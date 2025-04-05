Исследование: каждый второй казанец доволен своим соцпакетом от работодателя
Чаще всего в стандартный корпоративный соцпакет входит ДМС
Соцпакет от работодателя полностью или частично устраивает каждого второго казанца — 48%. Об этом свидетельствуют результаты исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь».
Чаще всего — в 53% случаев — в стандартный корпоративный соцпакет входит ДМС. Также в тройку самых распространенных опций вошли подарки для работников и их детей к праздникам и билеты на детские мероприятия (20%), а также предоставление льготных займов на покупку жилья (7%).
Полностью довольны своим соцпакетом 41% жителей города. Чаще всего таким мнением делились работники образования и безопасности, а также банковской сферы — по 15%. Немного реже об этом говорили маркетологи, рекламщики и пиарщики (8%).
Казанцы хотели бы дополнительно видеть в соцпакетах следующие опции:
- оплата аренды жилья и услуг ЖКХ — этот вариант выбрал 31% опрошенных;
- оплата проезда до работы и обратно — 21%;
- страховка от несчастных случаев и негосударственные пенсионные программы — по 23%;
- накопительное страхование жизни — 17%.
27% респондентов подчеркнули, что важным элементом соцпакета остается ДМС.
Напомним, в первом полугодии 2024 года предложений о работе с бонусами стало больше на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Наибольший прирост таких вакансий зафиксирован в строительной отрасли (+565%).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.