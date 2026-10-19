Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) готова к отопительному сезону

Филиал АО «ТГК-16» успешно прошел соответствующую проверку

Фото: предоставлено АО «ТГК-16»

Исполком Нижнекамска выдал Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) паспорт готовности к отопительному периоду 2026—2027 годов. Филиал АО «ТГК-16» успешно прошел соответствующую проверку.

Оценка проводилась с 10 сентября по 9 октября 2026 года на основании Федерального закона «О теплоснабжении». В комиссию вошли представители исполнительного комитета Нижнекамска и Ростехнадзора. Они проверили техническое состояние оборудования, наличие персонала, резервного топлива и необходимых материально-технических ресурсов, а также другие параметры работы ТЭЦ.

Подготовка к сезону выполнена полностью: станция реализовала все запланированные мероприятия — 100% от плана. По итогам проверки комиссия присвоила Нижнекамской ТЭЦ уровень готовности «Готов».

Следующий этап — получение паспорта готовности от Министерства энергетики Российской Федерации. Документ ожидается в ноябре 2026 года.

Радифа Мингалева