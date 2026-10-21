Промпроизводители в России повысили цены на товары на 2,5%

В добыче полезных ископаемых сильнее всего подорожали обезвоженная, обессоленная и стабилизированная нефть

Фото: Артем Дергунов

Цены российских производителей промышленных товаров в сентябре 2026 года выросли на 2,5% по сравнению с августом. Об этом сообщает Росстат, передает ТАСС.

В добыче полезных ископаемых сильнее всего подорожали обезвоженная, обессоленная и стабилизированная нефть (+21,8%), руды и концентраты прочих цветных металлов и антрацит (+16,1%), руды и концентраты драгоценных металлов (+14,6%). Снизились цены на морскую соль (-11,5%), природный графит, кварц и кварцит (-10%).

В обрабатывающих производствах рост отмечен в производстве кокса и нефтепродуктов (+2,6%), металлургии (+2,3%), текстильных изделий (+2,1%). Снижение — в производстве машин и оборудования (-0,4%).

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

В металлургии заметнее всего подорожали прокат листовой холоднокатаный из легированных сталей (+49,6%), трубы сварные для нефте— и газопроводов (+41,4%), ферромолибден (+22,1%). Снизились цены на фитинги для труб (-18%), хром и изделия из него (-16%), необработанный титан (-13,2%).

Ранее сообщалось, что стоимость нефти и нефтепродуктов в мире почти вдвое выше, чем в начале 2026 года. Об этом на пленарной сессии Российской энергетической недели заявил вице-премьер Александр Новак.

Алсу Сабирзанова