Цены на нефть упали на 3%

Снижение происходит на фоне неподтвержденных сообщений о прогрессе в урегулировании конфликта в Иране

Цена декабрьского фьючерса на нефть Brent на торгах во вторник, 20 октября, на минимуме упала на 3,3%, до $105,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет Bloomberg.

Снижение происходит на фоне неподтвержденных сообщений о прогрессе в урегулировании конфликта в Иране. Катар и Пакистан выступили с новым предложением возобновить переговоры о прекращении войны.

Ранее нефть поднялась до пятимесячных максимумов из-за обострения боевых действий на Ближнем Востоке и участившихся атак на танкеры в Ормузском проливе. Во вторник Brent впервые с 20 мая превысила $111 за баррель.

Реальное время / realnoevremya.ru

Конфликт продолжается более восьми месяцев. США начали наносить удары по Ирану в конце февраля 2026 года. В середине июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании, но вскоре вновь начали обмениваться ударами. После начала боевых действий судоходство через Ормузский пролив, по которому переправлялось около 20% мировых поставок нефти и СПГ, практически прекратилось.

Алсу Сабирзанова