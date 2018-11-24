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Юрий Шевчук о башкирских шиханах: «Давайте оставим это чудо для потомков»

16:57, 24.11.2018
Юрий Шевчук о башкирских шиханах: «Давайте оставим это чудо для потомков»
Фото: скриншот видео youtube.com

Основатель и лидер группы ДДТ, народный артист Республики Башкортостан Юрий Шевчук выступил за сохранение башкирских шиханов.

Лидер ДДТ назвал Башкирию «удивительным по красоте» краем и вспомнил, как, учась на художника, зарисовывал местные пейзажи.

«И вот шиханы, мне не дает покоя эта история. Уникальное вообще явление природы» — заявил Шевчук.

Он отметил, что если шиханы уничтожат, останутся только пачки с содой. Шевчук также призвал Башкирскую содовую компанию (БСК) добывать сырье в других местах.

«Давайте оставим эту гармонию, это чудо для потомков. Они нам поаплодируют и вам, дорогие предприниматели, тоже» — сказал лидер ДДТ.

Напомним, что БСК требует передачи шиханов для разработки сырья. Общественники и экологи выступают против.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что необходимо время для спокойного изучения ситуации, чтобы принять взвешенное решение.

В поддержку шиханов выступили заслуженный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдар Галимов и народный артист Башкирии, кураист Роберт Юлдашев.

Общество Башкортостан
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