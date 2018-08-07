«Его жизнь — это подвиг»: как в Москве попрощались с журналистом Орханом Джемалем

Погибшему российскому военкору прочитали джаназа-намаз

Фото: Расул Тавдиряков

Сегодня в Московской соборной мечети попрощались с Орханом Джемалем, погибшим в Африке. Проводить в последний путь выдающегося журналиста пришли тысячи желающих, среди них было немало медийных лиц. Как это происходило, читайте в «Реальном времени».

Погибли в Центральной Африке

Церемония прощания с известным журналистом состоялась сегодня на территории Соборной мечети Москвы. В траурном мероприятии приняли участие многие известные общественные и религиозные деятели, политики, коллеги-журналисты. Тысячи людей пришли проститься с выдающимся военным корреспондентом.

Напомним, 31 июля стало известно о гибели в Центральноафриканской Республике известного российского журналиста, специализирующегося на военных конфликтах, Орхана Джемаля. Вместе с ним были убиты оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Тысячи людей желали прийти попрощаться с Орханом Джемалем. Изначально планировалось, что заупокойная молитва пройдет в субботу, 4 августа. Однако время похорон переносилось. Тела погибших из-за бюрократических проволочек долго не могли привезти на родину. Более того, в ЦАР даже затерялась справка о смерти. В выходные стало известно, что Джемаля привезут во вторник. Церемония прощания и погребальная молитва были совершены на площадке у Соборной мечети.

«Я очень горжусь своим отцом»

К 13.00 тело погибшего доставили к мусульманскому храму. К слову, его уложили на специальные носилки и полностью закрыли плотной зеленой тканью с рисунком мечети. На импровизированную сцену вышел журналист и политик Максим Шевченко. Он, как близкий друг погибшего, выступил своеобразным ведущим действа.

— Вся жизнь Орхана — это подвиг, борьба ради справедливости, против угнетения, — начал выступление Шевченко. — Он всегда вставал на сторону тех, кому угрожала опасность, на кого оказывалось давление. Каждый из нас явился на этот свет, чтобы прожить достойную жизнь и уйти, когда будет назначен его срок. Орхан прожил достойнейшую жизнь, побывал во многих горячих точках.

Он также вспомнил и отца журналиста — выдающегося мыслителя Гейдара Джемаля, который покинул этот мир в конце 2016 года. Шевченко подчеркнул, что погибшего военкора любили и уважали люди разных политических и религиозных взглядов, различных национальностей.

— Орхан жил как герой, умер как герой, стал мучеником за веру, за правду, — взял слово политолог из Татарстана Руслан Айсин. — Он был достойным мусульманином, как и его отец.

Далее «модератор» позвал к микрофону подростка — Мансура, сына Джемаля. По словам Шевченко, мальчик «совершает намаз, является честным, достойным молодым человеком».

— Я очень горжусь своим отцом, — еле сдерживая слезы, произнес Мансур. — Таких людей редко где можно встретить. Если бы таких, как он, было чуть-чуть больше, то мир был бы намного лучше. Я постараюсь стать таким же великим, как мой отец. Я рад, что столько людей пришли проститься с ним…

В это время собравшиеся дружно прокричали троекратный такбир «Аллаху акбар» («Аллах велик»).

Потом подошло время для речей религиозных деятелей. Шевченко по очереди приглашал Нафигуллу Аширова (председателя Духовного управления мусульман Азиатской части России, муфтия), Абдул-Вахеда Ниязова и других известных среди мусульман России лиц.

— Безусловно, он был незаурядной и очень противоречивой личностью, — отметил Абдул-Вахед хазрат. — Он был таким бунтарем, сорвиголовой, он всегда был справедливым. Но до последних своих дней, до трагической гибели, он оставался большим ребенком, романтиком. Даже уйдя, этот шахид объединил миллионы…

Ниязов обратил внимание на то, что за Джемаля молились в мечети «Аль-Акса» (Иерусалим) — третьей святыне ислама. Люди со всего мира переживали за гибель российских журналистов в Африке.

— Орхан не был ребенком, — возразил Шевченко. — Он был львом, взрослым мужчиной, который бросал в лицо угнетателям, палачам и насильникам правду, он смотрел им в глаза и шел в тюрьмы, казематы… Ребенок так не поступает. Мы провожаем воина, мужчину, поэта, журналиста, отца и героя. Аллаху акбар!

Покойся с миром, Орхан!

Глава Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, приведя цитату из Корана о шахидах, подчеркнул, что не стоит говорить, что Орхан умер, поскольку его душа жива и ждет встречи со своим Создателем. Далее он объяснил порядок совершения джаназа-намаза (заупокойной молитвы). Один из имамов нараспев прочитал отрывок из Корана, а Равиль хазрат совершил молитву-дуа.

Затем верующие выстроились в ряды, чтобы выполнить обряд джаназа-намаза. Возглавил молитву Гайнутдин. В первых линиях встали родственники Джемаля, представители руководства СМР и ДУМ РФ (Ильдар Аляутдинов, Дамир Мухетдинов, Нафигулла Аширов) и другие верующие. Завершив молитву, Равиль хазрат по-отечески приобнял юного Мансура Джемаля и пожал ему руку.

После церемонии тело понесли к катафалку. Тем временем верующие многократно повторяли такбир. Затем покойного повезли на Хованское кладбище и предали земле.

— Ему нужно поставить памятник, такой же, какой у Гейдара в Алма-Ате стоит, — сказал Шевченко. — Там должен быть такой же меч, воткнутый в землю. Когда он воскреснет, он смог бы взяться за него.

Когда могила была засыпана, мусульмане снова сложили руки в дуа (молитва-просьба) за душу выдающегося единоверца.