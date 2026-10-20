«ПроЗерно»: пшеница в России продолжает дорожать

Одна из причин — укрепление экспортных котировок

Фото: Алексей Вангаев

Цены на пшеницу в России на минувшей неделе продолжили рост, начавшийся в конце сентября — начале октября после длительного падения. Об этом говорится в мониторинге компании «ПроЗерно».

По словам гендиректора компании Владимира Петриченко, одна из причин — укрепление экспортных котировок. Влияют и планы по госзакупкам зерна в интервенционный фонд, старт которых намечен на конец октября.

Экспорт зерна в сентябре сократился до 2,42 млн тонн с 5,6 млн год назад. Запасы в сельхозорганизациях на 1 октября почти совпали с прошлогодними — 42,6 млн тонн, поскольку резко замедлилось поступление нового урожая: в сентябре намолочено 20,9 млн тонн против 32,8 млн годом ранее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сильнее всего пшеница 3-го класса подорожала в Поволжье — на 620 рублей, до 10 360 рублей за тонну. На юге рост составил 600 рублей, до 9 583, в Сибири — 485, до 12 217, в Черноземье — 200, до 9 888, на Урале — 100, до 11 217 рублей. Исключением стал центр, где цены на пшеницу 3-го класса не изменились.

Ранее сообщалось, что в Татарстане намолотили почти 3,8 миллиона тонн зерна. Минсельхоз подвел итоги сезона: год выдался непростым для аграриев.

Алсу Сабирзанова