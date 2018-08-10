«Татсоцбанк» vs «Галерея вин»: из уголовного дела пропал вещдок — сгоревшая иномарка

Казанский суд вернул в прокуратуру дело о заказном поджоге авто, в организации которого обвиняют главу юрслужбы банка Колесовых

Задний ход скандальному делу о поджоге иномарки непокорного должника «Татсоцбанка» из «Галереи вин» дал Вахитовский райсуд Казани. После того как защита обвиняемых указала на огрехи следствия и усомнилась в полном уничтожении Volkswagen Tiguan, гособвинитель попросил назначить экспертизу для оценки ущерба автомобилю. Но тут выяснилось, что вещдок на четырех колесах… перепродан. И суд постановил — вернуть дело в прокуратуру. Тем временем полиция отказалась возбуждать дело против сотрудников ТСБ по заявлению других должников данного банка.

Предполагаемых заказчика с исполнителем суд допросить не успел



Первое ходатайство о возврате материалов на допрасследование защита заявляла еще на предварительных слушаниях. Тогда суд в возврате отказал и буквально за месяц успел допросить свидетелей по делу, изучить материалы и даже допросить двух подсудимых. Рузель Гиниятуллин подтвердил показания о получении заказа на поджог от знакомого Артема Ильдеяркина, начальника правового управления АО «Татсоцбанк», правда, не смог вспомнить, кем именно была названа цена «услуги» — 20 тысяч рублей. Второй подсудимый Дамир Хисматуллин также повторил свои прежние показания следствию о том, как вместе с подельником Михаилом Котовым и Гиниятуллиным ездили на место будущего преступления, высматривая нужный автомобиль, в ночь на 19 января на двух машинах вернулись и Котов с бутылкой горючего побежал поджигать автомобиль.

Допросы подсудимых Котова и Ильдеяркина по просьбе защиты несколько раз откладывались. Попутно адвокаты обвиняемых заявляли одно ходатайство за другим — просили исключить из числа потерпевших владельца сгоревшего Volkswagen, юриста ООО «Фирма «Галерея вин» Артура Ахмадуллина, и арендатора той же машины Якова Цейнштейна, совладельца «Галереи вин», который ранее обвинил руководство «Татсоцбанка» в попытках рейдерского захвата своего бизнеса и заявил в полицию о мошенничестве. Суд состав потерпевших менять не стал. Не согласился и с исключением добытых с нарушением, как утверждала защита, доказательств — записей камер видеонаблюдения, зафиксировавших поджог и его исполнителя.

Однако нападки адвокатов на результаты полицейского расследования продолжились — юристы поставили под сомнение размер ущерба от поджога, определенный сотрудниками УВД Казани в 700 тысяч рублей. Оказалось, что в материалах дела нет документов, подтверждающих эту сумму. Зато есть некая справка о продаже машины лизинговой компанией за 448 тысяч. На вопросы суда владелец-погорелец сообщил — что платежей было несколько и часть поступала в адрес лизингодателя, а часть — в «Галерею вин».

— Тут встал вопрос — а почему следователи вообще согласились со страховой, которая решила, что автомобиль уничтожен? В страховой посчитали, что раз выгорело 70% — значит, восстановлению не подлежит. И следователи с этим согласились, а должны были провести экспертизу, — объяснил «Реальному времени» Владимир Гусев, адвокат Ильдеяркина. — Ведь если окажется, что автомобиль не уничтожен, то действия обвиняемых нужно квалифицировать уже как повреждение имущества.

«А в этом случае ваш подзащитный признает вину?» — спросила корреспондент «Реального времени», поскольку Ильдеяркин был единственным из тройки, кто полностью отрицал причастность к поджогу. «Нет, конечно», — ответил защитник.

На продаже вещдока страховая заработала 180 тысяч

Чтобы устранить пробелы, гособвинитель, старший помощник прокурора Казани Ильдар Нуруллин попросил суд назначить оценочную экспертизу и поставить перед экспертами вопросы: стоимость авто до поджога, размер причиненного ущерба и утраты товарной стоимости, а также стоимость так называемых годных остатков.

И тут выяснилось самое интересное! Сгоревший автомобиль в списке вещдоков по этому делу вообще не значится. Следователи УВД Казани почему-то изъяли лишь документы на него! На вопрос, где Volkswagen, потерпевший владелец дал ответ — забрала страховая. А из страховой на тот же вопрос пришел ответ — продали за 180 тысяч рублей…

Что делать в такой ситуации, судья Лилия Галимова решала несколько дней. А в результате вынесла решение об отказе в ходатайстве гособвинителя об экспертизе и постановила — вернуть дело в прокуратуру в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением процессуальных норм. Постановление вынесено 2 августа, и в нем, как пояснила «Реальному времени» пресс-секретарь Вахитовского райсуда Татьяна Салова, указано: местонахождение сгоревшей машины не установлено — хотя следствие должно было наложить на нее арест и поместить ее на спецстоянку, заявленный ущерб — 700 тысяч рублей — не обоснован конкретными доказательствами, и таким образом следователь нарушил требования статей 42-й и 220-й УПК РФ.

В прокуратуре Казани «Реальному времени» сообщили о намерении оспорить постановление судьи о возврате дела, а также о том, что пропавший вещдок не утрачен, и новый хозяин погорельца силовикам известен.

Оспорить возврат планируют и потерпевшие. Хотя отчасти согласны с мнением защиты и судом — полиция допустила в этом деле грубые ошибки. Не хотелось бы думать, что умышленно.

— Судья не стала брать на себя обязанности, которые должны выполнять следствие и прокуратура. Это понятно, но мы не знаем, что будет дальше. Насколько при желании могут затянуть сроки на проведение необходимых экспертиз?! — рассуждает адвокат потерпевших Юлия Орешникова. — И потом, уж очень на этом возврате настаивала защита. Адвокат Гусев даже ссылался на показания Якова Цейнштейна о том, что тот видит взаимосвязь между поджогом и действиями ТСБ, а следствием она не выявлена.

За 3 года «хранения» двери подешевели в 7,5 раза!

И пока суд просит казанских следователей провести работу над ошибками по одному делу, так или иначе связанному с конкретным банком, в УВД Казани вынесли процессуальное решение по другому. В ответ на заявление представителей ООО «День дверей», которые полагают: банк обманом и угрозами привлечения к уголовной ответственности завладел их товаром, пообещав произвести взаимозачет по кредиту. Но после доставки 965 дверей, дверных замков и откосов, акта сверки должники ТСБ остались с носом. «Топы» кредитной организации заняли позицию: двери как залоговое имущество «Татсоцбанк» в мае 2015 года принял всего лишь на хранение — мол, пошел навстречу должнику, лишившемуся своих помещений. Представители «ДД» утверждали — есть и свои склады, а вот доступ к «хранилищу» своих дверей так и не получили, лишившись возможности торговать ими и погашать кредит. Напомним, уже в 2017-м о схожих методах рассказывали владельцы «Галереи вин». Ну а должникам и поручителям из «ДД» банк предъявил иск о полном погашении задолженности в 3,95 млн рублей.

Из отказного постановления следователя УВД следует — на момент передачи банку заложенное имущество оценивалось в 3,8 млн рублей. После вступления решения суда в силу Кировским райотделом судебных приставов в июне 2016 года было возбуждено исполнительное производство, а в июле заложенное имущество «ДД» (его правопреемником стало «ОБП Консалтинг») было арестовано и передано на реализацию. Причем из полицейского постановления следует — ни первые, ни повторные торги приставов успеха не имели, и 3 апреля 2017 года пристав-исполнитель направил в ТСБ предложение — оставить за банком, как за взыскателем, нереализованное имущество должника по цене 1,9 млн рублей.

То есть за два года хранения в подвале банка оно, по оценке представителя ФССП, подешевело ровно вдвое. Но банку и эта цена показалась не слишком привлекательной. Он назвал ее завышенной. 7 ноября 2017 года те же двери пристав арестовал повторно и уже через 10 дней оценил их всего-то в 530 тысяч 750 рублей! После чего в счет погашения задолженности взыскал с компании-должника именно эту сумму. В итоге спустя три года после передачи имущества стоимостью под 4 млн рублей правопреемник «ДД», бывшие учредители, директора и поручители по-прежнему должны банку 3 млн. И состава преступления в действиях должностных лиц банка в полиции не видят. В самом ТСБ также уверены — все законно, лишь спевшиеся должники воду мутят.