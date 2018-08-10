Подарок из Стамбула. Рядом с Казанью вырастет турецкий «Диснейленд» за $650 миллионов

Строителю крупнейшей мечети в Турции приглянулся участок в 78 гектаров у села Столбище в Лаишевском районе

В Татарстане может появиться еще один туристический драйвер — парк развлечений по примеру стамбульского Isfanbul. Турецкие компании «Гюрсой Групп», «Кальон» и «Танрыверди Холдинг» планируют построить объект рядом с Казанью и уже присмотрели один из участков у села Столбище. Сегодня иностранные инвесторы презентовали проект президенту Татарстана и подтвердили свои намерения подписанием соглашения с Госкомитетом по туризму и Агентством инвестиционного развития. Подробнее — в материале «Реального времени».

Турки построят казанцам «Диснейленд»

В Казань с большими планами приехали турецкие компании «Гюрсой Групп», «Кальон» и «Танрыверди Холдинг». Инвесторы намерены построить в Татарстане тематический парк развлечений по примеру Isfanbul. Этот своего рода турецкий «Диснейленд» в Стамбуле площадью 600 тыс. кв. м включает в себя торговые и выставочные центры на 200 с лишним магазинов, с различными точками питания, гостиницей, кинотеатром 5D, аттракционами для всей семьи. В год его посещают более миллиона гостей (40% из них — туристы), а торговый центр при нем — около 15 миллионов человек. Вот такой же аналог турецкого парка и хотели бы построить рядом с Казанью.

В Татарстане инвесторам предложили на выбор три площадки: две территории в Верхнеуслонском и одну в Лаишевском районе. Одна локация непосредственно у Верхнего Услона — 40 га земли, еще 68 га — недалеко от деревни Татарское Бурнашево, и 78 га — у села Столбище. С последним вариантом — самым большим участком — гости ознакомились накануне. В составе делегации были член правления «Гюрсой Групп» Фатих Гюрсой, директор по развитию «Кальон холдинг» Салих Левент Качар, член правления компании «Танрыверди холдинг» Джелал Зинзаде. Сопровождал представителей турецких компаний глава Лаишевского района Михаил Афанасьев и председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

— Они еще окончательно не определились с выбором площадки, но когда мы им презентовали участок, сразу сказали, что им очень понравилось. Рядом аэропорт, федеральная трасса и железная дорога. Еще одно преимущество — прямо в этом месте остановка аэроэкспресса, то есть людям на электричке будет удобно приезжать. Вышел из поезда — и уже в парке, — рассказал пресс-секретарь Лаишевского района Расим Хазиев.

Привлечением иностранного инвестора в Татарстан занимался Госкомитет РТ по туризму. В ведомстве Сергея Иванова подтвердили, что турецкие компании действительно рассматривают возможность строительства рядом с Казанью тематического парка развлечений.

— Это первая встреча для оценки и возможности реализации данного проекта на территории Республики Татарстан. В целом у турецкой стороны есть заинтересованность в реализации строительства парка, но про объем инвестиций пока говорить рано. На данном этапе обсуждались возможные механизмы реализации проекта. Турецкая сторона получила все данные, необходимые для просчета суммы капитального вложения. Был осмотрен участок, заинтересовавший турецкую сторону. Обсудили возможный механизм поддержки со стороны республики, по итогам встречи турецкая сторона оценит все возможные перспективы, включая финансовую составляющую и сроки строительства, после чего будет понятна перспектива данного проекта, — прокомментировал «Реальному времени» перспективы проекта председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Первоначально в СМИ просочилась информация, что проект оценивается в 650 млн долларов. С учетом того, что Казань будет развиваться в сторону аэропорта в рамках проекта «Смарт Сити», предполагается, что турецкий парк развлечений пустовать не будет.



«Хотели бы свой опыт перенести на Татарстан, Казань»

Сегодня топ-менеджеры турецких компаний «Гюрсой Групп», «Кальон» и «Танрыверди Холдинг» презентовали свой проект президенту Татарстана. Перед этим они уже побывали на встрече в Агентстве инвестиционного развития РТ с участием представителей Госкомитета РТ по туризму, общались с руководством Минстроя РТ и другими структурами республики. Накануне гости из Турции участвовали в официальном открытии Международной авиакосмической выставки АКТО.

— У нас уже были встречи в Стамбуле в апреле, мы обсудили возможности для нашей совместной работы. Это и строительные, и инфраструктурные проекты, а также строительство тематического развлекательного парка в Татарстане. Во время этого визита вы уже ознакомились с предлагаемыми земельными участками для размещения парка и оценили возможности нашей республики. Госкомитет по туризму и Агентство инвестиционного развития готовы подписать документы. Мы активно работаем в части привлечения иностранных инвестиций в Татарстан. Мы часто посещаем Турецкую Республику. Думаю, что по всем этим направлениям у нас большие перспективы. Я готов вас выслушать, какая с нашей стороны нужна поддержка, — приветствовал гостей Рустам Минниханов.

В ответ гости рассказали о деятельности своих компаний. Так, топ-менеджер «Гюрсой Групп» сначала представил своего подрядчика, по его словам, это один из немногих в Турции холдингов, который может реализовывать масштабные проекты как в промышленной, так и в туристической отрасли — строит большие отели: «Они задействованы на строительстве очень интересных люксовых гостиниц».

— Что касается нас, «Гюрсой Групп», мы занимаемся строительством торговых, культурных центров и, как мы и рассказывали, развлекательных парков. Мы продолжаем свою деятельность в этом направлении, и поэтому мы хотели бы свой опыт, который накопили к этому времени, перенести уже на Татарстан, Казань, чтобы поделиться с вами своими наработками, — заявил Фатих Гюрсой, член правления компании «Гюрсой Групп».

Рустам Минниханов призвал стороны наметить совместный план действий и обещал поддержку проекту. Под конец встречи состоялось подписание соглашения о взаимодействии между группой компаний «Гюрсой», Госкомитетом РТ по туризму и Агентством инвестиционного развития РТ.

Тематический парк Isfanbul был открыт в Стамбуле пять лет назад, в 2016 году он вошел в топ-10 парков среди 800 тематических парков в Европе в European Star Award. Парк делится на несколько тематических зон: «Мир приключений», «Мир игры», «Мир истории». Каждый состоит из серии аттракционов и развлечений: американские горки скоростью до 110 км/час, аттракцион «360», который поднимает посетителей и кружит на 360 градусов, более спокойные скоростные горки для детей Mini Roller Coaster. На территории парка также есть сказочный замок с известными персонажами сказок и мультфильмов. Большое внимание уделяется водным развлечениям.

Строители водохранилищ, реставраторы памятников и текстильщики

Группа компаний «Гюрсой» на рынке с 1988 года, специализируется на строительстве, реставрации, инвестициях, сфере услуг и промышленности. Состоит из 20 компаний, занятых в строительстве, производстве металлоизделий для железных дорог, напольных покрытий из эпоксидной смолы и др. Больших успехов компания достигла в деле реставрации, на счету у нее обновление нескольких исторических объектов. В частности, это здание манежа «Фесхане», музей-панорама 1453 года, мечеть «Сулеймание», дворец «Хубер», здание египетского консульства в Стамбуле. «Гюрсой Групп» построила и тематический парк развлечений «Исфанбул». Среди последних масштабных проектов группы — строительство огромной мечети «Чамлыджа» с шестью минаретами в живописном уголке Стамбула. Известно, что стройку патронирует лично Реджеп Эрдоган.

Kalyon Group — строительная компания из Газиантепа с 44-летним стажем, год основания — 1974-й (тогда она называлась Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş). Kalyon имеет представительства в Катаре, России, Ливии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Ираке. В строительной практике компании широкий спектр различных инфраструктурных проектов: больницы, жилые комплексы, школы, автомагистрали, мосты, туннели, очистные сооружения, водопроводы и здания для промышленных предприятий. В 2013 году Kalyon достался контракт на возведение третьего международного аэропорта в Стамбуле. Компания также строила водохранилище в Ираке, дороги, здания судов, стадионов и других объектов в Турции. Основное направление — дорожное, промышленное строительство, энергетика.

ГК «Танрыверди» — еще более старая компания, образована в начале 1920-х годов в г.Самсун (Турция). В нее входит 11 компаний, занятых в производстве и реализации домашнего текстиля (тюли, шторы, обивочные ткани для мебели и пр.), текстиля для одежды, а также в области туризма. Председатель совета директоров холдинга Tanrıverdi Holding Реджеп Танрыверди одновременно является патроном отеля Shangri-La Bosphorus. Выходец из семьи текстильщиков, вместе с братом Ибрагимом в 1970 году создал свою компанию Tanrıverdi Mensucat A.Ş, которая занимается драпировкой. Вскоре на ее базе была создана фабрика. До 1985 году занимались дистрибуцией домашнего текстиля других производителей. Сегодня в холдинг входят четыре собственные фабрики. В 1995 году все бизнесы объединились в один холдинг Tanrıverdi Holding. На 2013 год в группе работало 2 тысячи человек, оборот — 200 млн долларов. Основное направление — выпуск штор и текстиля. Зимой 2018 года была основана инвесткомпания Ric Emlak Yatırım İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi, которую создали Реджеп Танрыверди и Дерья Джелал Зинзаде, с уставным капиталом в 300 тысяч турецких лир. Компания планирует инвестировать в недвижимость в стране и за рубежом.

«Смелость и амбициозность турецких инвесторов, конечно, впечатляет»

Представители индустрии развлечений в Казани высоко оценили масштабы турецкого проекта. Однако некоторые эксперты при этом добавляют, что окупить вложения инвесторам будет нелегко:

— Смелость и амбициозность турецких инвесторов, конечно, впечатляет. Если инфраструктура в Татарстане будет развиваться, то для региона это только плюс. Что касается возвратности инвестиций, то, пожалуй, эта задача непростая. В городе уже достаточно торговых центров, отелей и развлекательных заведений, аквапарков, часть из них недозагружена. Платежеспособность населения оставляет желать лучшего, развлекательные составляющие, аквапарк пользуются наибольшим спросом в праздники и летом, а не круглый год, что не позволяет обеспечивать равномерную высокую загрузку регулярно. А содержать объекты и сохранять уровень сервиса нужно ежедневно, возможно, они будут открыты не все дни недели, как, например, работают наши конкуренты в соседних городах. Инвесторы из Турции на днях посетили наш объект и, видимо, воодушевились, увидев большое количество туристов у нас. Я им посоветовала приехать еще раз осенью или зимой для полноты картины мониторинга рынка, но они, похоже, решили «брать быка за рога». Пожелаем им удачи, возможно, помимо инвестиций, они смогут привезти к нам турецкого солнышка и кусочек моря, увеличить сезон с 20 дней в году до 200 нам бы было кстати, тогда бы и их инвестиции вернулись, и туристов было бы больше, — прокомментировала возможное появление нового объекта коммерческий директор «Казанской Ривьеры» Елена Войтко.



Перебора с парками развлечений в городе благодаря турецкому проекту не будет, полагает собеседница издания: «Пока из описания их формата я не увидела каких-то невероятных составляющих, то, что называется, уже представлено в Казани на высоком уровне. Нужны ли людям аналоги? Не уверена. Станет ли этот объект серьезным конкурентом для «Ривьеры»? Надеюсь, что нет. За периоды своей деятельности мы сталкивались со многими проектами, открытиями в других городах. К счастью, наши туристы выбирают из года в год нас, за что мы им благодарны и стараемся не стоять на месте: ежегодно строим новые развлекательные составляющие, запустили колесо обозрения, в следующем году планируем реновацию ряда зон и аттракционов в аквапарке», — заключила Войтко.

Василя Ширшова