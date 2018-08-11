События недели: обвал рубля, «Мерс» для Кантюкова и скандал в арбитраже Татарстана

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Наиболее обсуждаемой темой на федеральном уровне на уходящей неделе стали новые жесткие санкции США в отношении России, а также последовавший за этим обвал рубля. На уровне Татарстана мощный резонанс вызвало убийство 9-летней девочки в приемной семье в Алексеевском районе РТ. Также активно обсуждался «распил» денег Противоракового фонда республики, приговор сыну судьи за пьяное ДТП и приобретение местным филиалом газового монополиста — «Газпром трансгаз Казань» — автомобиля за 11 млн рублей. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Новые санкции и обвал рубля

В среду, 8 августа, Госдеп США анонсировал новые жесткие ограничения в отношении России, связав их с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Первый пакет санкций ожидается 22 августа. Почти сразу новость вызвала падение российской валюты: в день публикации заявления доллар подорожал на 2 рубля, в четверг торги на Московской бирже также открылись существенным снижением курса отечественной валюты. В пятницу курс доллара составлял 67,26 рубля.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в беседе с «Реальным временем» заявил, что он не видит никакого обвала, но видит панику. Также спикер констатировал: «Конечно, поздно спасать рублевые активы. Рекомендация одна — сидеть и не дергаться, иначе вы будете стадом, побежите в обменники и будете теми, на ком держится фондовый и валютный рынки». С позицией других экспертов вы можете ознакомиться здесь.

Страшная новость на этой неделе пришла из Алексеевского района: в деревне Красная Горка в приемной семье убили 9-летнюю девочку. Фото Максима Платонова

Убийство приемной дочери в Алексеевском районе и гибель ребенка из Нижнекамска в Сочи

Страшная новость на этой неделе пришла из Алексеевского района: в деревне Красная Горка в приемной семье убили 9-летнюю девочку. Ребенок скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, на теле обнаружены следы жестоких побоев и термических ожогов — судмедэксперты выяснили, что Жанну перед смертью обварили кипятком. Всего в семье воспитывались шесть детей, всех их изъяли из семьи и отправили в приют в Алексеевском. Отцу погибшей предъявлено обвинение в убийстве, он задержан.

Другая жуткая история произошла с ребенком из Татарстана в Сочи. В прошлую пятницу обильные дожди затопили улицы поселка Лазаревского так, что пешеходы передвигались по щиколотку в воде. На одном из таких перекрестков и произошло ЧП с семьей из Нижнекамска, которая приехала на отдых. Бабушка с внуком шли по тротуару, мальчик неожиданно провалился в яму и ушел под воду. Оказалось, ребенок упал в открытую ливневую канаву, и его сильным потоком утянуло в коллектор. Бросившаяся на помощь бабушка не смогла помочь внуку. Спустя некоторое время его тело нашли в открытом море.

На этой неделе Следком возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Сочинские чиновники пытались было оправдаться, что решеток на таких гидросооружениях быть не должно. Однако такой ответ возмутил общественность. В то же время, хозяин гостиницы в Лазаревском районе признался, что переделал ливневую канаву, в которой погиб ребенок из Татарстана. Подробности истории вы можете узнать из материала «Реального времени».

В среду началось рассмотрение иска общественных активистов о признании незаконной Территориальной схемы обращения с отходами. Фото Инны Серовой

Противники МСЗ на тропе войны и новый экорайон в Аракчино

Противники МСЗ вышли на тропу войны — в среду началось рассмотрение иска общественных активистов о признании незаконной Территориальной схемы обращения с отходами. Отметим, что только 12 из 109 подписавшихся под коллективным иском к республиканским Кабмину и Минстрою противников строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново присутствовали в этот день в зале Верховного суда Татарстана. Остальных на первое заседание по громкому делу не пустил судья Эдуард Каминский — ввиду отсутствия мест. А главным результатом прошедшего судебного заседания можно считать сообщение судьи о том, что он обратится к председателю суда с просьбой подобрать для продолжения процесса помещение попросторнее. «Реальное время» опубликовало подробный репортаж с заседания.

Также на уходящей неделе в Казани презентовали экорайон в Аракчино: Агентство стратегического развития «Центр», которое занимается проведением конкурса на мастер-план территории бывшей 43-й артиллерийской базы, решило показать площадку. Отметим, что на участок, площадь которого немногим превышает 700 га, долгие годы мало у кого был доступ, а совсем скоро там должен появиться новый жилой микрорайон.

— Массовые продажи хотели открыть до конца года или уже весной следующего. Со всего участка хотели выручить 12 млрд рублей, но вопрос, в течение какого срока. Реализация уже началась, 70 га продали, но с условием, что их формирование будет осуществлено по итогам конкурса, чтобы вся работа была в комплексе. Нужна подпитка фонда, поэтому было принято такое решение, — рассказал председатель совета Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов.

Три финалиста, с которыми заключат договоры на разработку концепции первого в Казани экорайона, который появится в Кировском районе, станут известны 22 августа.

В Казани практически не останется мест для бесплатной стоянки в центре города. Фото Романа Хасаева



Казанский бизнес против управления наружной рекламы и новые платные парковки в столице РТ

Казанский бизнес взбунтовался против чиновников исполкома, которые собираются ввести очередные запреты на размещение рекламы. Предприниматели заявляют, что диалога с властью у них не получилось — теперь они намерены коллективно заблокировать продвижение документа, содержащего большой перечень новых ограничений. Сейчас, вопреки решению Верховного суда, в столице Татарстана нельзя размещать рекламу на частных территориях, а недавние предложения мэрии лишь сводятся к дополнительным запретам.

Тем временем, «Реальное время» обнаружило два тендера, опубликованных комитетом по транспорту исполкома. В соответствии с ними, в Казани практически не останется мест для бесплатной стоянки в центре города. Станет платной парковка и у парка имени Горького. Интересно при этом, что некоторые участки с будущей платной парковкой сейчас является зонами, где остановка и стоянка запрещены.

Турецкий «Диснейленд» в Татарстане

В Казань с большими планами приехали представители турецких компаний «Гюрсой Групп», «Кальон» и «Танрыверди Холдинг». Инвесторы намерены построить в Татарстане тематический парк развлечений по примеру стамбульского Isfanbul. Этот своего рода турецкий «Диснейленд» площадью 600 тыс. кв. м включает в себя торговые и выставочные центры на 200 с лишним магазинов, с различными точками питания, гостиницей, кинотеатром 5D, аттракционами для всей семьи. В год его посещают более миллиона гостей (40% из них — туристы), а торговый центр при нем — около 15 миллионов человек. Вот такой же аналог турецкого парка и хотели бы построить рядом с Казанью.

В Татарстане инвесторам предложили на выбор три площадки: две территории в Верхнеуслонском и одну в Лаишевском районе. Одна локация непосредственно у Верхнего Услона — 40 га земли, еще 68 га — недалеко от деревни Татарское Бурнашево, и 78 га — у села Столбище. С последним вариантом — самым большим участком — гости ознакомились в четверг. Также в рамках визита иностранные инвесторы презентовали проект президенту Татарстана и подтвердили свои намерения подписанием соглашения с Госкомитетом по туризму и Агентством инвестиционного развития.

Верховный суд Татарстана поддержал приговор (2,5 года колонии-поселения) сыну судьи за пьяное ДТП с тяжкими последствиями



Приговор сыну судьи за пьяное ДТП и наказание для замглавы Министерства образования РТ за нетрезвое вождение

В пятницу Верховный суд Татарстана поддержал приговор (2,5 года колонии-поселения) сыну судьи за пьяное ДТП с тяжкими последствиями. Защите не удалось добиться ни прекращения дела в связи с примирением сторон, ни замены реального срока условным. Напомним, 19 июня райсуд рассмотрел это дело в особом порядке, но нашел в действиях подсудимого отягчающие обстоятельства. Согласно приговору от 19 июня 2018 года, в ночь на 30 января 2018 года на пересечении проспекта Ямашева с улицей Мусина нетрезвый водитель Kia Optima, пытаясь уйти от полицейской погони, на скорости врезался в остановившуюся на светофоре «семерку». В результате погиб 19-летний пассажир отечественного авто, еще четверо получили тяжелые травмы, менее серьезно пострадала еще одна пассажирка.

Вместе с тем, на уходящей неделе суд спас замглавы Министерства образования Татарстана от ответственности за нетрезвое вождение. Лишили на полтора года водительских прав за нетрезвое вождение заместителя министра образования РТ Станислава Андреева в ноябре прошлого года. Однако уже в апреле постановлением зампредседателя Верховного суда РТ судебное решение в отношении замминистра по формальным обстоятельствам было отменено. Это редкий случай: как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГИБДД по РТ, в Татарстане в судебном порядке отменяется не более 1-го процента вынесенных по протоколам инспекторов ДПС постановлений.

Из других громких событий — задний ход скандальному делу о поджоге иномарки непокорного должника «Татсоцбанка» из «Галереи вин» дал Вахитовский райсуд Казани.



В «Майский» — по самые помидоры и «Мерс» для компании «Газпром трансгаз Казань»



На этой неделе «Реальное время» выяснило что, глава тепличного комплекса «Майский» и депутат Госсовета Ильшат Ганиев незаметно для всех довел свою долю в компании до 51%. Одновременно в совокупности 5% потеряли миноритарии комплекса в лице двух замов Ганиева и главного бухгалтера. Эксперты говорят, что рентабельность бизнеса «Майского» в последнее время снижается, и у этого есть как рыночные, так и внутренние причины.

Также, копаясь в интересных тендерах республики, наше издание обнаружило, что местный филиал газового монополиста — «Газпром трансгаз Казань» — решил прикупить автомобиль. Причем понадобится ему далеко не скромный экземпляр транспортного средства: в названии тендера, опубликованного 2 августа, фигурирует Mercedes-Benz, общая стоимость закупки — почти 11 миллионов рублей. Судя по официальному сайту производителя, по указанной цене продается, к примеру, Mercedes-Maybach (стоимость — от 9,1 млн рублей), родстер Mercedes-AMG GT (от 9,2 млн рублей), внедорожник G-класса (от 9 млн рублей). Передано транспортное средство должно быть до 30 декабря 2018 года.

Регистрацию экс-главы Ижевска Юрия Тюрина кандидатом в депутаты хотят оспорить. Фото izh.ru



Что там у соседей?

На уходящей неделе стало известно о том, что регистрацию экс-главы Ижевска Юрия Тюрина кандидатом в депутаты хотят оспорить — его оппоненты требуют признать ряд подписей избирателей недействительными. Отметим, что перед этим Тюрина все же допустили до дополнительных выборов в городскую думу.

Также «Реальное время» составило рейтинг политической и деловой элиты Удмуртии. Выяснилось, что оставшийся на 3 месяца без мэра Ижевск полностью под свой контроль взяло правительство республики. Команда главы УР Бречалова при этом уже полностью сформирована, ищет инвесторов, ненужные активы для продажи, возможности для повышения эффективности управления и оптимизации. При этом ее уже перестали воспринимать как новеньких и ждут конкретных результатов. Наше издание опросило экспертов, чтобы выяснить, кого они считают наиболее влиятельными в политической и экономической жизни республики.

Тем временем, глава Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко (в 2016 году — самый богатый из членов областного правительства) покинул свой пост, чтобы отправиться работать в Национальную инжиниринговую корпорацию, открытие которой было анонсировано на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Кобенко уходит, оставляя Самару на 65-м месте рейтинга инвестиционной привлекательности, при этом в регионе осталось много нереализованных проектов. Подробности — в материале «Реального времени».



Прощание с Орханом Джемалем и смерть основателя Корпорации «Центр»

Во вторник в Московской соборной мечети попрощались с Орханом Джемалем, погибшим в Африке. В траурном мероприятии приняли участие многие известные общественные и религиозные деятели, политики, коллеги-журналисты. Тысячи людей пришли проститься с военным корреспондентом. Напомним, 31 июля стало известно о гибели в Центральноафриканской Республике известного российского журналиста, специализирующегося на военных конфликтах, Орхана Джемаля. Вместе с ним были убиты оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Во вторник в Московской соборной мечети попрощались с Орханом Джемалем, погибшим в Африке. Фото Расула Тавдирякова

К великому сожалению, в день прощания с Орханом Джемалем в возрасте 51 года ушел из жизни один из самых известных предпринимателей Удмуртии Сергей Ощепков — основатель и владелец крупной сети магазинов бытовой техники Корпорации «Центр», работающей сейчас в 20 регионах. «Реальное время» подробно рассказывало, с чего начинал бизнесмен и каким, по словам его близких, он был человеком.

Дело онкологов, наказание для арбитражного судьи и арест экс-ректора КНИТУ-КХТИ

Силовики взялись за самую аффилированную сферу татарстанской медицины — лечение и выявление рака. После отставки главврача республиканского онкодиспансера Следком возбудил дело в отношении неустановленных граждан и должностных лиц этого медучреждения, «пиливших» деньги Противоракового фонда РТ. Источники «Реального времени» уверяют: первым эпизодом со скромным ущербом менее 400 тыс. рублей дело не закончится. Подробности вы можете найти здесь.

Также на уходящей неделе к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения привлечен судья Арбитражного суда Татарстана Андрей Горинов, заслуженный юрист республики и член Совета судей РТ. На таком наказании для подчиненного настаивал новый председатель татарстанского арбитража Максим Боровков, и Квалифколлегия судей республики с ним согласилась. Чем проштрафился судья, стороны скрывают, ссылаясь на то, что решение о его наказании пока не вступило в силу. Несмотря на это, «Реальное время» выяснило детали недавнего скандала вокруг аудиозаписи процесса, на котором от человека в мантии прозвучала угроза про «тузика и грелку».

Помимо этого, Верховный суд Татарстана оставил под арестом до 27 октября экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. В суде были оглашены компрометирующие Дьяконова показания его бывших замов. Подробности — в репортаже «Реального времени».



