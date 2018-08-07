«Зачем им дали детей?!»: как в Алексеевском районе до смерти забили 9-летнюю приемную дочь

Ужас Красной Горки. Отцу предъявлено обвинение в убийстве, сестер и брата погибшей изъяли из семьи

Фото: Максим Платонов

В деревне Красная Горка Алексеевского района Татарстана в приемной семье убили 9-летнюю девочку. Ребенок скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, на теле обнаружены следы жестоких побоев и термических ожогов — судмедэксперты выяснили, что Жанну перед смертью обварили кипятком. Всего в семье воспитывались шесть детей, всех их изъяли из семьи и отправили в приют в Алексеевском. Отцу погибшей предъявлено обвинение в убийстве, он задержан. Подробности — в репортаже «Реального времени» с места событий.

«Знали, что неадекватные, зачем им детей дали?»

У опекунов Григорьевых в деревне Красная Горка от насильственной смерти погибла девятилетняя девочка. Семья воспитывала четырех приемных детей, все они были сводными братом и сестрами. Со слов соседей, в Новошешминском районе живут родные родители, но они злоупотребляют алкоголем. Впрочем, мать иногда видится с детьми. По версии следствия, за несколько дней до гибели Жанны ее приемный отец Роман Григорьев нанес ей множественные удары ногами по различным частям тела. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Также девочка получила термические ожоги, обстоятельства получения которых еще устанавливаются. Как сообщили судмедэксперты, девочку обварили кипятком. За медицинской помощью в лечебные учреждения семья пострадавшей не обращалась.

У семьи Григорьевых кроме детей под опекой еще двое своих. При въезде в деревню Красная Горка сразу попадаешь на улицу Билярскую, где они живут. Сегодня к дому опекунов уже невозможно было подъехать — около него стояли несколько машин, одна из которых была от Следственного комитета. Светлый дом, обшитый сайдингом, заметно отличается от соседних — полуразрушенных и, на первый взгляд, нежилых. Перед жилищем Григорьевых собралось около десяти человек, в том числе и дети.

Сегодня у дома опекунов стояли несколько машин, одна из которых была от Следственного комитета

— Вы кто такие? Мы ничего говорить не будем. Человек просто взял на себя ответственность за случившееся, и все, не было такого, — агрессивно ответила одна из женщин, представившаяся сначала родственницей из Чистополя, а потом соседкой.

Никто из присутствовавших не был настроен на диалог, более того, начались угрозы, что на приезд СМИ пожалуются в прокуратуру. Через какое-то время из глухой железной калитки вышла какая-то женщина, которая продолжила агрессивно выяснять, кто разрешил корреспонденту и фотографу быть на месте. Позднее на вопрос: «Не Григорьева ли она?» — уже гораздо спокойнее ответила «нет» и закрыла дверь. Пожилые жительницы деревни, соседки, оказались более словоохотливыми — рассказали, что никаких странностей не замечали.



— Семья хорошая, родня к ним не приезжала, никого у них не было. А так ничего такого не слышно, дети песни пели, по домам ходили на Рождество, деньги собирали, — ответили старушки.

Пожилые жительницы деревни, соседки, оказались более словоохотливыми

Один из «родственников», проезжая мимо на машине, притормозил.

— Вы не говорите, что он плохой. Он же хороший человек, ничего не сделал, — просил, опустив стекло, мужчина.

«Так и есть, и не говорим, что он плохой», — убеждали старушки. Но при приближении корреспондента мужчина быстро прекратил разговор и, не отвечая на вопросы, уехал.

В ближайшем магазине тоже собрались несколько местных жительниц. К слову, «родственник» еще перед домом Григорьевых предлагал зайти туда, чтобы узнать обстоятельства случившегося. Похоже, не знал, что окажет себе дурную услугу.

— Глава поселения, органы опеки — зачем они им детей дали? Они знали, что они неадекватные, и дали. Дети к нам заходили только на Новый год и Рождество христосоваться, а больше мы их вообще не видели, они жили затворниками, — в несколько голосов заговорили соседки.

Несколько человек были в черном, с покрытыми головами — в деревне уже простились с девочкой, по словам жителей, ее похоронили. Проводить Жанну в последний путь пришли только несколько соседей да директор Билярской школы, в которой она училась.

— Никого из родственников не было, ее только директор школы и вез из морга в Казани. Никаких чистопольских родственников не было, кто ж их не пустил, сами не пришли, — уверенно говорят соседки, рассуждая, что среди родственников перед домом мог быть двоюродный брат Григорьева.

Одна из женщин вспоминает, что как-то пыталась вместе с мужем угостить ребят перед 1 сентября сливой, но на порог дома их не пустили, мать семейства только забрала ведро с ягодами.

— Они живут за высоким забором, никто их почти не видел, они даже в магазин не ходили. В других домах ребятишки нет-нет да за мороженым или за чем-нибудь зайдут, этих ни разу не было, — вспоминают женщины.

Один из «родственников», проезжая мимо на машине, притормозил

Дети-батраки

За разговором всплывали жуткие подробности. Оказалось, еще десять лет назад, когда у Григорьевых не было детей под опекой, супруг избил жену сковородкой, пришлось вызывать участкового. Но, со слов соседей, никто на это не обратил внимания, и спустя время они получили детей.

— Разве участковый не знал об этом? Как им дали детей? В марте будет два года, как они взяли детей под опеку, — вспоминают женщины.

С их слов, в свое время отец семейства сбежал из армии, а по возвращении ему поставили диагноз по психическому заболеванию: «олигофрен или что-то такое», «какая-то болезнь была и у матери». Семья Григорьева живет в деревне всю жизнь, а жена приехала из Казахстана. Соседки отзываются о ней также негативно.

— У нее характер тоже такой, садистка. А мать у нее такая хорошая, ветеринар, всегда придет. Откуда только такая уродилась? Когда узнали, что случилось с девочкой, ахнули. Говорят, яблоком подавилась, но на ней ведь и следы побоев нашли, и ожогов. Дети же все на них батрачили, вся деревня видела. Ребенок маленький корову держит, ведет, взрослый-то не всегда справится. Или ведра тяжелые носили. Они их из-за денег взяли в рабство, 80 тысяч за четверых получали, — знают жительницы деревни.

«Они их из-за денег взяли в рабство, 80 тысяч за четверых получали», — говорят жительницы деревни

С их слов, хозяйство располагается прямо за домом. Участок вокруг огорожен высоким забором.

— Куда вы пошли, что вам там надо? Там злая собака, если она выйдет, я никакой ответственности не несу, — пригрозила одна из «чистопольских родственниц».

Несмотря на четверых детей под опекой Григорьевых, визитов из органов опеки в семью соседи не замечали.

— Никого не видели. Да они и медсестру нашу не пускали к себе. Привели как-то ребенка на прививку, медсестра сказала, что потом зайдет к ним — посмотреть состояние, заодно и других детей проведать. Так мать грубо ответила, что детей дома нет («Где же им быть?» — удивляются женщины), а ребенка после прививки она приведет сама, — вспоминают жительницы.

Изредка ребят видели не только с коровами, но и на местных концертах. «Песни пели у нас здесь иногда, выступали так хорошо. Но такие были зашуганные, даже по голове погладишь одного, сразу сжимается. Все делали, если только разрешат», — добавляет другая соседка.

Все удивляются, как им дали детей, но и с себя не снимают ответственности.

— Все боялись сказать, никто не звонил, могли ведь и поджечь. Куда таких маленьких детей брали, ведь все в огороде только ползали, — рассказывают соседки.

Несмотря на четверых детей под опекой Григорьевых, визитов из органов опеки в семью соседи не замечали

Вспомнили и о том, что в один из домов прибегала за помощью погибшая девочка, но там ей не открыли… Встретившийся сотрудник полиции также отказался от любых комментариев, не стал ничего говорить о семье. Отказались от комментариев и в отделе по опеке и попечительству.

— Ничего комментировать и говорить не могу, ничего сказать не могу, от комментариев отказываюсь, — довольно равнодушно заявила корреспонденту «Реального времени» сотрудница отдела по опеке и попечительству Алексеевского района, не захотевшая представиться.

В Министерстве образования и науки РТ, которое курирует работу органов опеки, приняли наш запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа пока не последовало.

Вчера сотрудники Чистопольского межрайонного следственного отдела возбудили дело об убийстве несовершеннолетнего, а сегодня — о халатности в отношении пока неустановленных социальных работников, которые должны были контролировать ситуацию в приемной семье.

Приемных детей у Григорьевых забрали еще 4 августа. Сейчас они находятся в социальном приюте «Забота». С ними работают психологи и следователи. На месте от любых комментариев по состоянию детей отказались. Из первичных опросов детей стало понятно, что с насилием у неродных папы с мамой они сталкивались регулярно. Как удалось выяснить «Реальному времени», рукоприкладством детей «стимулировали» к работе в КФХ «Григорьев». «Следствие располагает информацией о том, что дети систематически подвергались унижениям со стороны приемных родителей», — рассказал «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий, не раскрывая суть унижений.

Проверка показаний на месте преступления. Фото Следкома РТ

По данным открытых источников, КФХ Григорьева Р.М. было зарегистрировано в марте 2018 года. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. В июне 2018-го по решению членов КФХ его деятельность формально была прекращена, при этом есть информация, что на деле ничего не поменялось. Уполномоченный по правам ребенка РТ Гузель Удачина комментировать историю в Алексеевском районе не стала.

Не исключается, что фигуранткой уголовного дела станет и супруга задержанного главы семьи. Приемные дети рассказали, что руки распускал не только Григорьев.

Осмотр дома, где жила семья Григорьевых, уже проведен, назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Сироты при родной матери и подозреваемый в убийстве «папа»

Роман и Элла Григорьевы женаты 19 лет. Своих детей — двое, старшей дочке — 18 лет, сыну — 10. С 2015 года, а официально с марта 2016 года под опекой Григорьевых находятся еще четверо детей — три девочки, а также тезка родного сына — еще один Илья, которому в июле исполнилось шесть лет. Говорят, изначально Григорьевы хотели взять одного ребенка, но им сказали — берите всех, они родственники, разлучать их нельзя.

Сейчас приемные дети находятся в социальном приюте «Забота»

У четверки приемных разные отчества, у одной сестры даже другая фамилия — потому что отцы разные, а родная мать одна. Женщина лишена прав, но жива и иногда видится со своими детьми.

Младшей из приемных сестер была погибшая Жанна. Ей было только девять лет. О ее смерти сотрудникам правоохранительных органов стало известно в субботу, 4 августа. Опекуны позвонили в полицию и сказали: мол, еще в конце июля обварилась в бане, лечили, умерла, а почему — не знаем. Силовиков сразу насторожил тот факт, что врачей к пострадавшей не вызывали и в больницу ее не возили. Но и тут у опекунов нашлось объяснение: мол, боялись, что детей отнимут, потому и не вызывали.

Однако эксперты установили: скончалась Жанна от закрытой черепно-мозговой травмы, более того, на ее теле — следы жестоких побоев. По подозрению в убийстве был задержан 39-летний Роман Григорьев, который написал явку с повинной. Правда, повинился мужчина лишь в том, что шлепал девочку — якобы за непослушание. Тем не менее обвинение в убийстве ему уже предъявлено, в ближайшее время следствие будет просить об аресте.

В социальных сетях можно обнаружить страницу Романа Григорьева, на которой много фотографий с детьми и друзьями.