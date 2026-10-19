Сбор зерна в России превысил 131 млн тонн

Также собрано свыше 27 млн тонн масличных культур

Фото: Реальное время

С начала 2026 года в России собрано более 131 млн тонн зерна и свыше 27 млн тонн масличных культур. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания по ситуации на зерновом рынке, передает ТАСС.

Озимыми засеяны три четверти запланированных площадей. В условиях перестройки экспортной логистики выработан комплекс мер, направленных на штатное проведение озимого сева и поддержание финансовой устойчивости аграриев.

Ранее Патрушев сообщал, что урожай зерновых в России в 2026 году ожидается в объеме около 140 млн тонн. Для сравнения: в 2025 году Россия собрала третий в истории объем зерна — более 144 млн тонн, в 2024-м — почти 130 млн, в 2023-м — около 143 млн. Рекорд был установлен в 2022 году — 157,676 млн тонн.

Также сообщалось, что на обслуживание госфонда сельхозпродукции выделят более 5 млрд рублей. Это обеспечит сохранение уже закупленного зерна.

Алсу Сабирзанова