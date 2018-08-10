«Основателю корпорации «Центр» помогало умение просчитывать на несколько ходов вперед»

Ушел их жизни один из крупнейших предпринимателей Удмуртии и владелец крупной сети магазинов бытовой техники

7 августа в возрасте 51 года ушел из жизни один из самых известных предпринимателей Удмуртии Сергей Ощепков — основатель и владелец крупной сети магазинов бытовой техники Корпорации «Центр», работающей сейчас в 20 регионах. «Реальное время» рассказывает, с чего начинал бизнесмен и каким, по словам его близких, он был человеком.

О смерти Сергея Ощепкова 8 августа сообщил генеральный директор Корпорации «Центр» Роман Гайдуков. В своем обращении он отметил, что его уход из жизни для сотрудников компании стал «огромным, страшным горем».

— Даже построив крупный и успешный бизнес, Сергей Федорович продолжал лично его развивать, постоянно был в центре событий, предлагал и обсуждал новые идеи и проекты, вдохновлял людей, — отметил Гайдуков.

Начинал с видеопроката

Сергей Ощепков по праву считался одним из самых авторитетных и успешных предпринимателей Удмуртии. Он родился в Ижевске, окончил Ижевский механический институт (ныне — ИжГТУ) по специальности «инженер-системотехник». Однако в годы серьезных перемен в нашей стране решил выбрать другой путь и как многие тогда попробовал заниматься бизнесом.

В 1990 году вместе с партнерами он создал предприятие «Миф», которое занималось видеопрокатом и видеозаписью, организацией видеосалонов, которые пользовались большой популярностью. Только там можно было посмотреть в те годы американские фильмы.

— Мы были дружны с ним не один десяток лет, — отмечает совладелец «Комос Групп» Андрей Осколков. — В тяжелые 90-е он, точно так же как и мы, начинал бизнес, который за эти годы вырос с нуля до федерального уровня. Он собрал под своим крылом талантливых и трудолюбивых людей, воспитал дружный коллектив. Его ценили за деловые качества, за фантастическую целеустремленность и умение добиваться поставленных целей. Но прежде всего, отмечали его человеческую теплоту, открытость и жизнелюбие.

С видеокассет Сергей Ощепков переключился на торговлю бытовой техникой. Так родилась Корпорация «Центр», которая первое время насчитывала несколько магазинов в Ижевске.

— Считаю Сергея Федоровича гениальным предпринимателем, — рассказывает известный ижевский медиаменеджер, бывший замглавы администрации Ижевска Дмитрий Космин. — В непростое время переходной экономики, во времена разгула беззакония в 90-е годы Сергей Федорович сумел создать, сохранить и развить предприятие, превратив его в дальнейшем в игрока федерального уровня. Все это произошло благодаря незаурядным аналитическим способностям Сергея Федоровича. Одним из самых сильных ходов Ощепкова считаю внедрение рассрочки в конце 90-х годов. Это был очень сильный и рискованный шаг. Однако расчеты оказались верными, и Корпорация «Центр» резко оторвалась от конкурентов. Молодец Сергей Федорович! Плохо, что такие талантливые люди уходят в столь раннем возрасте. Соболезную родным и близким. Ижевск понес большую потерю…

«Те, кто пережил тогда кризис, оказались в шоколадной ситуации»

Серьезным испытанием для бизнеса стал кризис 1998 года, который не пережили некоторые крупные торговые сети. В одном из немногочисленных интервью Ощепков делился воспоминаниями о том времени.

— Представьте, мы покупали технику из расчета 6 рублей за доллар, а расплачиваться надо было уже по 30 рублей. Вот был первый удар, который надо было выдержать, — рассказывал Ощепков журналу «Свое дело». — Мы тогда пару, по-моему, магазинов закрыли, с кем-то расплатились остатками товарных запасов, с кем-то договорились на рассрочку. Тогда еще банки встали — платишь сейчас, а деньги приходят через неделю. Ты успел заплатить за товар по 6 рублей за доллар, а деньги пришли поставщику, когда доллар уже стоил 30 рублей. А банку пойди докажи, что он виноват. Ни законов, ничего не было.

С видеокассет Сергей Ощепков переключился на торговлю бытовой техникой. Так родилась Корпорация «Центр». Фото izhlife.tilda.ws



Однако удержать бизнес от падения удалось. При этом уже через пару лет, когда экономическая ситуация постепенно стала выправляться, спрос на бытовую технику в стране начал вновь восстанавливаться.

— Те, кто пережил тогда кризис, оказались в шоколадной ситуации: чистый рынок, конкурентов почти нет, что называется, работай — не хочу. Мы открыли первые магазины за пределами Удмуртии, — продолжал в том же интервью предприниматель.

«Умел мыслить масштабно»

В Ижевске тогда помимо Корпорации «Центр» осталась одна конкурирующая сеть магазинов бытовой техники — «Ваш дом». Ее бывший генеральный директор, ныне председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин так отзывается о Сергее Ощепкове:

— Большой умница. Умел мыслить масштабно. Принес много нового в ретейл Удмуртии и России в 1990-х и 2000-х. Мы считали, что его личные успехи в шахматах, умение просчитывать на несколько ходов вперед помогало ему в его бизнесе.

Сергей Ощепков действительно увлекался шахматами. Он даже выступил инициатором создания и дальнейшего развития ижевской шахматной школы.

Позднее возникло желание диверсифицировать риски и открыть новые направления. Супруга Сергея Ощепкова Галина запустила сеть магазинов мебели «Сэлдом», затем мебельную фабрику. Во второй половине 2000-х в Ижевске стала актуальной тема строительства крупных торговых центров, и компания Ощепкова занялась ею. На данный момент ей принадлежат три торговых центра в Ижевске. Сын Сергея Ощепкова Константин также занимается бизнесом. Он развивает в Ижевске сеть пабов и кулинарий. Именно ему после смерти отца достанется весь его бизнес.

— Я порой ловлю себя на мысли, что требую от людей слишком многого, — говорил в интервью порталу Izhlife Сергей Ощепков. — Приняв какое-то решение, тороплюсь его скорее воплотить в жизнь и загоняю всех вокруг себя. Но с другой стороны, кто-то однажды сказал мне: «Сергей Федорович, вы задираете планку все выше и выше, но мы же пока прыгаем».

Сергей Ощепков редко давал интервью и был достаточно не публичным человеком, при этом он создал в Ижевске крупный медиахолдинг, который управляет тремя газетами, тремя радиостанциями, в том числе одной с местным программированием, и тремя сайтами.

Сергей Ощепков выступил инициатором создания и дальнейшего развития ижевской шахматной школы. Фото izhlife.tilda.ws



— Сергея Федоровича я знаю как успешного руководителя, который внес огромный вклад в развитие предпринимательства не только в Удмуртии, но и уже давно вышедшего на российский уровень, — говорит Александр Прасолов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в УР. — Это достойный пример развития бизнеса. Кроме того, много лет мы были соседями. Квартиры были на одной площадке. Дружная, приятная в общении семья. Случившееся — большое горе, трагедия. Выражаю соболезнования родным, близким, коллегам. Скорбим всей нашей семьей.

Сергей Ощепков был награжден орденом преподобного Серафима Саровского 3-й степени Русской Православной Церкви за участие в возрождении Свято-Михайловского собора в Ижевске, орденом «Почетный знак Петра Великого» и дипломом «За значительный вклад в развитие экономики региона России и создание рабочих мест».