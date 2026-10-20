В 44 регионах России заключили соглашения о стабилизации цен на топливо

В их числе Татарстан

Фото: Динар Фатыхов

Региональные власти и независимые АЗС в 44 субъектах России заключили 125 соглашений по стабилизации цен на топливо. Об этом журналистам в кулуарах Всероссийской тарифной конференции ФАС сообщил глава службы Максим Шаскольский, передает ТАСС.

— В 44 субъектах заключено 125 соглашений. Эта работа продолжается, — сказал он.

По словам Шаскольского, ФАС видит сдерживание цен на топливо благодаря этим соглашениям.

В ФАС отмечали, что продолжат оказывать консультационную и организационную помощь сторонам соглашений для стабилизации цен на топливном рынке.

Ранее сообщалось, что в число регионов, которые заключили соглашения о ценах на топливо, вошел Татарстан.

Алсу Сабирзанова