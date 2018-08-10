Cтой, плати: мэрия Казани соберет деньги за последние бесплатные парковки в центре

Очередное расширение платной парковки в столице Татарстана: в списке — еще 26 улиц

«Реальное время» обнаружило два тендера, опубликованных Комитетом по транспорту. В соответствии с ними, в Казани практически не останется мест для бесплатной стоянки в центре города. Станет платной парковка и у парка имени Горького. Интересно при этом, что некоторые участки с будущей платной парковкой сейчас является зонами, где остановка и стоянка запрещены.

Бесплатно — нельзя, но за деньги можно

В Казани грядет очередное расширение зоны платной парковки. Такой вывод можно сделать, ознакомившись сразу с двумя тендерами, опубликованными на портале госзакупок в самом конце июля. Комитет по транспорту Казани, в частности, собирается заплатить за монтаж и пусконаладку паркоматов сумму в 7,7 млн рублей и еще 4,6 млн рублей — за поставку знаков платной парковки.

Интересно, что основная масса улиц, на которых будет введена платная парковка, не является сейчас зоной бесплатной парковки — остановка на них просто запрещена. Ситуация, таким образом, кажется довольно странной (хотя подобные случаи бывали в Казани и раньше): зоны, где раньше остановка была запрещена — очевидно, с целью обеспечения безопасности дорожного движения — теперь станут зонами с разрешенной, но платной парковкой. Возникает вопрос, что изменилось? Стала ли парковка на этих улицах более безопасной для дорожного движения, или же реальная мотивация нынешнего запрета на парковку, к примеру на улице Чернышевского, какая-то другая? «Реальное время» попыталось прояснить этот вопрос, спросив мэрию, с чем связана необходимость введения платной парковки на новых участках, заодно попросив подтверждения информации о появлении новых участков, а также уточнения сроков появления новых парковок. Мэрия, однако, временно отказалась от комментариев на эту тему.

Отметим, впрочем, что если появление платных парковок на некоторых сейчас запрещенных для остановки участках несколько облегчит жизнь водителей в городе, то появление платной парковки на других участках радости им явно не прибавит. В частности, в списке участков, где будут установлены знаки и паркоматы — улицы Профсоюзная, Николаева, а также парковка около парка Горького.

Паркоматов Комитету по транспорту понадобится сразу 11 штук



12,3 миллиона из бюджета города на знаки и паркоматы

Паркоматов Комитету по транспорту понадобится сразу 11 штук. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 16 августа, а аукцион состоится 23 августа. Работы будут профинансированы из бюджета города. Каждый из паркоматов будет стоить 700 тыс. рублей. Помимо непосредственно поставки паркоматов, подрядчик должен будет осуществить их монтаж и пусконаладку, а также проводить гарантийное обслуживание. Паркоматы должны принимать банковские и транспортные карты, в том числе бесконтактные. Аварийные ситуации должны устраняться в течение 4—24 часов (в зависимости от нужды в использовании запчастей) или в течение 120 часов в случае полного уничтожения оборудования.

Знаки же будут устанавливаться сразу на 42 участках. Знаки, в том числе индивидуального проектирования, должны быть готовы в течение 60 дней с момента подписания контракта. В рамках проведения работ подрядчик должен будет установить 23 вида объектов. Среди них — 17 видов дорожных знаков, три вида информационных знаков индивидуального проектирования с креплением для дорожных знаков, два вида металлических стоек, а также 2 355 комплектов креплений.

В бары и Старо-Татарскую слободу — платную парковку

Большинство новых зон платной парковки, судя по всему, практически сведет к нулю возможности бесплатно оставить в рабочее время автомобиль в центре города. Немногочисленные «бесплатные» улицы теперь станут платными. Кроме того, появится несколько зон платной парковки и за пределами центра города.

Больше всего боли, скорее всего, вызовет у казанцев появление платной парковки на улице Профсоюзной. На этой популярной благодаря обилию заведений улице в центре существовали несколько «карманов», в которых жители города так любили оставлять машины. Речь идет, в частности, об участках около домов 15 (здание синагоги, напротив бара «Соль»), 34, 40—42 (через дорогу от территории университета), а также около дома №9а по улице Баумана (около бывшей гостиницы «Казань»).

Те же четыре платных участка появятся и на улице Право-Булачной: речь идет о заездных карманах около домов 13 (неподалеку от Театра на Булаке), 35 (офисный центр «Булак» на пересечении с улицей Мусы Джалиля), 43/1 и 45/2 (около гостиницы «Ибис» на пересечении с Астрономической). Кроме того, появятся платные парковки и на подъеме от Право-Булачной до Баумана по улице Чернышевского, а также на участках улиц Мусы Джалиля и Кави Наджми от пересечения с Право-Булачной до Островского. На Чернышевского платная парковка будет также от Шахиди до Исхаки. Расстроятся, скорее всего, и посетители новой набережной Кабана, а также нескольких кафе на Островского — за парковку теперь придется платить на маленькой и малоизвестной улице Николаева, соединяющей Салимжанова и Островского, по всей ее длине.

Большинство новых зон платной парковки, судя по всему, практически сведет к нулю возможности бесплатно оставить в рабочее время автомобиль в центре города. Фото Максима Платонова

Три участка станут платными на Петербургской. На практике, однако, это почти вся длина проезжей части, от улицы Артема Айдинова до улицы Назарбаева (бывшей Эсперанто) — на участке от Суконной до Назарбаева платной станет параллельный проезд вдоль зданий банков и страховых компаний, около станции метро Суконная слобода. Платной парковка станет и на самой улице Айдинова — по всей ее длине, а также на находящихся неподалеку Ульянова-Ленина (в «нижней» части — от Петербургской до Тихомирнова), Туфана Миннулина (от Островского до Тихомирнова), Спартаковской (от Туфана Миннуллина до Суконной) и в Щербаковском переулке (от дома 19 до дома 21 по Петербургской).

Кроме того, платная парковка появится на «старой» набережной Кабана и в ее окрестностях — на улицах Марджани, Сафьян, Ахтямова. На улице Марджани платными станут заездные карманы от улицы Сафьян до улицы Татарстан, а улицы Сафьян и Ахтямова станут предлагать услуги платной парковки от Кабана до Габдуллы Тукая.

Центральный рынок, парк Горького, «верхний центр» и Сибгата Хакима не порадуют бесплатными местами

В другой стороне Старо-Татарской слободы платными станут парковки на Нариманова и Парижской Коммуны. На Нариманова придется платить за парковки в трех заездных карманах — около дома номер 31, 40 и 40Б (у пересечения с улицей Камала), а на Парижской Коммуны — на четной стороне, по всей длине от Тукая до Нариманова.

Платными станут и многие улицы в «верхней части» центра города. Полностью платной станет улица Малая Красная и параллельная ей Жуковского — от пересечения с улицей Адамюка (сквер Фукса) до Большой Красной и Карла Маркса, соответственно. Расположенная неподалеку улица Карла Фукса станет платной в заездных карманах на участке от Большой Красной до Бехтерева. Сама Бехтерева от Япеева до Карла Фукса также станет платной. На Япеева появится платная парковка на участке от улицы Нагорной до Большой Красной.

Станет платной и улица Галактионова, соединяющая улицы Пушкина и Горького, а также заездной карман на улице Маяковского около дома 27. Участок улицы Чехова, ставший недавно платным, продлят — платная парковка по обеим сторонам появится и на участке от улицы Шмидта до Достоевского.

Родителям, приехавшим отдохнуть в парке со своими детьми, теперь придется готовить деньги не только на мороженое, но и на парковку автомобиля. Фото Романа Хасаева

В этом же списке — введение платной парковки на двух дорогах, параллельных улице Сибгата Хакима, что находится уже на другом берегу Казанки. Речь идет о проездах от Мусина до Меридианной, а также о заездных карманах на Сибгата Хакима. Станет платной и перпендикулярная улица — Абсалямова на участке от Сибгата Хакима до Чистопольской, а также заездные карманы на Чистопольской. Судя по всему, эти участки уже стали платными в конце июля. Наконец, вишенкой на торте станет введение платы за парковку около входа в парк имени Горького — на территории за стадионом «Трудовые резервы». Родителям, приехавшим отдохнуть в парке со своими детьми, теперь придется готовить деньги не только на мороженое, но и на парковку автомобиля.