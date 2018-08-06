«Колодцы должны быть закрыты!» В Татарстане возмущены ответом Сочи о гибели ребенка в ливневке

Сегодня в республике похоронили погибшего на курорте семилетнего Колю Малькова из Нижнекамска

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка из Татарстана в Сочи. Напомним, дошкольник упал в ливневую канаву и его унесло по канализации в море. Сочинские чиновники пытались было оправдаться, что решеток на таких гидросооружениях быть не должно. Однако такой ответ возмутил общественность. Подробнее об обстоятельствах гибели Коли Малькова и семье погибшего — в материале «Реального времени».

«Открыть люк во время ливня, когда его не видно...»

В минувшую пятницу обильные дожди затопили улицы поселка Лазаревского в Сочи так, что пешеходы передвигались по щиколотку в воде. На одном из таких перекрестков и произошло ЧП с семьей из Татарстана, которая приехала на отдых. Бабушка с внуком шли по тротуару, когда мальчик неожиданно провалился в яму и ушел под воду. Оказалось, ребенок упал в открытую ливневую канаву и сильным потоком его утянуло в коллектор. Бросившаяся на помощь бабушка не смогла помочь внуку. Спустя некоторое время его тело нашли в открытом море.

В Сети появилось видео с места происшествия. Случай вызвал массу возмущенных откликов:

— И это хваленые курорты Краснодарского края? Какой год их топит и ничего не делается! Почему в этих ливневках не топят ответственных?

— Только у нас могут открыть люк во время ливня, когда его не видно, возле тротуара, где ходят люди…

Позднее мэрия Сочи распространила сообщение, где оправдывала отсутствие решетки на ливневке и перекладывала всю ответственность за произошедшее на бабушку погибшего мальчика. В тексте говорится, что ливневые канавы по улице Октябрьской в Лазоревском были проложены еще в начале 60-х годов:

«Они представляют собой траншеи открытого типа, которые проходят с одной из сторон практически по каждой улице поселка. Согласно изысканиям инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом. Поскольку в случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, данные решетки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровью людей. Эти гидротехнические сооружения на протяжении более полувека зарекомендовали себя как единственно эффективный метод приема дождевых вод в горном поселке», — говорится в ответе чиновников.

«Что у властей Сочи в голове? Про совесть даже не спрашиваю»

В администрации Сочи также добавили, что решетки на ливневках могут привести к затоплению либо смыву домов, и напомнили случай в поселке Тхагапш Лазаревского района в 2016 году. Дескать, проектировщики еще в советское время предусмотрели тротуар только с одной стороны дороги, и в данном случае он был на противоположной стороне улицы от траншеи:

«Погибший мальчик оторвался от бабушки и выбежал на улицу, которая не имеет тротуара. Из-за неблагоприятных погодных условий упал в ливневую канаву. Бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии данного гидротехнического сооружения. Штормовые предупреждения о ливнях и грозах распространялись за несколько суток, при этом неоднократно подчеркивалось, что необходимо соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свою жизнь и жизнь детей. К большому сожалению, стечение неблагоприятных обстоятельств привело к трагедии».

Ливневые канавы по улице Октябрьской в Лазоревском были проложены еще в начале 60-х годов. Фото sochi.ru



Телеведущий Владимир Соловьев резко негативно отреагировал на комментарий сочинских властей по факту гибели ребенка:

— А ребенок погиб. Что у властей Сочи в голове? Про совесть даже не спрашиваю, — написал он в своем «Твиттере».

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, мнения разделились: есть те, кто осуждает бабушку за недосмотр, однако большинство все-таки винит в халатности местные власти.

«Это выдающиеся люди, заслуженные, династия учителей»

Коле Малькову было всего шесть лет, на следующий год он собирался пойти в школу. Вместе с бабушкой он приехал на курорт из Нижнекамска и проживал в гостинице поблизости от роковой канавы. Сообщается, что после случившегося пожилая женщина от переживаний попала в больницу. В воскресенье из Татарстана приехал отец ребенка Сергей Мальков. Администрация Сочи помогла ему с транспортировкой тела сына на родину.

Мальчика решили похоронить в Аксубаевском районе, в селе Старое Ильдеряково. На кладбище собралась вся деревня, поддержать семью приехал глава района. Муниципальные власти помогли с похоронами.

— Они из этой деревни родом, но жить уехали в Нижнекамск, и там их сын должен был пойти в первый класс. В городе же проблемы достать место на кладбище, а здесь — нет. К тому же здесь их родина, все их родственники, — рассказал «Реальному времени» Сергей Александров, замруководителя исполкома Аксубаевского района по социальным вопросам.

По его словам, родители погибшего мальчика лет пятнадцать как уехали из села жить и работать в Нижнекамск. Сергей стал тренером. Это с его матерью мальчик был на курорте:

— Бабушка уже не в больнице, она тоже была здесь на похоронах. Родители — оба молодые, им всего по 27—28 лет. У них в семье теперь остался только один ребенок — младший, где-то двух лет, — сообщили нашему изданию в Староильдеряковском поселении.

Семья Мальковых из известного и уважаемого рода в районе. В Старом Ильдеряково говорят о них как о наставниках многих профессиональных спортсменов.

— На похоронах было много людей, потому что со стороны матери у них очень большой род — Альметкины. Это выдающиеся люди, заслуженные, династия учителей. Вырастили немало мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по легкой атлетике, у них и за Россию бегают, и в олимпийском резерве есть их ученики, — добавил Александров.

Что касается ответа сочинских чиновников, в районе им недовольны: «Мы не согласны, это отписка. Колодцы должны быть закрыты». Тем временем стало известно, что люк на месте ЧП в воскресенье уже был закрыт. Причем, по словам очевидцев, сначала его просто прикрыли стулом и лишь позднее заколотили досками. В этом случае ответ мэрии Сочи выглядит еще более странным, ведь выходит, что обезопасить коллектор можно было и до трагедии.

Стало известно, что люк на месте ЧП в воскресенье уже был закрыт. Причем, по словам очевидцев, сначала его просто прикрыли стулом и лишь позднее заколотили досками. Фото sochi.ru

Похоже, признаки преступления в этом происшествии углядели и в Следкоме Краснодарского края. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст.109 УК РФ):

«По данным следствия, 3 августа 2018 года по улице Октябрьской в поселке Лазаревском 7-летний мальчик упал в ливневую канаву с дождевой водой, которая проходила вдоль улицы. Потоком дождевой воды ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море. В результате поисковых мероприятий тело мальчика обнаружили водолазы МЧС в море в районе русла реки Свирки».

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей происшествия, изучают документацию и ищут лиц, ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений. Расследование продолжается.