Исследование: каждый второй казанец доволен своим соцпакетом от работодателя

Чаще всего в стандартный корпоративный соцпакет входит ДМС

Фото: Максим Платонов

Соцпакет от работодателя полностью или частично устраивает каждого второго казанца — 48%. Об этом свидетельствуют результаты исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

Чаще всего — в 53% случаев — в стандартный корпоративный соцпакет входит ДМС. Также в тройку самых распространенных опций вошли подарки для работников и их детей к праздникам и билеты на детские мероприятия (20%), а также предоставление льготных займов на покупку жилья (7%).

Полностью довольны своим соцпакетом 41% жителей города. Чаще всего таким мнением делились работники образования и безопасности, а также банковской сферы — по 15%. Немного реже об этом говорили маркетологи, рекламщики и пиарщики (8%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Казанцы хотели бы дополнительно видеть в соцпакетах следующие опции:

оплата аренды жилья и услуг ЖКХ — этот вариант выбрал 31% опрошенных;

оплата проезда до работы и обратно — 21%;

страховка от несчастных случаев и негосударственные пенсионные программы — по 23%;

накопительное страхование жизни — 17%.

27% респондентов подчеркнули, что важным элементом соцпакета остается ДМС.

Напомним, в первом полугодии 2024 года предложений о работе с бонусами стало больше на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Наибольший прирост таких вакансий зафиксирован в строительной отрасли (+565%).

Галия Гарифуллина