Юрий Шевчук о башкирских шиханах: «Давайте оставим это чудо для потомков»

Основатель и лидер группы ДДТ, народный артист Республики Башкортостан Юрий Шевчук выступил за сохранение башкирских шиханов.

Лидер ДДТ назвал Башкирию «удивительным по красоте» краем и вспомнил, как, учась на художника, зарисовывал местные пейзажи.



«И вот шиханы, мне не дает покоя эта история. Уникальное вообще явление природы» — заявил Шевчук.



Он отметил, что если шиханы уничтожат, останутся только пачки с содой. Шевчук также призвал Башкирскую содовую компанию (БСК) добывать сырье в других местах.

«Давайте оставим эту гармонию, это чудо для потомков. Они нам поаплодируют и вам, дорогие предприниматели, тоже» — сказал лидер ДДТ.



Напомним, что БСК требует передачи шиханов для разработки сырья. Общественники и экологи выступают против.



Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что необходимо время для спокойного изучения ситуации, чтобы принять взвешенное решение.



В поддержку шиханов выступили заслуженный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдар Галимов и народный артист Башкирии, кураист Роберт Юлдашев.