«Они проиграли два суда и решили еще раз». Предприниматели Казани против Аскара Багаутдинова

Как исполком прятал от бизнеса проекты новых запретов на рекламу

Казанский бизнес взбунтовался против чиновников исполкома, которые собираются ввести очередные запреты на размещение рекламы. Предприниматели заявляют, что диалога с властью у них не получилось — теперь они намерены коллективно заблокировать продвижение документа, содержащего большой перечень новых ограничений. Сейчас, вопреки решению Верховного суда, в столице Татарстана нельзя размещать рекламу на частных территориях, а недавние предложения мэрии лишь сводятся к дополнительным запретам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Неудобства и нарекания

8 августа в Торгово-промышленной палате (ТПП) РТ собрались представители бизнеса, которые хотят не допустить введения новых ограничений на наружную рекламу. По их словам, очередные запреты стремительно продвигают власти Казани — в эту пятницу в исполкоме должно пройти публичное обсуждение проекта постановления, которое установит немотивированно жесткие правила размещения рекламных конструкций.

Муниципалитет считает, что отсутствие этих ограничений приведет к «массовой и неконтролируемой установке» рекламы, а это «повлечет нарушение сложившегося архитектурного облика» города, «доставит неудобства и вызовет нарекания со стороны жителей и гостей» Казани. Бизнес с этим категорически не согласен. Представители Торгово-промышленной палаты Татарстана говорят, что чиновников тоже приглашали на встречу с предпринимателями, но из исполкома в последний момент пришло письмо, в котором сообщалось, что присутствовать никто не сможет.

«К сожалению, диалога с властью у нас не получилось», — констатировал председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере рекламы и информации, владелец ООО «Гвардейский» Артем Шахидуллин. Он объяснил, в чем суть идеи чиновников.



По федеральному закону «О рекламе» с 2014 года внешние рекламные конструкции размещаются в соответствии с территориальными схемами, которые утверждают уполномоченные органы муниципалитетов. В Казани это управление наружной рекламы и информации исполкома, возглавляемое Аскаром Багаутдиновым.

До недавнего времени в столице Татарстана действовало ограничение — размещать рекламу можно было только в местах общего пользования, но не на частных территориях. По словам Шахидуллина, этот запрет противоречил федеральному законодательству. Чтобы устранить противоречие, предприниматель обратился в суды, в результате в декабре 2017 года Верховный суд РТ встал на его сторону. В апреле 2018 года решение в пользу Шахидуллина вынес и Верховный суд России.

Таким образом, суды подтвердили, что действовавший в Казани запрет на размещение рекламы на территории заправок, торговых центров, отелей и других частных владений был необоснованным (сейчас в таких местах установлены не рекламные, а информационные конструкции). Однако, чтобы на практике ликвидировать этот запрет, необходимо было еще внести изменения в территориальную схему. «Я подал заявление [в исполком], и мне пишут: у нас нет порядка [внесения изменений], поэтому мы не можем», — вспоминает Шахидуллин. При этом, говорит он, порядок внесения изменений прописан в федеральном законе. Более того, ранее исполком неоднократно менял схему — с 2014 года это происходило четыре раза.

В Казани территориальные схемы утверждает управление наружной рекламы и информации исполкома, возглавляемое Аскаром Багаутдиновым. Фото kzn.ru



Больше запретов

В итоге после обращения Торгово-промышленной палаты порядок все же был разработан, однако у бизнеса он «вызвал недоумение», сказал Шахидуллин: «Это больше документ, который запрещает, чем разрешает».

Так, в документе исполкома Казани (пока он существует лишь в виде проекта) появились ограничения на рекламу: на территории кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения и на расстоянии менее 50 метров от таких объектов; в границах земельного участка, на котором стоит нестационарный торговый объект, индивидуальный или многоквартирный дом; на одной стороне дороги на расстоянии менее 180 метров и 90 метров после рекламных конструкций сверхбольшого, большого и среднего форматов с электронной поверхностью; на озелененных территориях, включающих цветники, альпинарии, рокарии и т. д.

Узнав о планах исполкома, члены Торгово-промышленной палаты направили чиновникам письмо, где просили не сводить дело к новым запретам. «Они проиграли два суда и решили еще раз», — недоумевал Шахидуллин. Но вскоре после этого проект был удален из публичного доступа: «Они его спрятали. Дальнейшая судьба неизвестна».

Через несколько дней исполком опубликовал другой проект — впрочем, бизнесу он тоже не сулил ничего хорошего. «Несмотря на все, управление [рекламы и информации] считает, что этим документом можно не развивать сферу рекламы, а ограничивать», — резюмировал Шахидуллин.

Он предложил собравшимся предпринимателям подумать о плане совместных действий.

На призыв откликнулась директор компании «АтриА» Наталья Гаптрахманова: «Пока у нас есть шанс что-то сделать с этим, я считаю, что нужно делать. На данный момент мы можем сделать так, чтобы эти ограничения не ввели, и чтобы у тех предпринимателей, у которых есть в собственности какие-то территории, была возможность поставить рекламные конструкции».

Формально Гаптрахманова входит в рабочую группу, которая принимает решение об изменении городской рекламной схемы — но на практике это ничего не значит: «Меня включили весной этого года, с той поры меня ни разу не приглашали, то есть я по факту там ни разу не была. Но в любом случае я считаю, что это не совсем правильный порядок действий, когда собирается ограниченное количество людей. Причем это именно чиновники в основном, я там являюсь единственным представителем бизнеса. И они определяют, можно здесь поставить рекламную конструкцию или нет, — добавила она. — Я против того, чтобы это было хаотично, чтобы рекламные конструкции ставились где угодно и как угодно. Но я честно считаю, что можно разработать такие правила, согласно которым все будет красиво, аккуратно, без каких-либо глобальных нарушений».

В конце концов было принято решение: предприниматели придут на пятничное обсуждение проекта и оставят коллективный отрицательный отзыв, который попросят запротоколировать. «Реальное время» ожидает ответ от исполкома Казани.