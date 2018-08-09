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«Они проиграли два суда и решили еще раз». Предприниматели Казани против Аскара Багаутдинова

07:00, 09.08.2018

Как исполком прятал от бизнеса проекты новых запретов на рекламу

«Они проиграли два суда и решили еще раз». Предприниматели Казани против Аскара Багаутдинова Фото: rt.rbc.ru

Казанский бизнес взбунтовался против чиновников исполкома, которые собираются ввести очередные запреты на размещение рекламы. Предприниматели заявляют, что диалога с властью у них не получилось — теперь они намерены коллективно заблокировать продвижение документа, содержащего большой перечень новых ограничений. Сейчас, вопреки решению Верховного суда, в столице Татарстана нельзя размещать рекламу на частных территориях, а недавние предложения мэрии лишь сводятся к дополнительным запретам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Неудобства и нарекания

8 августа в Торгово-промышленной палате (ТПП) РТ собрались представители бизнеса, которые хотят не допустить введения новых ограничений на наружную рекламу. По их словам, очередные запреты стремительно продвигают власти Казани — в эту пятницу в исполкоме должно пройти публичное обсуждение проекта постановления, которое установит немотивированно жесткие правила размещения рекламных конструкций.

Муниципалитет считает, что отсутствие этих ограничений приведет к «массовой и неконтролируемой установке» рекламы, а это «повлечет нарушение сложившегося архитектурного облика» города, «доставит неудобства и вызовет нарекания со стороны жителей и гостей» Казани. Бизнес с этим категорически не согласен. Представители Торгово-промышленной палаты Татарстана говорят, что чиновников тоже приглашали на встречу с предпринимателями, но из исполкома в последний момент пришло письмо, в котором сообщалось, что присутствовать никто не сможет.

«К сожалению, диалога с властью у нас не получилось», — констатировал председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере рекламы и информации, владелец ООО «Гвардейский» Артем Шахидуллин. Он объяснил, в чем суть идеи чиновников.

По федеральному закону «О рекламе» с 2014 года внешние рекламные конструкции размещаются в соответствии с территориальными схемами, которые утверждают уполномоченные органы муниципалитетов. В Казани это управление наружной рекламы и информации исполкома, возглавляемое Аскаром Багаутдиновым.

До недавнего времени в столице Татарстана действовало ограничение — размещать рекламу можно было только в местах общего пользования, но не на частных территориях. По словам Шахидуллина, этот запрет противоречил федеральному законодательству. Чтобы устранить противоречие, предприниматель обратился в суды, в результате в декабре 2017 года Верховный суд РТ встал на его сторону. В апреле 2018 года решение в пользу Шахидуллина вынес и Верховный суд России.

Таким образом, суды подтвердили, что действовавший в Казани запрет на размещение рекламы на территории заправок, торговых центров, отелей и других частных владений был необоснованным (сейчас в таких местах установлены не рекламные, а информационные конструкции). Однако, чтобы на практике ликвидировать этот запрет, необходимо было еще внести изменения в территориальную схему. «Я подал заявление [в исполком], и мне пишут: у нас нет порядка [внесения изменений], поэтому мы не можем», — вспоминает Шахидуллин. При этом, говорит он, порядок внесения изменений прописан в федеральном законе. Более того, ранее исполком неоднократно менял схему — с 2014 года это происходило четыре раза.

В Казани территориальные схемы утверждает управление наружной рекламы и информации исполкома, возглавляемое Аскаром Багаутдиновым. Фото kzn.ru

Больше запретов

В итоге после обращения Торгово-промышленной палаты порядок все же был разработан, однако у бизнеса он «вызвал недоумение», сказал Шахидуллин: «Это больше документ, который запрещает, чем разрешает».

Так, в документе исполкома Казани (пока он существует лишь в виде проекта) появились ограничения на рекламу: на территории кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения и на расстоянии менее 50 метров от таких объектов; в границах земельного участка, на котором стоит нестационарный торговый объект, индивидуальный или многоквартирный дом; на одной стороне дороги на расстоянии менее 180 метров и 90 метров после рекламных конструкций сверхбольшого, большого и среднего форматов с электронной поверхностью; на озелененных территориях, включающих цветники, альпинарии, рокарии и т. д.

Узнав о планах исполкома, члены Торгово-промышленной палаты направили чиновникам письмо, где просили не сводить дело к новым запретам. «Они проиграли два суда и решили еще раз», — недоумевал Шахидуллин. Но вскоре после этого проект был удален из публичного доступа: «Они его спрятали. Дальнейшая судьба неизвестна».

Через несколько дней исполком опубликовал другой проект — впрочем, бизнесу он тоже не сулил ничего хорошего. «Несмотря на все, управление [рекламы и информации] считает, что этим документом можно не развивать сферу рекламы, а ограничивать», — резюмировал Шахидуллин.

Он предложил собравшимся предпринимателям подумать о плане совместных действий.

На призыв откликнулась директор компании «АтриА» Наталья Гаптрахманова: «Пока у нас есть шанс что-то сделать с этим, я считаю, что нужно делать. На данный момент мы можем сделать так, чтобы эти ограничения не ввели, и чтобы у тех предпринимателей, у которых есть в собственности какие-то территории, была возможность поставить рекламные конструкции».

Формально Гаптрахманова входит в рабочую группу, которая принимает решение об изменении городской рекламной схемы — но на практике это ничего не значит: «Меня включили весной этого года, с той поры меня ни разу не приглашали, то есть я по факту там ни разу не была. Но в любом случае я считаю, что это не совсем правильный порядок действий, когда собирается ограниченное количество людей. Причем это именно чиновники в основном, я там являюсь единственным представителем бизнеса. И они определяют, можно здесь поставить рекламную конструкцию или нет, — добавила она. — Я против того, чтобы это было хаотично, чтобы рекламные конструкции ставились где угодно и как угодно. Но я честно считаю, что можно разработать такие правила, согласно которым все будет красиво, аккуратно, без каких-либо глобальных нарушений».

В конце концов было принято решение: предприниматели придут на пятничное обсуждение проекта и оставят коллективный отрицательный отзыв, который попросят запротоколировать. «Реальное время» ожидает ответ от исполкома Казани.

Артем Малютин
БизнесОбществоВласть Татарстан
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