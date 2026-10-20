ЕС продолжит препятствовать разработке нефти, газа и угля в Арктике

Новые судоходные маршруты и освоение ресурсов, по мнению ЕК, усиливают политическую напряженность и повышают военную активность в регионе

Фото: Максим Платонов

Еврокомиссия опубликовала обновленную арктическую стратегию ЕС. Из документа следует, что Евросоюз намерен и дальше не допускать разработки нефти, угля и газа в регионе, сообщает Reuters.

«Арктика быстро меняется. Она нагревается почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, что влияет на экосистемы и жизнь местных сообществ», — говорится в документе. Новые судоходные маршруты и освоение ресурсов, по мнению ЕК, усиливают политическую напряженность и повышают военную активность в регионе.

В стратегии 2021 года содержалось положение о стремлении к «многостороннему юридически обязательному соглашению», запрещающему дальнейшую разработку углеводородов в Арктике. В обновленной версии этого пункта нет.

Реальное время / realnoevremya.ru

Новый документ разделен на четыре блока: укрепление безопасности, реагирование на изменения климата, развитие экономики и поддержка местных жителей. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнули, что особое внимание уделено усилению безопасности.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отвергла идею США возобновить закупки российского газа. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью.

Алсу Сабирзанова