Гонки по вертикали: Азаров сослал Кобенко из Самары в Москву

Бывший врио министра экономики Самарской области отправляется рулить Национальной инжиниринговой корпорацией Игоря Чайки

Глава министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко (в 2016 году — самый богатый из членов областного правительства) покинул свой пост, чтобы отправиться работать в Национальную инжиниринговую корпорацию, открытие которой было анонсировано на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Кобенко уходит, оставляя Самару на 65-м месте рейтинга инвестиционной привлекательности, при этом в регионе осталось много нереализованных проектов. Подробности в материале «Реального времени».

Из экономики в инженерию



Временно исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко оставил свой пост и перебрался на работу в Москву. Он станет операционным директором Национальной инжиниринговой корпорации. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Самарскую область Кобенко пытается покинуть во второй раз, на этот раз попытка оказалась удачной. В 2016 году он претендовал на пост генерального директора Российской венчурной компании (РВК). Однако тогда уйти у него не получилось из-за сбоя процедуры голосования.

Об открытии «Национальной инжиниринговой корпорации» (НИК) было объявлено во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Инженерные и технологические активы компании будут сконцентрированы в северной столице, руководство же будет располагаться в московском офисе, куда и отправится работать Кобенко. Учредителем компании является Игорь Чайка, сын генерального прокурора РФ.

Учредителем компании является Игорь Чайка, сын генерального прокурора РФ. Фото gos-pmr.ru



Компания пока не работает, но, как сообщает официальный сайт, состоящий из одной страницы, «скоро открытие».

В Самарской области Кобенко работал с 2005 года, когда пришел на АвтоВАЗ в качестве начальника управления финансовой дирекцией, а в 2009 году возглавил дирекцию по экономике и планированию службы вице-президента по финансам и экономике, исполнял обязанности директора по финансам ОАО «АВТОВАЗ». В региональном правительстве Кобенко начал работать с 2012 года сразу в должности министра.

Гонщик без трассы

Александр Кобенко является страстным поклонником автоспорта, сам он неоднократно выходил на старт различных гонок. Его дебют состоялся на зимней ледовой гонке на Кубок президента АвтоВАЗа еще когда Кобенко работал на тольяттинском предприятии, а в дальнейшем он выходил на старт Кубка «Лада Гранта», где все спортсмены выступали на гоночных «Грантах». На трассе министр был быстр, заработав призовые кубки.

В июне 2013 года вышла в свет книга Кобенко «Люди и автомобили», посвященная истории отечественного автоспорта. Имеет звание КМС по автоспорту.

В нескольких интервью он не раз говорил, что будет развивать автоспорт, в том числе относительно строительства трассы «Самара Ринг», которая теоретически, в соответствии с проектом, могла принимать тесты Формулы 1, а ее разработчиком являлся архитектор Герман Тильке, создавший большинство автодромов, на которых проходят этапы чемпионата мира. На деле трасса так и не появилась, а автоспорт в Самарской области находится скорее в зачаточном состоянии.

Не был реализован ни один проект из задуманных вокруг стадиона «Самара Арена». Фото Романа Арсенина / fedpress.ru



Инвестиционно непривлекательная Самара

«Самара Ринг» является далеко не единственным проектом, который не удалось реализовать в регионе, пока Кобенко был министром. В частности, в ряде инвестиционных рейтингов регион опустился на нижние строчки. О низкой позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности (65-е место) говорил Дмитрий Азаров, когда принимал пост главы региона у Николая Меркушкина.

На отсутствие перспектив указывает большое количество нереализованных проектов в последние годы. Например, не был реализован ни один проект из задуманных вокруг стадиона «Самара Арена», где хотели организовать студенческий кампус, дельфинарий, Гагарин-центр, в котором планировалось вести инновационную деятельность, и телебашню (от которой отказались практически сразу). Был снесен старый дворец спорта, но так и не был построен новый. Среди спортивных объектов можно отметить еще и конно-спортивный комплекс, который тоже не появился, при этом был упразднен расположенный в Самаре ипподром.

Среди последних проектов, которые не удалось реализовать, — вертолетный центр, который планировалось организовать в рамках подготовки к футбольному чемпионату мира.

Наконец, так и не началось производство автомобиля Chevrolet Niva 2, чей концепт был показан еще в 2014 году.

Исполнять обязанности министра будет Михаил Жданов, который был первым заместителем Кобенко.