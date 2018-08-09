Мировая после драки со стрельбой: дело прекратить, а пистолет вернуть потерпевшему

Как сын арбитражной судьи в Казани второго приговора избежал

Фото: Ирина Плотникова

Завтра Верховный суд РТ оценит законность посадки Сергея Мельникова, сына арбитражной судьи, за пьяный таран со смертельным исходом. Защита оспаривает приговор Ново-Савиновского суда, считая его жестким. Зато полностью согласна с другим решением: вчера тот же суд освободил Мельникова и трех его приятелей от наказания за избиение соседа в подъезде. Ранее не признававшие вину парни вдруг стали каяться в суде и «загладили ущерб» деньгами. А потерпевший директор казанского ООО «Альянс» пошел на мировую с теми, от кого в ноябре 2017-го был вынужден отстреливаться. Детали — в репортаже «Реального времени».

Потерпевший показал: нос сломал Мельников



Бизнесмен Ильгам Вафин финал процесса пропустил — уехал в командировку. Еще на прошлом заседании Ново-Савиновского райсуда потерпевший заявил ходатайство о примирении с четверкой потерпевших, которые полностью признали вину и выплатили ему некую сумму в качестве компенсации вреда. Такой финал еще полгода назад обеим сторонам казался нереальным. Более того, обвиняемая сторона делала все, чтобы поменяться местами с Вафиным: дескать, это он напал на мирных граждан, открыв ни с того ни с сего стрельбу из травматического пистолета в подъезде.

В ночь на 27 ноября 2017 года Вафин сделал замечание пьяным парням подъезде, после чего, как позже установили эксперты, получил сотрясение мозга, перелом костей носа, лобного отростка верхней челюсти, кровоизлияние на оболочке глаза, гематомы и кровоподтеки. Пока Ильгама избивали, его сестра и жена дважды звонили в полицию, взывая о помощи. Сам Вафин, хоть и вышел в подъезд с травматическим пистолетом и в какой-то момент открыл стрельбу по ногам, достойного отпора оказать не смог. Уголовным дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенного группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (п. «г» и «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ) стало лишь 12 января 2018 года после двух отказов в возбуждении.

Причем вплоть до лета полиция и прокуратура рассматривали встречные заявления на Вафина, а в постановлении о возбуждении в качестве подозреваемых фигурировали лишь трое — 23-летние Роман Гаврилюк, Дмитрий Рукавишников, Ринат Худайбердин и некие «неустановленные лица». Хотя Вафин давал четкие показания — нос ему сломал именно сосед с нижнего этажа Сергей Мельников.

19-летний студент энергетического техникума Айбулат Нурутдинов скончался через час после той аварии, трех его друзей из «семерки» и двух пассажиров иномарки доставили в больницу с травмами. Фото rusdtp.ru

Тот же Мельников в ночь на 30 января 2018 года после посиделок со спиртным в «Старом амбаре» сел за руль Kia Optima, прихватил пассажиров, попал в поле зрение полиции и погнал по проспекту Ямашева, пока не протаранил «семерку», притормозившую на светофоре на пересечении с улицей Мусина. 19-летний студент энергетического техникума Айбулат Нурутдинов скончался через час после той аварии, трех его друзей из «семерки» и двух пассажиров иномарки доставили в больницу с травмами. А пьяный и невредимый герой тарана в это время спал в машине ДПС, рассказывали «Реальному времени» очевидцы.

Прокуратура заявила иск в пользу государства за лечение избитого

В суд оба дела поступили друг за другом, и в обоих защита использовала тактику заглаживания вреда деньгами с ходатайством о примирении сторон. В первом случае деньги — от 300 тыс. до 1,5 млн рублей на каждого из потерпевших — не помогли. 19 июня судья приговорил Мельникова к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения с дополнительным наказанием в виде лишения водительских прав. Под стражу парня взяли в зале суда.

Именно поэтому в следующем процессе — по делу о нападении в подъезде — осужденный сын судьи участвовал, сидя в стеклянном аквариуме, а трое его приятелей, связанных лишь подпиской о невыезде, находились на первой скамье в зале суда. Выглядел Мельников чуть похудевшим, от фотокамеры отворачивался.

Разбирательство было недолгим. Как только дело дошло до суда, потерпевшему Вафину, ранее получавшему лишь угрозы, вдруг начали поступать предложения примириться и загладить вред. «Вред заглажен. Сумму называть не буду. Главное требование было — чтобы извинились. Они это сделали. И компенсировали расходы, ему ведь еще лечиться придется — там носовая перегородка сломана, нужна серьезная операция», — рассказал «Реальному времени» адвокат потерпевшего Павел Мазуренко.

В следующем процессе — по делу о нападении в подъезде — осужденный сын судьи участвовал, сидя в стеклянном аквариуме



По данным источников «Реального времени», «заглаживание» в сумме составило менее 1 млн рублей, причем четверка подсудимых, а точнее их семьи, расплатились не равными долями, а соразмерно тяжести действий каждого. Извинились перед пострадавшим бизнесменом его обидчики в зале суда. После чего попросили поддержать его ходатайство о прекращении дела за примирением сторон.

Против выступила помощник прокурора Ново-Савиновского района Казани Эльвира Каримова, заявившая, что умышленное преступление в составе группы лиц по предварительному сговору не должно оставаться безнаказанным. К тому же имеется прокурорский иск в пользу больничной кассы о возмещении затрат на оказание медпомощи Вафину. Обвиняемые изъявили желание компенсировать и эти расходы. И на вчерашнее заседание пришли уже с корешками о солидарной оплате стоимости лечения за госсчет — на каждого получилось около 9 тыс. рублей.

Решение судьи было ожидаемым: уголовное дело в отношении обвиняемых прекратить за примирением потерпевшего и подсудимых, меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить, вещественное доказательство, травматический пистолет, возвратить потерпевшему Вафину.

Почему Мельников не просил о прогулках

10 августа осужденного за ДТП и избежавшего ответственности за драку сына судьи ждет еще одна встреча с Фемидой. Верховный суд РТ по жалобе адвоката Олега Шемаева оценит законность июньского приговора Сергею Мельникову. «Если суд не согласился с позицией защиты и потерпевшим о примирении сторон, то мог дать моему подзащитному условное наказание», — объяснил вчера доводы своей жалобы Шемаев. Кроме того, он считает, что райсуд незаконно изменил Мельникову меру пресечения, взяв его под стражу.

— Закон четко говорит — осужденные к колонии-поселению следуют в колонию-поселение своим ходом за государственный счет. Но есть два исключения — если к моменту приговора человек уже содержался под стражей или нарушал режим содержания под домашним арестом и ему заменили домашний арест реальным, — продолжает защитник.

«Если суд не согласился с позицией защиты и потерпевшим о примирении сторон, то мог дать моему подзащитному условное наказание», — объяснил вчера доводы своей жалобы Шемаев (слева)

По словам Шемаева, его клиент с января находился под домашним арестом и не допустил ни одного нарушения. «Даже замечания нет. А условия у него были жесткие — без права прогулок. Мы о них специально не просили. А когда суд интересовался почему, объясняли — он живет в одном подъезде с Вафиным, не дай Бог, в лифте пересекутся, и у кого-нибудь нервы сдадут...»