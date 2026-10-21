Россия сократила портовые отгрузки зерна на экспорт в четыре раза

С 1 по 20 октября отгрузки зерна из российских портов на экспорт снизились до 1 135 тыс. тонн

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С 1 по 20 октября отгрузки зерна из российских портов на экспорт снизились в четыре раза — до 1 135 тыс. тонн против 4 515 тыс. тонн годом ранее. Об этом сообщает Российский зерновой союз, передает «Интерфакс».

Отгрузки пшеницы упали в четыре раза — до 1 млн тонн с 4 млн, ячменя — в 5,7 раза, до 61 тыс. тонн, кукурузы — в 2,2 раза, до 51 тыс. тонн. При этом во второй декаде октября отгрузки выросли по сравнению с первой: 700 тыс. тонн против 435 тыс., в том числе пшеницы — 596 тыс. против 427 тысяч.

Пшеница за две декады отгружалась в 15 стран (в прошлом году — 29). Лидирует Египет, но экспорт туда упал втрое — до 326,7 тыс. тонн. Поставки в Алжир выросли в 1,7 раза, до 114,8 тыс., в Кению — 113,9 тыс. (-13%). В Нигерию и ЮАР отгрузки были в отличие от прошлого года. В Турцию отправлено 43,1 тыс. тонн — в 6,9 раза меньше из-за проблем с логистикой в Черном море.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основная нагрузка пришлась на порты Балтики, которые увеличили отгрузки в 11 раз — до 875 тыс. тонн. Возобновились отгрузки через Новороссийск, но пока в незначительном объеме — 59,6 тыс. тонн против 1,7 млн годом ранее.

Ранее сообщалось, что Татарстан из-за дождей лишился 700 тыс. тонн зерна. Во время уборочных работ выпало 165 мм осадков, или 150% от средних многолетних значений.

Алсу Сабирзанова