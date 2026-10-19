Замглавы МИД России и Турции обсудили энергетику и ключевые проекты

В МИД отметили, что стороны подтвердили настрой на продолжение совместной работы в интересах укрепления двустороннего взаимодействия

Фото: Максим Платонов

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и замглавы МИД Турции Беррис Экинджи обсудили торгово-экономические и энергетические связи двух стран. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

— Предметно обсуждены вопросы российско-турецкой повестки дня с акцентом на торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также реализацию ключевых проектов, — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что стороны подтвердили настрой на продолжение совместной работы в интересах укрепления двустороннего взаимодействия.

Ранее Турция и Россия обсудили сотрудничество в атомной энергетике и углеводородах.

Алсу Сабирзанова