньги будут вложены в развитие «Башнефти» и «Уфаоргсинтеза».

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