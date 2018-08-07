Дело онкологов: Следком вскрыл опухоль в раковом фонде Татарстана

В отношении неустановленных лиц, включая руководство Республиканского онкодиспансера, возбуждено дело о превышении полномочий и мошенничестве

Силовики взялись за самую аффилированную сферу татарстанской медицины — лечение и выявление рака. После проверок казанского Кремля и отставки главврача республиканского онкодиспансера Следком возбудил дело в отношении неустановленных граждан и должностных лиц этого диспансера, «пиливших» деньги Противоракового фонда РТ. Источники «Реального времени» уверяют: первым эпизодом со скромным ущербом менее 400 тыс. рублей дело не закончится.

На учебе от РКОД зарабатывали компании директора ПФ РТ?



В Следкоме полагают — «неустановленные должностные лица рассматривали деятельность Противоракового фонда РТ имени Ильдара Раббаниева (далее ПФ РТ) как способ хищения находящихся в его распоряжении денежных средств в крупном размере». Только в 2017 году в виде целевых взносов на практические медкурсы для врачей и в виде пожертвований фонд получил свыше 5 млн рублей. Забегая вперед, отметим, что похищенными из этой суммы силовики пока считают только 378 тыс. рублей. Расследование ведут сотрудники второго отдела Следкома по РТ.

Проанализировав движение средств со счета, следователи и оперативники УЭБ и ПК МВД Татарстана обнаружили закупки фондом дорогостоящих препаратов в аптечной сети Санкт-Петербурга (3,2 млн рублей), расходы на поддержку пациентов, проживающих в пансионате Республиканского онкодиспансера (998 тыс. рублей), съемки документального фильма (200 тыс.), на организацию конференций (540 тыс.).

В роли организаторов обучения реконструктивной и пластической хирургии молочной железы выступили, к удивлению проверяющих, две частные компании — ООО «Эльтрон» и «Медицинский центр «Экомедика», совладельцем и руководителем которых является Рустем Ситдиков, он же исполнительный директор Противоракового фонда РТ и бывший замруководителя отделения платных услуг РКОД РТ. Третьим организатором семинаров выступала ИП Алехина И.Ю. — она же главбух ПФ РТ.

В ходе доследственной проверки было установлено: в 2017-м на базе РКОД его же практикующими врачами проведены три обучающих курса по маммопластике — в феврале, апреле и октябре. Обучающие операции-демонстрации проводились с участием пациентов диспансера, получающих медпомощь либо по программе госгарантий, либо за счет собственных средств. Таким образом, никаких финансовых затрат на лечение и обучение организаторы не несли, тем не менее 24 участниками курсов с января 2017-го по июнь 2018-го были перечислены «целевые безвозмездные взносы на проведение конференций» на общую сумму 760 тыс. рублей, из которых минимум 387 тысяч незаконно, по мнению Следкома, ушли на счета «Эльтрона», «Экомедики» и ИП Алехиной, а дальше были сняты бухгалтером ПФ РТ якобы на хозяйственные нужды и переданы лично Ситдикову.

Два фонда со множеством неизвестных

Уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий и мошенничества в крупном размере (ч. 1 ст. 286 и ч. 3 ст. 159 УК РФ) возбуждено 2 августа в отношении неустановленных лиц, в том числе неустановленных должностных лиц РКОД РТ. На старте проводятся стандартные действия — выемки документов и обыски в причастных к этой истории организаций, а также допросы свидетелей. Записывать кого-либо в статус подозреваемых следователи не спешат. Вероятно, потому что не так-то просто разобраться в сфере татарстанской онкологии, вокруг которой за годы наросли с десяток аффилированных с врачами компаний. Где тут доброкачественная, а где злокачественная и явно коррупционная опухоль?

Напомним, антикоррупционная комиссия при президенте РТ свой диагноз обнародовала еще в мае — только по пяти изученным контрактам с фирмой «Вега» превышение цен над рыночными составило 1,3 млн рублей. «По отдельным позициям разница достигала 200 процентов. Следует отметить, что «Вега» входит в группу взаимосвязанных компаний «Ренир», аффилированных к бывшему главврачу онкодиспансера, племянник которого является там же учредителем и директором», — делился начальник антикоррупционного управления казанского Кремля Марс Бадрутдинов, имея в виду Рустема Хасанова, рулившего диспансером 18 лет (с 1985 по 2013 год), и его племянника Марата Мухутдинова. Та же группа, по словам докладчика, в 2013—2017 годах получила контракты на полмиллиарда рублей, участвуя в торгах неконкурентным способом.

Отметим, что после Хасанова онкодиспансер до конца апреля 2018 года возглавлял Ильдар Хайруллин. В отставку он ушел добровольно, вслед за уволившимся министром здравоохранения РТ Аделем Вафиным. Отметим, что Хайруллин являлся председателем Противоракового фонда РТ им. Ильдара Раббаниева, учрежденного РКОД РТ в 2016 году. Так что к бывшему главврачу у следствия тоже могут появиться вопросы. Один из них — зачем понадобилось создавать новый фонд, если с 1997 года в республике по решению Собрания учредителей, в числе которых были Рустам Минниханов и Камиль Зиятдинов (в ту пору министры финансов и здравоохранения, — прим. ред.), уже учредили Общественный противораковый фонд РТ? Отметим, директором ОПФ тогда стал все тот же Рустем Ситдиков, что почти через 20 лет был назначен еще и исполнительным директором ПФ РТ.

По версии силовиков, работа двух параллельных структур с одинаковыми задачами и одним руководителем приводила лишь к распылению средств на развитие онкослужбы. Каким образом осуществлялся контроль за их расходованием — еще больший вопрос. Особенно с учетом того, что корреспондент «Реального времени», даже заручившись поддержкой пресс-служб Минздрава и онкодиспансера, не смог связаться ни с одним из фондов. Указанные в базах данных городские телефоны не функционируют, офис ПФ РТ в самом онкодиспансере пустует, никакой рекламы и тем более отчетов о своей деятельности оба фонда не представляют, как будто и не для общества их создавали. Нет их контактов и на сайте РКОД РТ.

Бизнес врача-«общественника»

Вызывает интерес личность бессменного лидера двух общественных противораковых фондов. В 2003-м кандидат медицинских наук, врач РКОД Рустем Фаритович Ситдиков стал лауреатом премии РТ за работу по оптимизации управления онкологической службой в республике (премировался он в составе группы своих коллег во главе с главврачом РКОД Рустемом Хасановым, — прим. ред.). А в марте 2016 года исполнительный директор ПФ РТ засветился в Сети, выступив на итоговом медсовете онкодиспансера с докладом «О необходимости реорганизации фонда в связи с изменением законодательства и несоответствием Устава фонда современным реалиям» и озвучил первоочередные задачи.

Непубличная деятельность Ситдикова шире. Наряду с двумя общественными фондами он руководит тремя коммерческими организациями и в семи выступает совладельцем. Пожалуй, к хобби можно отнести лишь участие в составе учредителей Федерации гребного слалома РТ. Также Рустем Ситдиков является директором и совладельцем уже поминавшихся выше ООО «Эльтрон» и «Экомедика» (выручка за прошлый год — 25,2 млн рублей, чистая прибыль — 1,5 млн рублей). При этом одним из соучредителей в тех же компаниях выступает бывший замглавврача РКОД по организационно-методической работе Булат Мазитов. Причем «Эльтрон» в 2002-м создавался как «дочка» Общественного противоракового фонда. С 2005 года работает и ООО «Маммологический центр», учредителем которого первоначально выступал сын главврача Ильдар Хасанов. Сейчас доля Ситдикова в этой организации составляет лишь 8%, но именно он здесь директор.

Отметим, что также наряду с Хасановым-младшим и Булатом Мазитовым директор Противоракового фонда имеет долю в ООО «Поликлиника профилактической медицины». А вот из числа партнеров Ситдикова в ООО «Астра-мед» вышеупомянутый тандем уже вышел.

Связаться со столь занятым человеком по городским телефонам его компаний «Реальному времени» не удалось. В некоторых компаниях трубку вообще никто не снял. Мобильник Ситдикова не отвечает. Впрочем, источники «Реального времени» утверждают: руководителя фондов не задерживали, но у следствия есть к нему немало вопросов. Как и к бывшим главврачам онкодиспансера. Три месяца назад назначение на этот сложный пост получил Ильгиз Хидиятов, экс-начальник отдела кадровой политики Минздрава РТ (2001—2005 гг.), 9 лет руководивший Зеленодольской ЦРБ (2009—2018 гг.).