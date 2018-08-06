Госзакупки: Рафкат Кантюков приобретает «Мерседес» за 11 миллионов

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

1. Подлатать 15 километров М7 за 400 миллионов

Одним из крупнейших тендеров недели стал заказ ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона» на ремонт 15 километров трассы М7. Стоимость работ составит 405 млн рублей. О тендере стало известно 31 июля, заявки будут приниматься до 16 августа. Аукцион состоится 20 августа.

Согласно технической документации, работы пройдут на участке от 925-го до 940-го километра на территории Татарстана. Каждый километр обойдется примерно в 27 миллионов. Работы должны начаться 10 сентября, а завершиться до 31 августа 2019 года. В списке работ — земляное полотно, восстановление водоотводных сооружений, устройство прикромочных лотков, а также обустройство дороги. Напомним, в конце 2017 года было открыто движение на участке трассы с 888-го по 901-й километр.

2. Тысяча тонн «дизеля» для «краснобусов»

Казанское МУП «ПАТП №4», в мае объявившее тендер на покупку 37 работающих на метане автобусов, теперь собирается закупить дизельное топливо на довольно крупную сумму — 74,6 млн рублей. Об этом стало известно 30 июля. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 августа, а аукцион состоится 20 августа.

Всего одному из крупнейших казанских автобусных перевозчиков понадобится 1350 тонн летнего дизельного топлива сорта С. Каждая тонна «солярки» будет стоить, таким образом, около 55270 рублей. Каждый литр, при расчете, что в тонне летнего дизельного топлива содержится около 1190 литров, будет стоить 46,44 рубля. Отметим, что, по данным аналитической службы «Реального времени» на 30 июля, стоимость литра дизтоплива в Казани составляла около 42,9 рубля.

Предприятие на неделе объявило тендер на «предоставление труда работников» на общую сумму в 49,7 млн рублей. Фото Максима Платонова



3. «ПОЗиС»: куплю работников, 150 рублей в час

Акционерное общество «ПОЗиС», закупавшее в апреле компрессоры за 8 миллионов евро, судя по всему, собирается оплатить труд работников на аутсорсе. Предприятие на неделе объявило тендер на «предоставление труда работников» на общую сумму в 49,7 млн рублей. Информация появилась 26 июля, заявки принимаются до 16 августа, а аукцион состоится 24 августа.

Всего «ПОЗиСу» понадобятся по три транспортерщика, штамповщика и шлифовщика, по одному оператору автоматических линий и наладчику холодноштамповочного оборудования, а также 208 работников под аббревиатурой СМР. Каждый час работы специалистов будет стоить от 117 рублей (штамповщик) до 151,5 рубля (шлифовщик).

4. История бесценна. Оцифровка особо ценных документов за 41 миллион

Госкомархив Татарстана собирается заплатить 41 млн рублей за оцифровку особо ценных документов. Такой тендер появился на портале госзакупок 1 августа. Заявки на участие будут приниматься до 22 августа, а оцениваться заявки будут 27 августа.

Работы должны быть выполнены до 30 ноября. Подрядчик должен будет подготовить документы к сканированию, отсканировать их, обработать графические образы, структурировать их, записать информацию на носители и внести полученные данные в Единую архивную информационную систему Татарстана. Из техзадания можно узнать, что 60% из сканируемых документов — ветхие. При этом 80% будут формата А3, а оставшиеся — формата А4. Какого рода документы это будут, в документации не уточняется.

Госкомархив Татарстана собирается заплатить 41 млн рублей за оцифровку особо ценных документов. Фото arhiv.tatarstan.ru



5. «А не замахнуться ли нам на левый берег Казанки...»

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана собирается заплатить за работы со сбором исходных данных по объекту «Левый берег Казанки» 20,5 млн рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок 27 июля. Заявки будут принимать почти месяц — до 20 августа. Рассматривать их будут 22 августа.

Техническое задание не отличается конкретикой. Целями и задачами заявлено обеспечение устойчивого развития территории, а также «обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений».

Основная часть работ должна включать положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о параметрах и плотности застройки территории. Кроме того, должны быть указаны положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства и реконструкции объектов. Отметим, что левый берег Казанки — это часть, непосредственно примыкающая к историческому центру, там, к примеру, уже расположилась Кремлевская набережная.

6. На недельку в Сингапур… за 11 миллионов

Институт развития образования Татарстана собирается продолжить знакомить регион с практиками небольшого азиатского государства. Учреждение на неделе объявило тендер, в соответствии с которым заплатит за реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Лучшие практики государственного управления Республики Сингапур в условиях цифровизации» 11,4 млн рублей. О закупке стало известно 2 августа, она будет осуществлена у единственного поставщика — Казанского федерального университета.

Услуги будут оказываться с 10 по 17 августа в Казани и Сингапуре. Общая длительность программы составит 45 академических часов. В ней примут участие 13 слушателей, помимо этого, будут два сопровождающих переводчика. Непосредственно обучение обойдется в 9,14 миллиона. Еще 2,13 млн будут потрачены на оформление виз и покупку авиабилетов. 24 тысячи потратят на медстраховку, а 94,4 тысячи — на приобретение национальных сувениров. В конце 2017 года, напомним, для чиновников Татарстана в Сингапуре проходила образовательная программа «Лидерство и инновации в действии».

«Татспиртпрому» нужен автомобиль без пробега, но год выпуска его устроит и 2016-й. Фото Максима Платонова



7. «Мерседес» за 11 миллионов для местного «Газпрома» и джип «Шевроле» для «Татспиртпрома»

Тем временем местный филиал газового монополиста — «Газпром трансгаз Казань» — решил прикупить автомобиль. Причем понадобится ему далеко не скромный экземпляр транспортного средства: в названии тендера, опубликованного 2 августа, фигурирует Mercedes-Benz, общая стоимость закупки — почти 11 миллионов рублей.

Закупка будет осуществлена у единственного поставщика, однако его название не указывается. Нигде не указывается и конкретная модель автомобиля. Судя по официальному сайту производителя, по указанной цене продается, к примеру, Mercedes-Maybach (стоимость — от 9,1 млн рублей), родстер Mercedes-AMG GT (от 9,2 млн рублей), внедорожник G-класса (от 9 млн рублей). Передано транспортное средство должно быть до 30 декабря 2018 года.

Неплохая машина понадобится и «Татспиртпрому». Алкогольный лидер 27 июля сообщил через портал госзакупок, что ищет поставщика для автомобиля Chevrolet Tahoe (или его эквивалента) за 3,7 млн рублей. Заявки принимаются до 6 августа, итоги будут подведены 10 августа.

Интересно, что «Татспиртпрому» нужен автомобиль без пробега, но год выпуска его устроит и 2016-й. В машине должен быть бензиновый двигатель объемом не менее 6,2 литра, шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Также в машине нужно предусмотреть электропривод складывания второго и третьего ряда сидений, систему бесключевого доступа, трехзонный климат-контроль. Не обойтись «королям водки и настойки» и без электропривода педального узла.

Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» собирается заняться ремонтом здания Госавтоинспекции. Фото Максима Платонова



8. В Мамадыше автоинспекторам отремонтируют офис

Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» собирается заняться ремонтом здания Госавтоинспекции. На эти цели будет выделена сумма в 2,5 млн рублей. О закупке было объявлено 31 июля, заявки будут приниматься до 8 августа, а аукцион состоится 13 августа.

Как следует из техзадания, ремонта дождалось здание на улице Кашапова в Мамадыше. Работы должны быть проведены в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта. Состоять они будут из 13 разделов. Это разборка, проемы (двери и окна), потолок, стены и полы, коммуникации (водопровод, канализация — внутренняя и наружная, отопление), электромонтажные работы, навес над запасным входом и лестница, пандус и прочие работы.

9. Воркаут в Русском Акташе

Русско-Акташскому исполкому, что находится в Альметьевском муниципальном районе, очень понадобилась площадка для воркаута (уличной гимнастики). На эти цели из скромного сельского бюджета будет выделено сразу 493 тысячи рублей. Тендер был объявлен 30 июля, заявки принимаются до 7 августа, а аукцион состоится 13 августа.

Как следует из технического задания, речь идет о площадке на улице Строителей, 14 в селе Русский Акташ. Работы должны быть выполнены в течение 30 дней. За это время там должны появиться три урны, качели на металлических стойках типа «гнездо», карусель с рулем, тренажер для укрепления мышц груди и рук, стол для армрестлинга, тренажер для тренировки и укрепления мышц и суставов талии и бедер, а также совмещенный велотренажер и степ-тренажер, тренажер для тренировки мышц и суставов рук и спины, два тренажера для разгибания ног.

Русско-Акташскому исполкому, что находится в Альметьевском муниципальном районе, очень понадобилась площадка для воркаута. Фото Романа Хасаева

10. «Народное караоке» в Кировском и Московском районах

Пока в селах Альметьевского района занимаются установкой тренажеров, в Казани думают о веселье. На неделе администрация Кировского и Московского районов объявила, что собирается заплатить 466 тысяч рублей за поставку телевизоров и звукового оборудования для проведения конкурса «Народное караоке» на территории районов. Заявки принимаются с 3 по 14 августа.

Что именно за веселый конкурс ожидает жителей двух районов в северо-западной части города, неясно. Но известно, что для этого понадобятся два телевизора диагональю не менее 60 дюймов по 53 тысячи за штуку и комплект звукового оборудования за 360 тысяч рублей. В него войдет системный активный сабвуфер и пассивная акустическая система. Товары должны быть поставлены в срок до 30 сентября.